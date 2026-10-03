Locul în care supermarketurile pun anumite produse nu este ales la întâmplare. Cum ne ademenesc retailerii

Marile lanțuri de supermarketuri folosesc o serie de tehnici de marketing menite să influențeze modul în care clienții își fac cumpărăturile. Dincolo de varietatea produselor și de rafturile pline, poziționarea mărfurilor, prețurile afișate și culorile folosite în magazine sunt elemente gândite pentru a atrage atenția consumatorilor.

Tehnicile de neuromarketing sunt utilizate de retaileri pentru stimularea vânzărilor și pentru a influența deciziile de cumpărare. Așezarea produselor la raft este atent stabilită, iar anumite culori și mesaje sunt folosite pentru a crea senzația de urgență sau pentru a determina cumpărătorii să reacționeze mai rapid.

În acest fel, o deplasare la supermarket pentru câteva produse de bază, precum pâine și lapte, se poate transforma într-o cumpărătură mult mai consistentă. Produsele întâlnite pe traseul prin magazin pot atrage atenția și pot ajunge în coș chiar dacă nu se aflau pe lista inițială.

Una dintre strategiile utilizate este legată de teama consumatorilor de a pierde o oportunitate. Mesaje precum „doar astăzi”, „stoc limitat” sau „ofertă valabilă până mâine” transmit ideea că timpul disponibil pentru achiziție este redus.

Această abordare se bazează pe tendința oamenilor de a acorda o importanță mai mare unei posibile pierderi decât unui câștig. Atunci când un cumpărător consideră că un preț avantajos ar putea dispărea în scurt timp, decizia de achiziție poate fi luată mai rapid.

Percepția unei oportunități care urmează să fie pierdută poate influența astfel modul în care este evaluat un produs. În locul unei analize atente a necesității achiziției, reacția poate fi determinată de sentimentul că oferta nu va mai fi disponibilă ulterior.

Aceste mecanisme sunt asociate cu modul în care funcționează psihologia consumatorului și sunt integrate în strategiile de marketing folosite pentru stimularea cumpărăturilor. Mesajul privind durata limitată a unei oferte poate determina clientul să ia o decizie într-un interval mai scurt.

Un alt element important este traseul pe care cumpărătorii îl parcurg în supermarket. Produsele de bază, precum laptele, ouăle și pâinea, sunt prezentate în material ca fiind amplasate în zone mai îndepărtate ale magazinului.

Pentru a ajunge la aceste produse, clienții trebuie să treacă prin mai multe culoare. Pe parcurs, aceștia întâlnesc numeroase alte produse, ceea ce crește posibilitatea ca unele dintre ele să fie cumpărate spontan.

Așezarea produselor nu se limitează la traseul general al magazinului. Și înălțimea la care sunt amplasate anumite produse poate avea un rol important, mai ales în cazul articolelor destinate copiilor.

Produsele pentru copii sunt poziționate strategic la nivelul ochilor celor mici, astfel încât acestea să poată fi observate mai ușor. Vizibilitatea produselor poate atrage atenția copiilor în timpul cumpărăturilor și poate influența ceea ce ajunge ulterior în coș.

Un alt spațiu în care sunt amplasate produse care pot genera cumpărături suplimentare este zona caselor de marcat. Acolo sunt întâlnite frecvent dulciuri și gustări, poziționate astfel încât să fie ușor de observat în perioada petrecută la coadă.

Timpul de așteptare la casă oferă astfel posibilitatea ca produsele aflate în apropiere să atragă atenția cumpărătorilor. În cazul celor care nu aveau aceste articole pe lista inițială, simpla expunere poate contribui la o achiziție de ultim moment.

Rafturile și produsele din apropierea caselor de marcat fac parte din traseul final al cumpărăturii. După parcurgerea magazinului, clienții ajung în această zonă având deja produsele principale în coș, dar pot observa și alte articole disponibile pentru cumpărare.

Strategiile de poziționare sunt astfel folosite în mai multe puncte ale magazinului, de la traseul către produsele de bază până la zona de plată. Fiecare dintre aceste spații poate reprezenta un punct în care cumpărătorul este expus unor produse suplimentare.

Lista de cumpărături este prezentată drept unul dintre instrumentele care pot ajuta la respectarea planului stabilit înainte de intrarea în magazin. Stabilirea produselor necesare de acasă poate limita achizițiile care nu erau prevăzute inițial.

Potrivit informațiilor din material, statisticile indică economii de până la 30% pentru persoanele care respectă riguros lista de cumpărături la fiecare sesiune. Procentul este prezentat ca nivelul de economie care poate fi obținut prin respectarea planului stabilit înainte de cumpărături.

În acest context, diferența dintre o cumpărătură planificată și una influențată de produsele întâlnite pe traseul prin supermarket poate apărea în numărul articolelor adăugate în coș. Mesajele promoționale, amplasarea produselor și expunerea la diferite categorii de mărfuri pot interveni succesiv pe durata cumpărăturilor.