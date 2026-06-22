Piața telecom din România a scăzut anul trecut. Conexiunile 5G au crescut însă cu 45% într-un singur an

Sectorul telecomunicațiilor din România a încheiat anul 2025 cu venituri totale de 16 miliarde de lei, în ușoară scădere față de anul precedent. În același timp, utilizarea internetului continuă să crească, iar tehnologia 5G câștigă rapid teren, potrivit celui mai recent raport publicat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Datele ANCOM arată că veniturile totale generate de sectorul telecom au ajuns la 16 miliarde de lei, echivalentul a aproape 3,2 miliarde de euro, în 2025. Comparativ cu anul 2024, nivelul veniturilor a fost mai mic cu 0,8%.

Internetul a reprezentat principalul motor al pieței, contribuind cu 41% la veniturile totale ale sectorului. În clasamentul companiilor după veniturile generate din serviciile de internet, Orange a avut o pondere de 33%, Digi 32%, iar Vodafone 23%.

Raportul evidențiază faptul că, în ciuda încetinirii pieței telecom în ansamblu, consumul de date și cererea pentru conexiuni de mare viteză au continuat să avanseze.

La finalul anului 2025, în România existau peste șapte milioane de conexiuni de internet fix, cu 3% mai multe decât în anul anterior.

Creșterea a fost susținută în principal de extinderea rețelelor de fibră optică și de migrarea utilizatorilor către abonamente cu viteze mai mari. În mediul rural, numărul conexiunilor a crescut cu 6%, în timp ce în mediul urban avansul a fost de doar 1%.

Tot mai mulți români folosesc conexiuni Gigabit. Patru din zece conexiuni fixe sunt acum de acest tip, în creștere cu 14% față de 2024.

Un rol important îl au rețelele FTTH (fibră optică până în locuință sau sediu), care au ajuns la 5,7 milioane de conexiuni, înregistrând o creștere anuală de 7%.

Traficul mediu lunar de internet fix a urcat la 102 GB pe locuitor, cu 15% peste nivelul din anul precedent.

În funcție de numărul conexiunilor, liderul pieței rămâne Digi, cu o cotă de 74%, urmat de Orange cu 15% și Vodafone cu 10%.

Pe segmentul internetului mobil, ANCOM a raportat 22,3 milioane de conexiuni active la sfârșitul anului 2025.

Dintre acestea, 19,5 milioane au utilizat rețele 4G și/sau 5G. Rețelele 4G continuă să susțină cea mai mare parte a traficului, reprezentând 91% din total.

Cu toate acestea, cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată de tehnologia 5G. Numărul conexiunilor 5G a crescut cu 45% într-un singur an și a depășit pragul de cinci milioane.

Utilizarea internetului mobil a continuat și ea să crească. Traficul mediu lunar a ajuns la 14,7 GB pe locuitor, cu 16% mai mult decât în 2024, ceea ce înseamnă aproximativ 0,5 GB de date consumate zilnic de fiecare locuitor.

Pe piața internetului mobil, Digi și Orange dețin fiecare aproximativ 35% din numărul total de conexiuni active, fiind urmate de Vodafone cu 21%.

În zona telefoniei mobile, numărul total de cartele SIM active a rămas relativ stabil, la 22,8 milioane.

Se observă însă o schimbare importantă în comportamentul utilizatorilor. Numărul abonamentelor a crescut cu 5%, în timp ce numărul cartelelor preplătite active a scăzut cu 13%.

În același timp, traficul de voce continuă să se reducă. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 55 de miliarde de minute de convorbiri, cu 5% mai puțin decât în anul precedent. Media lunară a fost de 242 de minute pe locuitor.

În clasamentul operatorilor după numărul de cartele active, Digi și Orange ocupă primele poziții, fiecare cu aproximativ 34% din piață, urmați de Vodafone cu 24%.

Serviciile de retransmisie TV au rămas la un nivel stabil, cu peste 7,8 milioane de abonați.

Tendința principală observată de ANCOM este migrarea utilizatorilor de la serviciile prin satelit și IPTV către televiziunea prin cablu. În 2025, aproximativ 170.000 de abonați au renunțat la serviciile prin satelit și IPTV, în timp ce serviciile prin cablu au câștigat un număr similar de clienți.

Pe această piață, Digi domină categoric cu o cotă de 77%, fiind urmată de Orange cu 13% și Vodafone cu 8%.