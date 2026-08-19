Apel neașteptat din Ucraina privind alegerile. Un fost ministru cere scrutin prezidențial: Democrația face parte din ceea ce apărăm

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a cerut organizarea unor alegeri în timpul războiului, la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski l-a nominalizat oficial pe Yevhen Khmara pentru a ocupa permanent funcția de ministru al Apărării. Numirea lui Khmara pare să fi închis definitiv posibilitatea revenirii lui Fedorov în guvern.

Intervenția fostului ministru a avut loc la aproximativ o lună după demiterea sa, decizie care a provocat proteste în întreaga Ucraină. Într-un mesaj video adresat populației Ucrainei, Fedorov a susținut că țara trebuie să găsească o modalitate prin care să reintroducă alegerile, potrivit informațiilor publicate de Euronews.

Fostul ministru consideră că Vladimir Putin nu ar trebui să fie cel care stabilește momentul în care ucrainenii își pot alege conducerea. El a susținut, de asemenea, că democrația nu reprezintă un element care poate fi rezervat perioadelor de pace, ci face parte din obiectivele pentru care Ucraina luptă în prezent.

„Nu trebuie să-i permitem lui Putin să decidă când își pot alege ucrainenii guvernul. Democrația nu este un lux al perioadelor de pace. Democrația face parte din ceea ce apărăm și pentru care luptăm astăzi”, a spus Mykhailo Fedorov.

Discursul lui Fedorov a venit după nominalizarea lui Yevhen Khmara, ministrul interimar al Apărării și fost șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, pentru ocuparea permanentă a funcției.

Decizia lui Zelenski pare să fi pus capăt săptămânilor de incertitudine privind viitorul lui Fedorov. După demitere, președintele ucrainean i-a oferit mai multe funcții importante în guvern, inclusiv poziții de vicepremier, însă Fedorov le-a refuzat, insistând că ar reveni în administrație doar pentru a conduce Ministerul Apărării.

Nominalizarea lui Khmara a eliminat această posibilitate. Ulterior, intervenția publică a lui Fedorov a mutat atenția de la disputa privind fostul său post către teme mai ample, precum alegerile, responsabilitatea politică și modul în care este exercitată puterea pe timp de război.

Sursa menționată notează că decizia lui Fedorov de a se adresa direct populației prin intermediul rețelelor sociale a alimentat deja speculațiile privind eventualele sale ambiții politice. Fostul ministru este considerat unul dintre cei mai populari foști membri ai guvernului ucrainean.

Mykhailo Fedorov nu solicitase anterior organizarea de alegeri în timpul războiului. Apelul său a venit abia după ce nominalizarea lui Khmara a făcut clar faptul că nu va reveni la conducerea Ministerului Apărării.

Ucraina nu a mai organizat alegeri naționale de la începutul invaziei ruse în februarie 2022. Constituția Ucrainei prevede că alegerile nu pot fi organizate în perioada în care este în vigoare legea marțială.

În plus, organizarea unui scrutin național în timpul războiului ar ridica dificultăți majore de securitate și logistică, scrie Euronews. Printre problemele care ar trebui rezolvate se numără modalitatea prin care militarii ar putea vota, participarea celor câteva milioane de ucraineni aflați în străinătate și accesul la urne pentru populația din zonele aflate în apropierea frontului.

Fedorov nu a solicitat organizarea imediată a unui scrutin și nici nu a propus un calendar concret. El a susținut în schimb că Ucraina trebuie să găsească un mecanism care să permită organizarea alegerilor în timpul războiului, astfel încât cetățenii să poată evalua activitatea celor aflați la putere și să decidă dacă aceștia mai beneficiază de încrederea publică. În viziunea fostului ministru, democrația nu poate fi amânată pur și simplu până la încheierea războiului.

Fedorov a legat responsabilitatea politică și de modul în care este purtat războiul. El a criticat corupția și ineficiența birocratică și a avertizat că problemele în gestionarea banilor publici pot ajunge să coste vieți dacă resursele destinate apărării sunt deturnate.

Fostul ministru a susținut că exercitarea puterii trebuie să fie însoțită de responsabilitate. În opinia sa, oficialii cărora le sunt încredințate autoritate, bani publici sau funcții guvernamentale trebuie să dea socoteală pentru rezultatele obținute.

Fedorov a cerut și o mai mare deschidere din partea autorităților. El consideră că nivelul extraordinar de încredere acordat guvernului după declanșarea invaziei ruse nu le oferă oficialilor dreptul de a lua decizii fără să explice populației motivele acestora.

Fostul ministru a subliniat că cetățenii nu se așteaptă ca statul să nu comită niciodată greșeli, însă consideră că aceștia au dreptul să primească adevărul.

Yevhen Khmara, a cărui numire trebuie aprobată de Parlamentul ucrainean, este un veteran al serviciilor de securitate și a condus anterior centrul de operațiuni speciale Alpha al SBU.

Khmara a fost implicat în operațiunea din 2022 pentru recucerirea Insulei Șerpilor. Ulterior, el a coordonat campania Ucrainei de atacuri cu drone cu rază lungă asupra unor ținte din Rusia.

În ianuarie 2026, Khmara a devenit șef interimar al SBU, după retragerea din funcție a lui Vasyl Maliuk.

Fedorov nu l-a criticat public pe Khmara și pare să fi urmărit o tranziție fără conflicte către succesorul său. Într-un interviu acordat pe 6 august, fostul ministru a declarat că i-a prezentat personal lui Khmara un plan detaliat pentru desfășurarea războiului.

Fedorov i-a explicat inclusiv modul în care strategia urma să fie transpusă în achiziții și dezvoltare, prin împărțirea planului general în sute de proiecte individuale referitoare la producția de armament și finanțare.

Potrivit sursei menționate, Fedorov descria diferit această perspectivă cu doar câteva săptămâni în urmă. Într-un interviu acordat publicației Ukrainska Pravda la sfârșitul lunii iulie, fostul ministru spunea că nu se considera politician și că se simțea inconfortabil atunci când era întrebat despre eventualele sale ambiții politice.

La acel moment, Fedorov se prezenta mai degrabă drept un manager preocupat de construirea și administrarea unor sisteme complexe și de obținerea unor rezultate concrete. El afirma că intenționează să continue să construiască sisteme care să ajute Ucraina să pună capăt războiului, însă urma să decidă ce va face în continuare numai după încheierea perioadei de instabilitate generate de plecarea sa din guvern.

Fedorov considera că, după ce această situație va ajunge la o concluzie logică, va putea înțelege clar care va fi următorul său pas și în ce direcție își va continua activitatea.