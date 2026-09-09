Oferta salarială a declanșat proteste. Funcționarii publici au oprit lucrul în această țară: Ridicați-vă, ripostați

Aproape 10.000 de funcționari publici din Noua Zeelandă au întrerupt miercuri activitatea pentru câteva ore, intensificând presiunea asupra guvernului, cu aproximativ două luni înaintea alegerilor. Protestul are loc într-un moment în care economia urbană este slabă, iar gospodăriile cu venituri medii resimt puternic impactul costurilor ridicate ale vieții.

Întreruperile de activitate au afectat mai multe agenții guvernamentale importante și au dus la perturbarea unor servicii publice, inclusiv a celor destinate sprijinirii ocupării forței de muncă și asigurării locuințelor sociale.

Acțiunea sindicală vine după ce angajații au respins ofertele salariale prezentate de autorități, despre care susțin că nu le îmbunătățesc situația financiară reală.

Proteste au avut loc în mai multe zone ale țării, iar câteva sute de angajați din sectorul public s-au strâns în apropierea parlamentului. Manifestanții au fluturat steaguri ale sindicatelor și au scandat „Când drepturile lucrătorilor sunt atacate, ridicați-vă, ripostați”.

Kate Hamilton, reprezentantă a sindicatelor, le-a spus protestatarilor că oferta salarială nu este suficientă pentru a acoperi majorările costului vieții. „Trebuie să tragem o linie”, a declarat ea în fața mulțimii, potrivit celor relatate de Reuters.

La miting au participat reprezentanți ai Partidului Laburist din Noua Zeelandă, inclusiv fostul prim-ministru Chris Hipkins, precum și deputata Partidului Verde Julie Anne Genter. Aceștia și-au exprimat sprijinul pentru angajații din sectorul public și pentru dificultățile cu care se confruntă aceștia pe fondul creșterii costurilor de trai.

Hipkins a criticat abordarea guvernului privind finanțarea serviciilor publice, afirmând la miting: „Nu poți reduce bugetul pentru a obține un serviciu public mai bun”. Fostul premier a recunoscut, de asemenea, că angajații din sectorul public sunt afectați de creșterea costurilor.

Acțiunea sindicală aduce problema personalului din sectorul public și pe agenda campaniei electorale. Guvernul actual a implementat măsuri importante pentru reducerea numărului de funcționari publici și anunță noi reduceri, în condițiile în care sindicatele avertizează că diminuarea efectivelor poate afecta eficiența agențiilor guvernamentale.

Potrivit sindicatelor, reducerea personalului din anumite instituții poate avea efecte asupra serviciilor oferite direct populației. Protestul de miercuri se desfășoară astfel pe fondul unei dispute privind nivelul salariilor, dar și al unor diferențe de abordare privind dimensiunea și finanțarea administrației publice.

Executivul de centru-dreapta condus de prim-ministrul Christopher Luxon a susținut anterior că diminuarea numărului de angajați din serviciul public este necesară pentru restabilirea echilibrului bugetar al Noii Zeelande. Autoritățile afirmă că economiile rezultate pot permite direcționarea unor fonduri către personalul din serviciile de primă linie.

Printre domeniile menționate de guvern se numără poliția și serviciile penitenciare, unde autoritățile intenționează să asigure resurse pentru un număr mai mare de angajați. Guvernul consideră că reducerea efectivelor din administrația publică poate contribui la diminuarea presiunilor asupra finanțelor statului și la alocarea banilor către aceste servicii.

Sindicatele contestă însă această abordare și avertizează că reducerea numărului de funcționari poate duce la scăderea capacității agențiilor de a furniza servicii populației. Disputa salarială se suprapune astfel peste dezbaterea privind nivelul cheltuielilor publice și numărul de angajați necesari pentru funcționarea instituțiilor.

Protestul și întreruperile de activitate au afectat miercuri mai multe servicii guvernamentale, în timp ce angajații cer o ofertă salarială despre care susțin că trebuie să țină cont de creșterea costurilor de trai. Acțiunea are loc cu puțin timp înaintea alegerilor și pune presiune suplimentară asupra guvernului în ceea ce privește politica salarială și reducerea personalului din sectorul public.