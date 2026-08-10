Permis auto 2026. Cazul în care polițistul îți poate lua documentul, chiar dacă ai drept de a conduce 

Un permis de conducere crăpat, rupt, șters sau deteriorat nu este doar o problemă de aspect. În anumite situații, documentul poate fi reținut de polițistul rutier, iar șoferul va trebui să solicite eliberarea unui duplicat. Legea stabilește clar ce se întâmplă dacă permisul nu mai poate fi verificat sau prezintă deteriorări.

Mulți conducători auto continuă să circule cu permise fisurate, laminate necorespunzător, decolorate sau cu elemente de siguranță afectate, considerând că, atât timp cât documentul este încă lizibil, nu există niciun risc. În realitate, Codul Rutier prevede expres situațiile în care permisul poate fi reținut, inclusiv atunci când acesta este deteriorat.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, polițistul rutier poate reține permisul de conducere atunci când acesta prezintă modificări, ștersături, adăugiri sau este deteriorat. Măsura nu este aplicată pentru că șoferul și-ar pierde dreptul de a conduce, ci pentru că documentul nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru identificarea și verificarea autenticității sale.

În această situație, conducătorului auto i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile, timp în care trebuie să înceapă demersurile pentru obținerea unui nou permis.

Legea nu stabilește o listă exhaustivă a deteriorărilor, însă pot crea probleme documentele:

cu fotografie afectată sau greu de identificat;

crăpate ori rupte;

cu stratul protector desprins;

cu date șterse sau ilizibile;

deteriorate în urma contactului cu apă, căldură sau alte substanțe;

asupra cărora au fost făcute modificări sau lipite elemente suplimentare.

În practică, aprecierea se face de către polițistul rutier, care verifică dacă documentul mai poate fi identificat și dacă elementele sale de securitate sunt intacte.

Șoferii nu trebuie să aștepte expirarea valabilității administrative pentru a înlocui permisul deteriorat. Aceștia pot solicita oricând eliberarea unui nou document la orice serviciu public comunitar regim permise și înmatriculări din țară.

Pentru preschimbare sunt necesare, în principal:

cererea solicitantului;

actul de identitate;

permisul deteriorat, în original;

dovada plății contravalorii noului permis;

în anumite situații, documentul medical privind aptitudinea de a conduce, potrivit procedurii aplicabile.

După verificarea documentelor și preluarea fotografiei și a semnăturii, noul permis este personalizat și transmis titularului prin Poșta Română la adresa indicată în cerere.

În cazul în care permisul este înlocuit din cauza deteriorării, autoritățile eliberează un duplicat, iar acesta nu prelungește automat perioada de valabilitate administrativă a documentului inițial. Cu alte cuvinte, noul permis va avea, în mod obișnuit, aceeași dată de expirare ca documentul pe care îl înlocuiește, dacă nu se solicită emiterea unui permis cu o nouă valabilitate administrativă în condițiile prevăzute de lege.

Astfel, chiar dacă dreptul de a conduce nu este suspendat doar pentru că permisul s-a deteriorat, șoferii nu ar trebui să ignore această situație. Dacă documentul este afectat suficient încât să nu mai poată fi verificat corespunzător, acesta poate fi reținut la un control rutier, iar titularul va fi nevoit să solicite înlocuirea lui conform procedurii legale.