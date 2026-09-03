Sam Altman: Statele nu-și mai permit să ignore inteligența artificială. Beneficiile sunt prea mari

Inteligența artificială a devenit prea importantă pentru ca statele să își permită să o ignore, avertizează Sam Altman, CEO-ul OpenAI. El susține că tehnologia va transforma profund economia, antreprenoriatul și viața de zi cu zi, comparând impactul său cu electrificarea.

Țările nu își mai pot permite să ignore inteligența artificială, în condițiile în care beneficiile economice și sociale potențiale sunt prea mari pentru a fi neglijate, a declarat miercuri CEO-ul OpenAI, Sam Altman, în a doua zi a reuniunii ministeriale G20 pentru inovare, desfășurată la Chapel Hill, în Carolina de Nord.

Altman le-a transmis miniștrilor și reprezentanților statelor participante că utilizarea inteligenței artificiale trebuie considerată o necesitate, având în vedere potențialul acestei tehnologii de a genera creștere economică, beneficii pentru populație și valoare pentru fiecare țară.

Inteligența artificială s-a aflat în centrul reuniunii G20, la care au participat miercuri și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, precum și cofondatorul Anthropic, Tom Brown. Conferința este condusă de secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, și de directorul Biroului pentru Politică Științifică și Tehnologică al Casei Albe, Michael Kratsios.

CEO-ul OpenAI consideră că, peste aproximativ un deceniu, inteligența artificială va fi atât de prezentă în economie și în viața cotidiană încât oamenii nu o vor mai percepe ca pe o tehnologie distinctă.

În opinia sa, copiii care cresc în prezent vor ajunge să trăiască într-o lume în care inteligența artificială va fi mai performantă decât capacitățile lor cognitive, dar în care produsele și serviciile cu care vor interacționa vor fi, în mod obișnuit, foarte inteligente, capabile și utile.

Altman a comparat procesul de adoptare a inteligenței artificiale cu electrificarea economiei. El a susținut că ar fi la fel de neinspirată decizia unei țări de a respinge utilizarea AI precum ar fi fost, în urmă cu mai bine de 100 de ani, decizia de a renunța la electricitate.

CEO-ul OpenAI estimează, de asemenea, că inteligența artificială ar putea genera cel mai mare boom al antreprenoriatului și al creării și dezvoltării micilor afaceri din istorie.

Potrivit lui Altman, persoanele care au idei bune, dar nu dispun de suficient capital, specialiști sau alte resurse, vor putea apela la inteligența artificială pentru a realiza activități complexe. Printre acestea se numără dezvoltarea unor tehnologii noi, dar și administrarea lanțurilor de aprovizionare.

În acest scenariu, AI ar putea reduce semnificativ barierele cu care se confruntă antreprenorii și micile companii, oferindu-le acces la capacități care, până acum, necesitau echipe numeroase, capital important și expertiză specializată.

„Cred că este nenegociabil faptul că trebuie să o folosiţi. Creşterea economică şi beneficiile pentru oameni care pot veni din asta, valoarea pentru o ţară, sunt prea mari pentru a fi ignorate”, le-a spus Altman miniştrilor şi reprezentanţilor statelor participante. „Un copil care creşte astăzi nu va fi niciodată mai inteligent decât AI, dar nici nu va fi cunoscut vreodată o lume în care fiecare produs şi serviciu cu care interacţionează să nu fie foarte inteligent, foarte capabil şi foarte util. Cred că ar fi aproximativ la fel de proastă ideea de a spune că nu vom avea AI în ţara noastră precum ar fi fost să spunem, acum peste 100 de ani, că nu vom avea electricitate în ţara noastră”, , a adăugat Altman.

Altman a avertizat însă că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale vine și cu riscuri majore, în special în domeniul securității cibernetice. CEO-ul OpenAI consideră că, dacă autoritățile și companiile nu acționează suficient de rapid, unele incidente grave de securitate cibernetică ar putea apărea în perioada următoare.

El a avertizat că eventualele eșecuri în apărarea cibernetică, precum și problemele apărute în alte domenii, ar putea determina o reacție care să încetinească semnificativ ritmul dezvoltării inteligenței artificiale.

La rândul său, CEO-ul Palantir, Alex Karp, a susținut că reglementarea inteligenței artificiale trebuie elaborată de persoane care înțeleg foarte bine tehnologia și consecințele măsurilor adoptate.

Karp a atras atenția că anumite reglementări ar putea afecta chiar țările care încearcă să se protejeze prin intermediul lor. El a precizat însă că nu susține eliminarea completă a regulilor, ci consideră că trebuie acordată o atenție deosebită modului în care acestea sunt concepute, întrucât efectele pe termen lung ale unor astfel de măsuri sunt dificil de anticipat.

Reuniunea G20 are loc într-un moment în care guvernele încearcă să stabilească modul în care va fi reglementată inteligența artificială, în timp ce liderii industriei pledează pentru accelerarea adoptării acestei tehnologii.

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a descris miercuri inteligența artificială drept un „mare egalizator”, considerând că aceasta poate contribui la democratizarea accesului la inteligență și la reducerea diferențelor dintre persoanele și organizațiile care dispun de resurse tehnologice diferite.