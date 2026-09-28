Reduceri de până la 40% la un mare lanț de magazine. Cât timp este valabilă oferta

Clienții supermarketurilor Penny pot găsi, până pe data de 29 septembrie, mai multe categorii de produse la prețuri reduse. Oferta săptămânală include alimente de proveniență românească din gama 3RO, cu accent pe fructe și legume, dar și mai multe sortimente de cafea.

Pe lista promoțiilor se află și produse destinate locuinței, precum articole pentru bucătărie, hârtie pentru copiator sau hârtie igienică. Unele dintre prețurile promoționale sunt disponibile exclusiv persoanelor care utilizează PENNY Card.

Catalogul Penny promovează „Festivalul Cafelei”. În această perioadă, produsele Casa Blanca, precum și unele accesorii pentru prepararea și servirea cafelei, sunt disponibile la prețuri promoționale.

Cafeaua măcinată Casa Blanca Intense, la 250 de grame, are o reducere de 20% și poate fi cumpărată cu 9,99 lei. Pentru capsulele de cafea, prețul promoțional este de 16,99 lei, în timp ce un kilogram de cafea boabe Casa Blanca Crema costă 59,99 lei.

Printre produsele cu cea mai mare reducere se află ciocolata caldă La Festa. Un plic de 25 de grame costă 0,89 lei, față de prețul anterior de 1,29 lei, ceea ce reprezintă o reducere de 31%.

Aceeași reducere, de 31%, este menționată pentru două sortimente Segafredo. Cafeaua Segafredo Passione Espresso Intenso, la un kilogram, este listată la 74,99 lei, de la 109,99 lei, iar Segafredo Selezione Espresso costă 79,99 lei, față de 115,99 lei.

Posesorii de PENNY Card au la dispoziție și un espressor pentru aragaz, destinat preparării a trei cești, la prețul de 29,99 lei. Tot pentru aceștia este disponibil un ceainic din fontă de un litru, care costă 74,99 lei.

Oferta mai cuprinde căni și pahare pentru cafea, cu prețuri pornind de la 9,99 lei. În funcție de model, cafetierele și ceainicele pot fi cumpărate de la 21,99 lei.

Pe lângă produsele destinate cafelei, lista promoțiilor include fructe și legume de sezon, precum și articole marcate 3RO. Dovleacul plăcintar este disponibil la 1,69 lei pentru un kilogram, cu PENNY Card, în timp ce gogonelele costă 3,49 lei/kg.

Merele roșii sunt listate la 3,99 lei/kg, iar sfecla roșie are un preț de 1,89 lei/kg. Pentru alte produse din această categorie, Penny anunță reduceri de 38% la lămâi, care ajung la 5,49 lei/kg, și de 33% la conopidă, al cărei preț este de până la 7,99 lei/bucată.

Strugurii albi beneficiază de o reducere de 18%, iar prețul acestora ajunge la 6,99 lei/kg. Promoțiile sunt valabile în perioada menționată în catalog, în funcție de condițiile indicate pentru fiecare produs.

Oferta săptămânală Penny cuprinde și produse alimentare destinate meselor de zi cu zi. Sucul de roșii Hanul Boieresc, la 750 de grame, poate fi cumpărat cu 4,99 lei folosind PENNY Card, în timp ce mierea polifloră Hanul Boieresc, la 900 de grame, costă 15,99 lei.

Pastele Farfalle San Fabio, la 500 de grame, sunt disponibile la 2,99 lei. În paralel, retailerul a inclus în catalog și mai multe produse nealimentare, pentru unele dintre acestea fiind anunțate reduceri de până la 40%.

Un top cu 500 de coli de hârtie pentru copiator, format A4, costă 14,99 lei pentru posesorii de PENNY Card. Mâncarea pentru pisici, la 1,4 kilograme, și hârtia igienică, în pachet de opt role, au reduceri de 33%.

Sacul de Whiskas este redus de la 33,29 lei la 21,99 lei, iar pachetul de hârtie igienică ajunge de la 11,99 lei la 7,99 lei. În lista promoțiilor se află și berea Ursus, care poate fi cumpărată de posesorii de PENNY Card cu o reducere de 25%.