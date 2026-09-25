Portare fără telefon: pe ce criterii alegi între Vodafone și Orange

Cost total pe 24 de luni, predictibilitate, roaming și beneficii incluse la portarea fără telefon. Comparație pe criterii, cu surse verificabile.

Ai numărul, vrei doar alt operator și pare simplu: deschizi două site-uri, compari prețul afișat și alegi varianta mai ieftină. Doar că uneori prețul de pe site e doar prima cifră dintr-un calcul mai lung: promoțiile, beneficiile incluse și reducerile care se schimbă pe parcursul contractului pot răsturna complet ce părea, la prima vedere, o alegere evidentă. Două oferte cu același preț afișat te pot costa, pe 24 de luni, sume complet diferite. Iar două oferte cu prețuri diferite pot ajunge, surprinzător, să te coste identic.

Din acest motiv am renunțat la comparația plan-cu-plan și am luat-o altfel: criteriu cu criteriu. Șase, mai exact, cele care chiar schimbă decizia, puse în ordinea în care contează pentru majoritatea oamenilor care portează un număr de telefon.

Cea mai frecventă nemulțumire la portare nu are legătură cu prețul de la semnare. Apare mai târziu, când factura se modifică. Scenariul poate fi banal: semnezi pentru un abonament de 3€, ești mulțumit, dar nu ești atent ca oferta este limitată și în luna 13 descoperi că plătești 5€. Cu 67% mai mult, pentru exact aceleași beneficii de la început. Iar aici diferența dintre cele două rețele nu ține de o campanie trecătoare.

Plan Preț la semnare Ce se întâmplă pe parcurs Vodafone RED Unlimited 4€/lună rămâne 4€ toate cele 24 de luni Orange Smart 3€/lună crește la 5€ în lunile 13-24 (+67%) Orange Smart Plus 8€/lună urcă la 10€ în lunile 13-24 RED Unlimited cu Disney+ 8,90€/ lună 10,90€ lunar din luna a 7-a

Sursă: vodafone.ro/abonamente, cu tipul de achiziție „Am număr în altă rețea și vreau să-l portez la Vodafone” — mențiunile de sub preț pe fiecare card · orange.ro/abonamente/oferta-portare, cu tipul de achiziție „Portez un număr”.

RED Unlimited e singurul abonament de intrare dintre cele două (Red Unlimited si Orange Smart) care nu se schimbă pe parcurs. Prețul de 4€, redus de la 8€, rămâne fix toate cele 24 de luni ale contractului. Dacă vrei să știi azi, din prima zi, cât vei plăti în luna 20, aceasta e singura variantă care îți dă răspunsul cu certitudine.

Ca să fim exacți, însă: pe 24 de luni, totalul plătit e identic la cele două oferte de intrare (Red Unlimited si Orange Smart) 96€ în ambele cazuri. Deci criteriul acesta nu e, până la urmă, despre bani, ci despre când îi scoți din buzunar și cât de ușor îți faci un plan. Cine preferă să plătească mai puțin în primul an și mai mult în al doilea are un argument la fel de bun: e o chestiune de preferință, nu de cost.

Un abonament pe contract nu se plătește o lună, se plătește 24. Astfel singura comparație care contează e totalul de pe toată perioada, nu rata lunară afișată pe site.

Vodafone RED Unlimited Orange Smart Calcul 4€ × 24 3€ × 12 + 5€ × 12 Total 24 de luni 96€ 96€ Roaming SEE 6,01 GB 4,51 GB Entertainment inclus HBO Max fără publicitate, 3 luni – Securitate inclusă Secure Net, 2 luni – Minute internaționale 200 300

Costul e identic: 96€ la ambele companii. Diferențe: Vodafone ofera in plus 1,5 GB roaming, HBO Max pe trei luni și Secure Net pe două,ultimele doua beneficii nu exista in oferta de intrare Orange.. În schimb, Orange dă 100 de minute internaționale în plus.

La nivelul intermediar, comparația simplă de preț te duce în eroare, pentru că planurile nu conțin beneficii similare. Vodafone are un plan cu Disney+ inclus pe toată durata contractului; Orange nu are un echivalent direct, oferă entertainment ca opțiune, promoțional.

Vodafone RED Unlimited cu Disney+ Orange Smart Plus Preț 8,90€ primele 6 luni, 10,90€ din luna a 7-a 8€ primele 12 luni, 10€ în lunile 13–24 Total 24 de luni 249,60€ 216€ Roaming SEE 13,37 GB 12,02 GB Entertainment Disney+ inclus, tot termenul opțional: HBO Max 50% reducere, Netflix 3 luni, YouTube Premium 3 luni Minute internaționale 200 400 Roaming non-SEE — 2 GB în 65 destinații

Orange iese mai ieftin cu 33,60€ și oferă dublul minutelor internaționale. Vodafone, în schimb, include Disney+ pe toată durata contractului și dă mai mult trafic în roaming SEE. Diferența de 33,60€ pe doi ani se traduce în 1,40€ pe lună. Această sumă pusă pe lângă prețul curent al unui abonament Disney+ arată că planul Vodafone iese în avantaj clar. Dacă nu, plătești pentru ceva ce nu consumi, iar Orange rămâne alegerea mai bună la acest nivel.

