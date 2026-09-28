Marea Britanie respinge ideea revenirii în uniunea vamală a UE. Ministrul britanic pentru Afaceri avertizează asupra incertitudinii pentru companii

28Ministrul britanic pentru Afaceri, Jonathan Reynolds, avertizează că redeschiderea dezbaterilor privind relația constituțională dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană generează incertitudine pentru mediul de afaceri. Oficialul susține că Londra ar trebui să se concentreze asupra îmbunătățirii relațiilor comerciale cu UE, în loc să discute despre o eventuală revenire în blocul comunitar.

Declarațiile vin în contextul în care fostul premier Tony Blair a susținut recent că Marea Britanie ar trebui să revină într-o Uniune Europeană „reformată” în următorul deceniu.

Jonathan Reynolds a declarat, într-un interviu acordat în cadrul conferinței Partidului Laburist, că actualele discuții ar trebui să se concentreze asupra comerțului și asupra beneficiilor pe care Marea Britanie le poate obține pentru companii și populație.

Ministrul consideră că dezbaterile privind o eventuală revenire în Uniunea Europeană pot produce incertitudine pentru mediul de afaceri.

„Cred că, sincer, putem obține mai mult din ceea ce avem nevoie pentru oamenii noștri, pentru companiile noastre de aici, dacă privim pragmatic acest lucru prin prisma comerțului. Cum putem îmbunătăți această relație comercială, mai degrabă decât aceste chestiuni constituționale, care, sincer, provoacă multă incertitudine pentru companii”, a declarat Reynolds.

Acesta și-a exprimat astfel susținerea pentru actuala abordare a guvernului britanic în relația cu Uniunea Europeană.

Jonathan Reynolds a respins și ideea ca Marea Britanie să revină într-o uniune vamală cu Uniunea Europeană. În opinia sa, o asemenea schimbare nu ar aduce suficiente avantaje suplimentare față de actualele acorduri, dar ar presupune acceptarea unui nivel mai ridicat de aliniere la reglementările europene.

„Uitați-vă la acordurile pe care le avem deja”, a declarat ministrul. „Nu adaugi foarte mult printr-o uniune vamală (…) și ar trebui, sincer, să accepți o întreagă serie de alinieri în privința reglementărilor”, a continuat Reynolds.

Ministrul consideră că abordarea pragmatică a relației comerciale cu blocul comunitar poate oferi rezultate mai bune decât redeschiderea dezbaterii privind statutul Marii Britanii în raport cu UE.

Declarațiile lui Jonathan Reynolds vin la câteva zile după ce fostul premier britanic Tony Blair a publicat un document în care susține revenirea Marii Britanii într-o Uniune Europeană „reformată” în următorii zece ani.

Subiectul unei eventuale reveniri a început astfel să fie discutat din nou în interiorul spațiului politic britanic.

În cursul unei vizite la New York, la începutul acestei luni, Burnham a lăsat deschisă posibilitatea ca o promisiune privind revenirea în UE să fie inclusă în următorul program electoral al Partidului Laburist.

Reynolds evită însă să spună dacă Marea Britanie ar trebui să redevină membră a Uniunii Europene într-un orizont mai îndepărtat.

Întrebat dacă Marea Britanie ar trebui să revină în Uniunea Europeană în timpul vieții sale, ministrul a spus că nu poate oferi un răspuns, deoarece evoluția politică a Europei rămâne dificil de anticipat.

„Cum va arăta Europa în viitor? Adică, există în mod clar o situație politică foarte dificilă în Germania. Este foarte clar că alegerile prezidențiale din Franța ar putea aduce ceva diferit. Sincer, nu știu dacă veți evolua într-o direcție sau alta. Așa că nu vă pot da cu adevărat un răspuns la asta”, a declarat Reynolds.

Ministrul britanic pentru Afaceri a susținut, de asemenea, că Marea Britanie reglementează mai bine anumite industrii decât Uniunea Europeană, indicând sectorul tehnologic drept exemplu.