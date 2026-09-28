eSign în cifre: cât costă, de fapt, o semnătură pe hârtie și de ce eSemneaza.ro este alternativa românească la DocuSign

Semnătura este singura operațiune pe care o companie o face de mii de ori pe an fără să o aibă în buget. Un calcul simplu arată că, la 100 de documente pe lună, hârtia costă 15.000 de lei pe an doar în timp de lucru. Platforma românească eSemneaza.ro face același lucru pentru 240 de lei.

Într-un P&L nu există linia „semnături”. Există hârtie și consumabile, curierat, arhivare, salarii. Costul semnării documentelor e împrăștiat între ele și, tocmai de aceea, nimeni nu-l vede. Îl vede, în schimb, directorul de vânzări care așteaptă trei zile un contract semnat, directorul de HR care aleargă după 200 de acte adiționale la fiecare schimbare de salariu minim și contabilul care caută, în februarie, un contract din 2024.

eSign, semnarea electronică a documentelor, transformă acest cost difuz într-unul măsurabil. Iar pentru piața românească există o platformă construită local, cu un model de preț care schimbă calculul: eSemneaza.ro.

Costul ascuns al unei semnături electronice

Un document semnat clasic trece prin tipărire în două exemplare, semnare, scanare, expediere, urmărire și arhivare. Estimarea prudentă folosită de calculatorul de pe esemneaza.ro este de 15 minute de muncă per document, la un cost mediu de 50 de lei pe oră. Adică 12,5 lei per semnătură, înainte de hârtie, toner și curier.

Volum lunar Timp de lucru / an Cost timp / an (50 lei/oră) 100 documente 300 ore 15.000 lei 500 documente 1.500 ore 75.000 lei 1.000 documente 3.000 ore 150.000 lei

Calcul: 15 minute per document, 50 lei/oră, exclusiv timp de lucru. Hârtia, tonerul, curieratul și arhivarea fizică se adaugă.

Cifrele nu includ costul care doare cel mai tare și care nu apare în niciun tabel: contractul semnat cu întârziere. Pentru o firmă de servicii, fiecare zi dintre „da” și semnătură e o zi în care nu se poate factura.

Timpul dintre „da” și factură

Pe eSemneaza.ro, un contract se semnează în minute: documentul pleacă printr-un link pe e-mail sau SMS, clientul îl deschide de pe telefon, semnează, iar la ultima semnătură documentul se sigilează automat și ajunge la toate părțile. Oferta acceptată la ora 11 e contract semnat la 11:20 și factură emisă în aceeași zi.

La scară, efectul se vede în ciclul de vânzare și în cash-flow. O echipă de zece agenți care semnează fiecare zece contracte pe lună recuperează, la trei zile per contract, 300 de zile-contract lunar. Reamintirile automate și ordinea de semnare prestabilită elimină și cazul clasic al documentului blocat la un semnatar care „a uitat”.

eSemneaza.ro vs DocuSign: același standard, altă structură de cost

DocuSign, referința globală a categoriei, taxează per utilizator și per „plic” trimis, în dolari, cu SMS-ul plătit separat. eSemneaza.ro taxează per utilizator, în lei, cu documente nelimitate și SMS inclus. Tehnologia de sigilare e aceeași clasă: PAdES, standardul european pentru semnături în PDF, cu certificat recunoscut de Adobe.

eSemneaza.ro Business DocuSign Standard Preț / utilizator / lună 25 lei, fără TVA (−20% anual) 30 USD, facturat anual Documente incluse Nelimitate 100 plicuri / utilizator / an Semnare prin SMS Inclusă Add-on, de la 0,36 USD / SMS Trimitere în bulk Plan Pro (50 lei) Doar Business Pro (45 USD) API 1 leu / document (plan Pro) Inclus; consumă din cele 100 de plicuri Plan gratuit 5 documente / lună, permanent Nu există 3 utilizatori, un an 720 lei 1.080 USD 10 utilizatori, un an 2.400 lei 3.600 USD

Prețuri fără TVA, septembrie 2026, conform paginilor oficiale ale celor două platforme. Totalurile anuale sunt calculate la prețul de listă cu facturare anuală.

