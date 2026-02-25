Potrivit unei informări transmise clienților azi, 25 februarie, Orange România va aplica o indexare anuală de 6,8% la tariful abonamentelor.

Compania arată că inflația medie anuală comunicată de Eurostat pentru România a fost de 9,7% în 2023, 5,8% în 2024 și 6,8% în 2025, iar pentru luna decembrie 2025 a fost de 8,6%. Aceste evoluții ar fi avut un impact asupra costurilor de furnizare a serviciilor.

Orange precizează că nu a aplicat până acum indexarea anuală prevăzută în contract pentru clienții persoane fizice. În acest an, majorarea va fi de 6,8%, sub plafonul maxim de 8% prevăzut contractual.

„Până acum, am făcut eforturi să protejăm preţul plătit de tine pentru abonamentul Orange şi nu am aplicat, pentru niciun client persoană fizică, indexarea anuală a preţurilor conform contractului. Pentru a putea continua să oferim servicii de calitate în acest context economic, în care inflaţia raportată pentru luna decembrie 2025 de către Eurostat a fost de 8,6%, vom fi nevoiţi să aplicăm o indexare a preţurilor de 6,8% în acest an”, se arată în comunicat.

Indexarea va fi aplicată lunar la tariful abonamentului pentru serviciile contractate, fără reduceri, începând cu luna aprilie și va fi inclusă în facturile emise după 6 aprilie 2026.

Compania menționează că ajustarea nu afectează ratele în derulare, taxele administrative, chiriile pentru echipamente, serviciile de conținut, suprataxele sau traficul suplimentar peste resursele incluse în abonament.

Și Vodafone România a transmis anterior clienților că va majora tarifele serviciilor de comunicații.

Compania informează că, având în vedere creșterea constantă a costurilor pentru furnizarea serviciilor de voce mobilă și date mobile, telefonie fixă și internet fix, servicii TV și servicii machine-to-machine, tarifele vor fi indexate cu 6,8%.

Procentul reprezintă valoarea indicelui armonizat al prețurilor de consum comunicat de Eurostat pentru România pentru anul 2025.

„Având în vedere creșterea constantă a costurilor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice de voce mobilă și date mobile, de telefonie fixă și internet fix, a serviciilor TV (transmisia serviciilor de programe audiovizuale), precum și a serviciilor machine-to-machine (M2M), vă informăm că, începând cu următoarea factură, tarifele acestor servicii vor fi indexate cu un procent de 6,8%, reprezentând valoarea indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) comunicată de către Oficiul European de Statistică – Eurostat, pentru România, pentru anul 2025”, este mesajul Vodafone în România.

Potrivit mesajului transmis clienților, indexarea va fi aplicată începând cu următoarea factură. Vodafone a justificat această măsură prin necesitatea de a menține serviciile la standarde ridicate de calitate.

Ultima majorare a fost anunțată în vară, când compania a decis o scumpire a abonamentelor de telefonie mobilă cu 1,3 euro, TVA inclusă.