Sursă pentru toate cifrele din această secțiune: cardurile „Vezi toate beneficiile” din vodafone.ro/abonamente la tipul de achiziție „portare” · cardurile „Vezi detalii” din orange.ro/abonamente/oferta-portare la „Portez un număr”. Resurse per abonament: Toate abonamentele Vodafone · Toate abonamentele Orange.

La acest capitol nu există un câștigător universal, depinde strict de felul în care folosești telefonul.

Roaming în SEE, Moldova și Ucraina. La abonamentele de intrare și intermediar, Vodafone dă mai mult: 6,01 GB față de 4,51 GB, respectiv 13,37 GB față de 12,02 GB. La premium, raportul se inversează complet: Orange dă 37,56 GB față de 22,54 GB.

Roaming în afara SEE. Aici Orange e mai bine poziționat: 2 GB în 65 de destinații, pe Smart Plus și Smart Elite. Vodafone oferă doar 1 GB în 14 țări, și numai pe RED Max.

Minute internaționale. Orange oferă mai multe pe toate nivelurile: 300, 400 și 500 de minute, față de 200, 200 și 300 de minute la Vodafone. Dacă suni des în străinătate de pe telefon, acesta e criteriul care înclină clar spre Orange.

Sursă: aceleași pagini de ofertă la portare, cardurile de detalii pe fiecare plan. Definiția SEE include Ucraina și Moldova la ambele rețele, Abonamente telefonie mobilă – Cele mai tari oferte | Vodafone

Un beneficiu inclus direct în abonament valorează, în practică, mai mult decât unul pe care trebuie să-l activezi separat, să-l plătești parțial sau să nu uiți să-l dezactivezi la timp.

Vodafone include, pe toate cele trei planuri RED: Secure Net primele 2 luni, apoi 0,99€/lună dacă îl păstrezi. Pe RED Unlimited și RED Max se adaugă HBO Max fără publicitate primele 3 luni, apoi 5,99€/lună. Pe planul dedicat Red Unlimited Disney+, Disney+ vine inclus.

Orange oferă entertainment opțional și de la Smart Plus în sus: HBO Max Basic cu publicitate la 50% reducere, Netflix 3 luni cadou, YouTube Premium 3 luni cadou. Oferta Orange Smart nu include beneficii de entertainment în abonament.

Sursă: cardurile de beneficii din vodafone.ro/abonamente · secțiunea „Opțional, poți adăuga” din orange.ro/abonamente/oferta-portare și Promoții voce Orange.

Diferența practică e simplă de reținut: la Vodafone, chiar din prima lună, abonamentul de intrare vine cu streaming și securitate incluse. La Orange, la exact același preț total pe 24 de luni, aceste beneficii nu sunt incluse. Atenție însă la detalii. HBO Max costă 5,99€/lună din luna a 4-a, Secure Net 0,99€/lună din luna a 3-a. Dacă le păstrezi pe amândouă, costul lunar urcă cu aproape 7€, mai mult decât abonamentul RED Unlimited în sine. Vestea bună: ambele se pot dezactiva oricând, fără cost.

Ambele rețele au un serviciu 100% digital, fără perioadă contractuală: Vodafone EASY și Orange YOXO. Se activează și se plătesc din aplicație, cu cardul, la fiecare 30 de zile, și se pot închide oricând, fără explicații.

Cea mai relevantă comparație nu e între cele două rețele, ci în abonamentul clasic versus alternativa digitală.

Preț lunar Perioadă contractuală minima Net național Roaming SEE Vodafone RED Unlimited 4€ 24 de luni nelimitat 5G 6,01 GB Vodafone EASY Boost 4,5€ niciuna nelimitat 5G 7 GB

Nivel Vodafone EASY Orange YOXO Minim Chill, 2,5€ – 3 GB partajați între național și roaming, acces 5G 5GB, 2,9€ – 5 GB naționali + 4,36 GB roaming, 50 min internaționale, acces 4G+ Nelimitat Boost, 4,5€ (1,95€ prima lună cu codul XOXOEASY) – nelimitat național, 7 GB roaming, 100 min internaționale Nelimitat 5G, 1,96€ primele 3 luni apoi 4,9€ – nelimitat, 7,37 GB roaming, 200 min internaționale Maxim Top, 9,5€ – nelimitat, 14,5 GB roaming, 300 min internaționale Nelimitat 5G+, 9,9€ – nelimitat, 14,88 GB roaming, 500 min internaționale

Sursă: easy.vodafone.ro — grila de planuri și secțiunea de extraopțiuni · yoxo.ro/oferta-de-abonamente — grila și panourile de detalii, plus termenii promoției de −60%.