Diferența de structură contează mai mult decât diferența de preț. Limita de 100 de plicuri per utilizator înseamnă că un departament de HR cu 500 de angajați, care trimite trei documente pe an fiecăruia, ar avea nevoie de 15 licențe DocuSign doar pentru a acoperi volumul. Pe eSemneaza.ro, același departament lucrează cu un singur cont Business și cu trimiterea în bulk din planul Pro: un șablon, o listă, 500 de acte adiționale generate și trimise în câteva minute.

Riscul juridic, gestionat

Documentele semnate pe eSemneaza.ro au valoare juridică și sunt admisibile în instanță în temeiul Legii 214/2024 și al Regulamentului eIDAS. Legea distinge trei tipuri de semnătură: simplă, avansată și calificată. Pentru contractele comerciale, ofertele, actele adiționale și documentele de HR, semnătura simplă sau avansată este suficientă atunci când părțile o acceptă, ceea ce se întâmplă prin faptul că ambele semnează în același flux. Pentru contractul individual de muncă, Codul Muncii (art. 16) permite explicit semnătura avansată sau calificată.

Din perspectiva unui director financiar sau juridic, întrebarea relevantă nu e „este legal?”, ci „ce pot dovedi?”. Fiecare document finalizat este sigilat PAdES, deci orice modificare ulterioară devine detectabilă. Certificatul din lista de încredere Adobe (AATL) face ca sigiliul să apară valid în Acrobat Reader fără configurare. Jurnalul de audit reține cine a semnat, când și de unde. Pentru documentele cu miză mare, semnarea avansată din planul Pro adaugă autentificarea dublă a semnatarului, prin e-mail și cod OTP pe SMS.

ISO 27001, argumentul de achiziție

Tot mai multe companii mari cer furnizorilor, în procesul de achiziție, dovada unui standard de securitate a informației. eSemneaza.ro este certificată ISO/IEC 27001:2022: un auditor extern a verificat modul în care sunt protejate datele, cine are acces la ele și procedurile în caz de incident. Documentele sunt criptate AES-256 și găzduite pe infrastructură certificată, cu backup automat, în conformitate cu GDPR.

Pentru un IMM care vrea să intre în lanțul de furnizori al unei corporații, asta scurtează un chestionar de due diligence de la o săptămână de e-mailuri la un certificat atașat.

ESG: cifre pentru raportare, nu pentru broșură

Pe metodologia Environmental Paper Network, o foaie tipărită înseamnă aproximativ 37 de grame de CO₂ și 0,4 litri de apă pe întreg ciclul de viață. Un contract de patru pagini în două exemplare, cu anexe, consumă opt-zece foi. La 100 de contracte pe lună, o companie evită în jur de 400 de kilograme de CO₂ și peste 4.000 de litri de apă pe an; la 1.000 de contracte, de zece ori mai mult. Sunt cifre pe care un client mare, obligat să raporteze pe lanțul de aprovizionare, le poate prelua direct, iar jurnalul de audit al platformei le documentează fără efort suplimentar.

Cine a făcut deja calculul

Printre organizațiile care semnează prin eSemneaza.ro se numără MedLife, Regina Maria, Rompetrol, Superbet, Ringier, Imobiliare.ro, Paralela 45, F64, CAR Vest și ASRO, organismul național de standardizare.

Ce rămâne pe certificat calificat

Actele în formă notarială: vânzări de imobile, donații, testamente.

Depunerile la ANAF prin SPV, e-Factura, ONRC și SEAP, care cer certificat calificat de la un furnizor de încredere.

Documentele pentru care o lege specială cere expres semnătură calificată.

Restul, adică marea majoritate a documentelor pe care le semnează o companie într-un an, intră în categoria în care eSemneaza.ro este suficient, legal și cu un ordin de mărime mai ieftin.

Cum se testează, fără buget

Planul Personal este gratuit permanent, cu cinci documente pe lună, fără card. Planurile Business (25 lei/utilizator/lună) și Pro (50 lei, cu API la 1 leu per document, echipe, bulk și semnare avansată OTP) au 14 zile de probă. Pentru volume mari sau fluxuri integrate în ERP și CRM prin API de semnatura electronică, echipa construiește oferte personalizate