Nvidia își dublează veniturile pe fondul boom-ului AI. Profitul a ajuns la aproape 60 de miliarde de dolari

Nvidia continuă să profite de investițiile uriașe în infrastructura pentru inteligență artificială. Compania a depășit din nou estimările Wall Street, cu venituri de peste 96 de miliarde de dolari și un profit care a crescut de peste două ori într-un singur an.

Nvidia a raportat pentru perioada mai-iulie un profit net de 59,69 miliarde de dolari, echivalentul a 2,46 dolari pe acțiune. În aceeași perioadă a anului trecut, compania obținuse un profit de 26,42 miliarde de dolari, respectiv 1,08 dolari pe acțiune.

Excluzând anumite elemente, câștigul a fost de 2,22 dolari pe acțiune, peste estimarea de 2,09 dolari pe acțiune a analiștilor de pe Wall Street.

Veniturile au crescut și mai puternic. Nvidia a raportat 96,22 miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut și peste estimarea medie a analiștilor, de 92,27 miliarde de dolari.

Directorul general Jensen Huang consideră că inteligența artificială a ajuns într-un punct în care produce deja rezultate concrete și profitabile, iar puterea de calcul poate fi transformată direct în venituri.

Rezultatele continuă seria de raportări prin care Nvidia a depășit estimările analiștilor în ultimii trei ani, perioadă în care cipurile sale performante au devenit o componentă centrală a infrastructurii AI.

Creșterea rapidă vine însă și cu cheltuieli mai mari. Costurile operaționale ale companiei au avansat cu 55%, până la 8,41 miliarde de dolari, potrivit Associated Press.

Compania nu vede deocamdată semne ale unei încetiniri puternice a cererii. Pentru trimestrul august-octombrie, Nvidia estimează venituri de aproximativ 108 miliarde de dolari, peste prognoza analiștilor, de 104,86 miliarde de dolari.

Atingerea obiectivului ar însemna o creștere de aproximativ 89% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Prognoza nu include venituri din vânzarea de capacitate de calcul pentru centrele de date din China.

Pentru anul fiscal care se va încheia în ianuarie 2028, Nvidia estimează o creștere a veniturilor de aproximativ 70%, susținută de cererea pentru cipurile destinate inteligenței artificiale.

Directorul financiar Colette Kress a explicat că perspectivele rezultate din estimările clienților ar indica un ritm de creștere apropiat chiar de 100%. Compania nu poate însă satisface întreaga cerere din cauza dificultăților privind aprovizionarea și capacitatea de producție.

Jensen Huang a explicat la rândul său că presiunea se resimte asupra întregului lanț de aprovizionare. Nvidia dispune în prezent de capacitatea necesară pentru a acoperi aproximativ 70% din necesar, în condițiile în care cererea este semnificativ mai mare.

Motorul principal al afacerilor rămâne segmentul centrelor de date. Acesta include infrastructura AI și cererea venită din partea marilor operatori de centre de date cloud.

Veniturile diviziei au ajuns la 89 de miliarde de dolari și au crescut de peste două ori comparativ cu anul precedent.

Nvidia beneficiază astfel direct de investițiile făcute de marile companii tehnologice în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Colette Kress estimează că investițiile de capital ale celor mai mari cinci operatori de centre de date vor ajunge la aproape 800 de miliarde de dolari în acest an și la 1.300 de miliarde de dolari în 2027.

Nvidia și Amazon Web Services au anunțat și un plan pentru implementarea a încă două milioane de procesoare grafice Nvidia. Cipurile companiei vor fi folosite inclusiv pentru alimentarea flotei de roboți din depozitele Amazon.

Nvidia se așteaptă și ca veniturile generate de procesoarele sale centrale să crească de peste două ori în anul fiscal 2028, ceea ce ar transforma compania într-unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de procesoare pentru servere.

Investitorii au reacționat pozitiv după prezentarea rezultatelor și discuția conducerii cu analiștii. Acțiunile Nvidia au urcat cu 4,1% în tranzacțiile de după închiderea ședinței bursiere. În timpul ședinței obișnuite, titlurile pierduseră 1,6%, iar de la începutul anului au acumulat un avans de 12,4%.

Divizia de edge computing, care include cipurile folosite pentru funcții AI pe computere, console de jocuri și roboți, a generat venituri de 7,2 miliarde de dolari. Creșterea anuală a fost de 27%.

În ciuda rezultatelor puternice, investitorii urmăresc atent dacă ritmul actual poate fi menținut. Valoarea de piață a Nvidia a crescut de la aproximativ 400 de miliarde de dolari la sfârșitul anului 2022 la aproximativ 5.200 de miliarde de dolari în prezent.

În același timp, apar tot mai multe întrebări privind capacitatea industriei AI de a genera suficiente venituri pentru a justifica investițiile de ordinul miilor de miliarde de dolari făcute pentru dezvoltarea tehnologiei. Extinderea rapidă a centrelor de date și posibilele efecte ale automatizării asupra locurilor de muncă alimentează, de asemenea, dezbaterea privind costurile boom-ului AI.