O mare companie aeronautică vine în România. Sunt disponibile aproximativ 60 de locuri de muncă pentru specialiști

TARMAC Aerosave, compania cu cea mai mare capacitate de stocare a aeronavelor din Europa și unul dintre principalii furnizori de servicii de mentenanță pentru aeronave și motoare, vine în România pentru a intra în contact direct cu profesioniștii din industria aeronautică locală. Demersul face parte din strategia companiei de a atrage specialiști cu experiență și de a le oferi oportunități internaționale de carieră în cadrul unuia dintre liderii industriei aeronautice.

Compania recrutează în principal pentru operațiunile sale de mentenanță ușoară și grea, inclusiv pentru activități de tip working party, dar și pentru poziții în cadrul organizațiilor sale autorizate Part 145 și Part 21. Sunt disponibile, de asemenea, roluri în domeniile stocării, tranziției și reciclării sustenabile a aeronavelor.

Prima întâlnire a TARMAC Aerosave cu specialiștii români va avea loc pe 14 și 15 octombrie 2026, la Crowne Plaza Bucharest Hotel, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, București. Mecanici de aeronave, ingineri și specialiști tehnici vor putea afla mai multe despre oportunitățile de carieră disponibile în cadrul echipelor companiei din Franța și Spania.

Compania franceză are în prezent aproximativ 650 de angajați în cele trei centre europene și, pe măsură ce își continuă dezvoltarea, estimează că va deschide în jur de 100 de poziții noi în fiecare an. Pentru specialiștii care vor participa la evenimentul de la București sunt disponibile în prezent aproximativ 60 de poziții.

Interesul TARMAC Aerosave pentru România este determinat de experiența și nivelul de pregătire al specialiștilor români în domeniul mentenanței aeronavelor și motoarelor. Competențele acestora răspund cerințelor companiei pentru activitățile autorizate Part 145 și Part 21 și contribuie la susținerea planurilor sale de dezvoltare.

Ingrid Perroud, HR Director al TARMAC Aerosave, a explicat că România este considerată o piață atractivă pentru identificarea specialiștilor din industria aeronautică. Potrivit acesteia, profesioniștii români dispun de competențele și experiența necesare în mentenanța aeronavelor și motoarelor, iar întâlnirea de la București le permite reprezentanților companiei să îi cunoască direct și să identifice împreună oportunități pentru formarea echipelor necesare dezvoltării pe termen lung.

„România reprezintă pentru grupul nostru o piață deosebit de atractivă pentru identificarea specialiștilor din industria aeronautică. Profesioniștii români au competențele și experiența pe care noi le căutăm în mentenanța aeronavelor și motoarelor. Prezența noastră la București ne oferă posibilitatea de a-i întâlni direct și de a identifica împreună oportunități pentru a construi echipele de care avem nevoie pe termen lung”, a declarat Ingrid Perroud, HR Director, TARMAC Aerosave.

Înființată în 2007, la Tarbes, în Franța, TARMAC Aerosave operează în prezent trei centre în Franța și Spania. Compania oferă cea mai mare capacitate de stocare a aeronavelor și motoarelor din Europa și dispune de capabilități de mentenanță ușoară și grea în cadrul organizațiilor sale autorizate Part 145 și Part 21.

Expertiza TARMAC Aerosave acoperă întregul ciclu de viață al aeronavelor, de la stocare și mentenanță până la tranziție, dezmembrare și reciclare. Compania operează pe toate aeronavele Airbus, inclusiv A220, A320NEO, A330NEO, A350 și A380, pe toate aeronavele Boeing, inclusiv B787, precum și pe aeronavele ATR 72 și ATR 42.

Până în prezent, compania a primit în centrele sale peste 2.100 de aeronave, dintre care 1.550 au fost repuse în serviciu. TARMAC Aerosave este, de asemenea, lider mondial în reciclarea ecologică a aeronavelor. Compania a dezmembrat 450 de aeronave și 250 de motoare și a dezvoltat procese de ultimă generație prin care 94% dintr-o aeronavă poate fi recuperată sau reciclată.

Evenimentul organizat la București face parte din abordarea proactivă a TARMAC Aerosave în ceea ce privește recrutarea internațională. Compania caută specialiști în zone în care există expertiză relevantă pentru industria aeronautică și urmărește să formeze echipe stabile, pe termen lung.

În România, TARMAC Aerosave caută în special mecanici de aeronave B1/B2, coordonatori de echipă, specialiști tehnici, coordonatori de echipă pentru motoare, precum și tehnicieni și mecanici de motoare cu experiență pe CFM56 sau LEAP.

Pentru profesioniștii care se alătură operațiunilor companiei din Franța și Spania, TARMAC Aerosave oferă și sprijin personalizat pe întreg parcursul procesului de relocare. Asistența vizează atât aspectele profesionale, cât și pe cele personale.

TARMAC Aerosave se va întâlni cu profesioniștii români din industria aeronautică pe 14 și 15 octombrie 2026, la Crowne Plaza Bucharest Hotel, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, București.