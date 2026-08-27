UE redeschide dosarul activelor rusești înghețate. Mai multe state membre cer folosirea lor pentru Ucraina

Uniunea Europeană (UE) redeschide discuția privind activele rusești înghețate, în condițiile în care nevoile financiare ale Ucrainei cresc, iar sprijinul actual riscă să nu fie suficient. Mai multe state membre cer găsirea unei soluții pentru utilizarea fondurilor, în timp ce Belgia avertizează asupra riscurilor juridice.

Mai multe state membre ale Uniunii Europene (UE) cer Comisiei Europene să reia demersurile pentru utilizarea activelor suverane rusești înghețate în Europa în sprijinul Ucrainei, pe fondul temerilor că Kievul se confruntă cu noi dificultăți de finanțare. Suedia, Țările de Jos, Spania și Polonia se numără printre țările care susțin reluarea discuțiilor privind valorificarea activelor Băncii Centrale a Rusiei, în valoare de peste 200 de miliarde de euro și blocate în UE după sancțiunile impuse Kremlinului din februarie 2022 până în prezent.

Potrivit unor surse citate de Financial Times, o coaliție de state membre urma să transmită, joi, Comisiei Europene o scrisoare prin care solicita informații despre progresele înregistrate în identificarea unor soluții juridice și tehnice pentru utilizarea acestor active.

Ministrul de Externe din Suedia, Maria Malmer Stenergard, a susținut că momentul este potrivit pentru reluarea discuțiilor privind modalitățile prin care activele rusești înghețate ar putea fi utilizate în beneficiul Ucrainei și al statelor europene.

Cea mai mare parte a activelor rusești imobilizate în Uniunea Europeană se află la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles.

Un plan prin care fondurile ar fi utilizate pentru susținerea financiară a Ucrainei s-a lovit însă de opoziția Belgiei. Autoritățile de la Bruxelles se tem că țara ar putea fi obligată să suporte eventualele costuri în cazul unor acțiuni în justiție inițiate de Rusia.

Un oficial european familiarizat cu discuțiile a precizat că, până în prezent, nu a fost prezentată o nouă propunere care să depășească barierele politice existente în decembrie. Acesta a adăugat însă că soluțiile aflate deja în discuție ar putea fi modificate, iar schimbarea contextului politic ar putea crea condițiile necesare pentru adoptarea lor.

Belgia își menține în continuare rezervele și avertizează atât asupra posibilității unor represalii juridice din partea Moscovei, cât și asupra riscurilor pe care utilizarea activelor suverane rusești le-ar putea genera pentru piețele financiare.

„Acum este momentul să începem o nouă discuție despre modul în care putem utiliza în continuare activele înghețate ale Rusiei în beneficiul Ucrainei și al nostru”, a declarat Stenergard.

Uniunea Europeană utilizează deja profiturile generate de activele rusești blocate la Euroclear pentru a sprijini financiar Ucraina. Veniturile obținute contribuie la finanțarea unui împrumut de până la 50 de miliarde de euro convenit în 2024, însă activele propriu-zise nu au fost confiscate.

Între timp, necesarul financiar al Ucrainei a crescut, iar statele membre se tem că mecanismele de sprijin existente nu vor fi suficiente pentru a acoperi nevoile Kievului.

În luna decembrie, țările UE au convenit să continue lucrările la ideea unui „împrumut pentru reparații”, care ar urma să fie susținut de lichiditățile asociate activelor rusești imobilizate. De atunci, însă, nu au fost anunțate progrese semnificative în acest dosar.

Stenergard a subliniat că împrumutul de 90 de miliarde de euro reprezintă o dovadă a angajamentului Uniunii Europene de a sprijini Ucraina, dar a avertizat că suma nu este suficientă pentru a acoperi necesarul financiar al țării.

Reluarea discuțiilor privind utilizarea activelor rusești înghețate are loc în paralel cu negocierile pentru următorul buget multianual al Uniunii Europene, care va acoperi o perioadă de șapte ani.

Unele state membre consideră că sprijinul financiar suplimentar pentru Ucraina ar putea fi inclus în cadrul negocierilor bugetare, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra guvernelor europene pentru identificarea unor noi surse de finanțare.

Kievul solicită de mai mult timp ca activele rusești înghețate în urma sancțiunilor să fie utilizate pentru finanțarea apărării și reconstrucției Ucrainei. Autoritățile ucrainene susțin astfel folosirea acestor fonduri pentru a acoperi o parte din costurile generate de război.

Deocamdată, însă, statele membre nu au identificat o soluție care să răspundă preocupărilor juridice și financiare exprimate de Belgia, țara în care se află cea mai mare parte a activelor rusești imobilizate în UE.