EASY are un preț de listă (pretul de achizitie al clientului nou) mai mic la toate cele trei niveluri. Diferența e mică, 0,4€/lună, dar se repetă constant, la fiecare nivel.

La nivelul minim, comparația cere o precizare, pentru că planurile nu sunt construite la fel. Chill costă 2,5€ și vine cu acces 5G, în timp ce YOXO echivalent costă 2,9€ și rămâne pe 4G+. Dar cei 3 GB de la Chill sunt partajați între consumul național și roaming, în timp ce YOXO alocă separat 5 GB naționali plus 4,36 GB de roaming. Per total, aproape de trei ori mai mult volum pentru doar 0,4€ în plus. Chill are sens dacă folosești puțin internet și vrei viteza 5G la cel mai mic preț posibil.

Mai este un detaliu care merită luat în calcul: dacă adaugi extraopțiunea EASY de date naționale nelimitate (3,1€) peste Chill (2,5€), ajungi la 5,6€ pentru nelimitat și 4,7 GB roaming, fără minute internaționale. Boost costă 4,5€ și dă nelimitat, 7 GB roaming și 100 de minute internaționale, mai ieftin cu 1,1€ și, în același timp, mai generos. De aceea, combinația Chill plus extraopțiunea de trafic nelimitat nu e, până la urmă, cea mai avantajoasă variantă.

Portarea la EASY se acceptă din orice rețea. Poți la fel de bine să treci numărul de la Cartela Vodafone la EASY sau, dacă preferi, să activezi direct un număr nou.

Vodafone permite portarea la abonament online sau în magazin, într-o singură vizită. Oferta de portare Orange e disponibilă online, cu selecția „Portez un număr” în pagina planului sau în magazin. Serviciile digitale EASY și YOXO sunt gestionate exclusiv prin aplicație, fără opțiune de magazin, doar suport digital.

Dacă preferi să discuți față în față cu un consultant și să pleci din magazin cu SIM-ul deja pregătit, abonamentul Vodafone și Orange îți oferă și această opțiune.

Sursă: Vodafone — Portabilitate · Orange — Oferta de portare · YOXO — Portare · easy.vodafone.ro.

Portarea durează 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii, în condiții normale, cu o întrerupere a serviciului de maximum 3-4 ore pentru numerele mobile

Pentru portarea unui număr de abonament ai nevoie de actul de identitate al titularului la operatorul actual și de ultima factură de la operatorul actual, în format electronic. Pentru un număr de cartelă: doar actul de identitate și seria SIM.

Poti folosi un număr temporar până se finalizează portarea numărului tău actual, iar aceasta poate fi anulată cu cel puțin 24 de ore înainte de data convenită.

Sursă: termenul de 3 zile lucrătoare, documentele și fluxul de SMS-uri provin din comunicarea oficială Vodafone privind portarea.

Vodafone: vodafone.ro/abonamente , selectează „Am număr în altă rețea și vreau să-l portez la Vodafone” – nu „număr nou”, prețurile diferă. Deschide „Vezi toate beneficiile”. Orange: orange.ro/abonamente/oferta-portare , selectează „Portez un număr”, deschide „Vezi detalii”. Varianta fără contract: easy.vodafone.ro și yoxo.ro/oferta-de-abonamente . Calculează totalul, nu rata: preț promo × luni promoționale + preț ulterior × luni rămase. Notează ce devine de plătit după perioada gratuită și cât costă atunci.

Vrei să știi exact cât plătești în fiecare lună. RED Unlimited, 4€ constant pe 24 de luni. Singurul abonament de intrare din cele două oferte care nu-și modifică prețul pe durata contractului.

Vrei cât mai multe beneficii la nivelul de intrare. La același total de 96€, Vodafone oferă HBO Max 3 luni, Secure Net 2 luni și cu 1,5 GB mai mult roaming. Oferta de intrare Orange nu include entertainment.

Folosești Disney+. RED Unlimited cu Disney+ îl include pe întreaga perioadă contractuală.

Nu vrei contract. EASY Chill la 2,5€ cu 5G, cel mai ieftin plan digital cu acces 5G dintre cele comparate. Sau EASY Boost la 4,5€ – cu 0,5€ mai mult decât RED Unlimited, dar fără nicio obligație. Si Orange are un abonament fără angajament, net nelimitat la preț de abonament, fără obligații contractuale. Această ofertă îți permite să activezi planuri tarifare standard (cum ar fi gama Smart) direct pentru o perioadă contractuală de doar 1 lună.