Noi reguli pentru șoferi din 25 august. Se suspendă permisul de conducere în 90 de zile. Banii pe care șoferii îi vor plăti obligatoriu pentru recuperare

Șoferii care uită sau refuză să își plătească amenzile de circulație riscă să rămână fără dreptul de a conduce. Un nou mecanism legal intră în vigoare din 25 august 2026 (peste exact o lună), prin care perioada de suspendare a permisului va fi direct proporțională cu valoarea datoriei neachitate.

Procedeul este reglementat prin OUG 7/2026, iar normele metodologice au fost oficializate prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2026, act normativ apărut în Monitorul Oficial pe 9 iulie.

Mecanismul este simplu: pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați, șoferul primește o zi de suspendare a permisului. Sumele care nu formează un multiplu de 50 (fracțiile mai mici) nu se iau în considerare.

Contorizarea celor 90 de zile de grație începe din momentul în care procesul-verbal este înmânat direct șoferului sau îi este comunicat oficial. Dacă datoria nu este stinsă integral până la finalul acestui termen, fiscul local face calculul penalizării.

Exemple de calcul:

Datorie de 500 lei \ 10 zile fără permis;

\ fără permis; Datorie de 750 lei \ 15 zile fără permis;

\ fără permis; Datorie de 1.500 lei \ 30 zile fără permis.

Notă: Dacă ați efectuat plăți parțiale înainte de expirarea celor 90 de zile, acestea vor fi scăzute din totalul datoriei înainte de a se stabili numărul de zile de suspendare.

Sancțiunea nu se aplică automat în secunda 91. Primăriile / organele fiscale locale au la dispoziție două zile lucrătoare pentru a introduce datele în platforma PatrimVen.

Pornirea sancțiunii: Suspendarea intră în vigoare la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare de la expirarea termenului de 90 de zile.

Finalul sancțiunii: Se încheie la ora 24:00 a ultimei zile din perioada calculată.

Informațiile sunt transmise automat în sistemul informatic al Poliției (Sistemul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate). Totuși, înainte ca măsura să producă efecte, conducătorul auto va primi o somație oficială care va conține:

Valoarea inițială a amenzii și restanța exactă; Termenul limită de plată; Intervalul calendaristic exact în care are interzis la volan.

Achitarea restanței după ce suspendarea a intrat deja în vigoare nu îți redă automat dreptul de a conduce. Fisc-ul local are la dispoziție un termen de până la 2 zile lucrătoare pentru a opera încasarea în sistemul PatrimVen și a ridica interdicția.

Verificarea este obligatorie: Șoferul trebuie să se asigure că plata s-a procesat și că suspendarea a fost ștearsă din baza de date înainte de a conduce din nou.

Atenție la erori: În cazul în care se dovedește că amenda a fost achitată la timp, dar nu figura în sistem, măsura se revocă. Dacă se face doar o plată parțială în timpul suspendării, perioada rămasă se recalculează.

Deși regula se aplică din 25 august 2026, primele suspendări efective vor apărea abia spre sfârșitul lunii noiembrie, având în vedere ferestra de 90 de zile oferită pentru plată și timpii tehnici de procesare.

Măsura îi privește pe posesorii de permise emise în România care au primit amenzi pentru abateri săvârșite la volanul unui autovehicul, al unui tractor agricol/forestier sau al unui tramvai.

Regulă suplimentară (în vigoare din 27 martie 2026): Șoferii care vor să solicite reducerea perioadei de suspendare a permisului pentru o altă abatere rutieră sunt obligați să facă dovada că au achitat absolut toate amenzile de circulație restante.