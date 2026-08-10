Cele mai răcoritoare fructe pe timp de caniculă. Ce alimente ajută organismul să facă față temperaturilor de peste 35 de grade?

Canicula pune organismul la grea încercare, iar senzația de sete nu este singurul semnal că pierdem apă și minerale. În zilele în care termometrele sar de 35 de grade, anumite fructe pot deveni aliați neașteptați: sunt zemoase, răcoritoare și pline de nutrienți care ajută organismul să suporte mai ușor căldura.

Când temperaturile depășesc 30–35 de grade Celsius, organismul pierde rapid apă și electroliți, iar riscul de deshidratare crește. În zilele toride, hidratarea devine esențială, iar fructele pot fi o soluție simplă și sănătoasă pentru a completa aportul de lichide și nutrienți. Bogate în apă, vitamine și minerale, acestea oferă energie ușoară și pot contribui la reducerea senzației de disconfort provocate de căldură.

Nutriționiștii recomandă consumul zilnic de fructe în sezonul cald, în special în prima parte a zilei. Unele dintre ele se remarcă însă prin cantitatea mare de apă și prin aportul de electroliți, fiind potrivite pentru perioadele în care temperaturile cresc foarte mult.

Pepenele roșu este considerat unul dintre cele mai potrivite fructe pentru zilele caniculare, având un conținut de apă de peste 90%.

În plus, acesta conține licopen, un antioxidant care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ asociat expunerii la radiații UV. Pepenele roșu oferă energie fără să fie greu de digerat și poate fi consumat rece, simplu sau în salate de fructe.

Pepenele galben este o altă alegere potrivită pentru temperaturile ridicate. Este aromat, dulce și suculent și are un conținut important de potasiu, mineral implicat în menținerea echilibrului hidric și în funcționarea normală a organismului.

Poate fi consumat ca gustare, adăugat în smoothie-uri sau folosit pentru deserturi ușoare. Este potrivit mai ales pentru persoanele active, care pierd mai multe minerale prin transpirație.

Căpșunele contribuie, la rândul lor, la hidratarea organismului datorită conținutului ridicat de apă. Acestea sunt bogate în vitamina C și antioxidanți și au o textură ușoară, ceea ce le face potrivite pentru zilele foarte calde.

Căpșunele pot fi consumate simple, alături de iaurt rece sau în combinație cu alte fructe de sezon.

Portocalele pot ajuta la rehidratare și la combaterea senzației de oboseală asociate temperaturilor ridicate. Ele conțin apă și potasiu și pot reprezenta o gustare revigorantă în timpul zilei.

Sucul proaspăt de portocale poate fi consumat dimineața sau după efort fizic, însă fructul întreg oferă și fibre, care lipsesc în mare parte din suc.

Strugurii, în special cei albi, sunt foarte suculenți și conțin glucoză, o sursă de energie rapid disponibilă pentru organism. Ei pot fi o alegere potrivită atunci când temperaturile ridicate sunt însoțite de senzația de lipsă de energie. Consumați reci, strugurii reprezintă o gustare răcoritoare și ușor de consumat.

Ananasul este apreciat în sezonul cald atât pentru conținutul său de apă, cât și pentru gustul dulce-acrișor. Fructul conține bromelaină, un grup de enzime asociat cu procesele inflamatorii și digestive. Ananasul poate fi folosit în deserturi reci, smoothie-uri sau pentru prepararea apei infuzate cu fructe.

Kiwi este un alt fruct potrivit pentru zilele fierbinți, fiind dens în nutrienți și având un conținut important de apă. Este bogat în vitamina C și poate contribui la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ. Kiwi poate fi consumat la micul dejun sau ca gustare rapidă în timpul zilei.