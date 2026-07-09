Guvernul a stabilit procedura prin care unii șoferi pot rămâne fără drept de a conduce

Guvernul României a aprobat joi, prin hotărâre, normele metodologice necesare aplicării prevederilor articolului XVII din OUG nr. 7/2026, act normativ care stabilește procedura prin care poate fi suspendat dreptul de a conduce pentru persoanele care nu achită amenzile contravenționale primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice.

Noile norme reglementează pașii administrativi care trebuie urmați de autoritățile implicate, precum și modul de transmitere a informațiilor între instituțiile responsabile. De asemenea, sunt stabilite atribuțiile organelor fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și mecanismul automat de schimb de date dintre sistemele informatice utilizate pentru aplicarea, modificarea, revocarea sau încetarea suspendării dreptului de a conduce.

„Potrivit actului normativ, organele fiscale locale înregistrează în evidenţa fiscală amenzile contravenţionale rămase definitive şi transmit contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o somaţie de plată. Documentul va cuprinde informaţii privind cuantumul obligaţiei de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum şi data de la care începe şi data la care încetează suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplăţii amenzii”, se arată în comunicatul transmis de Guvern.

În cazul în care amenda nu este plătită integral în termenul prevăzut de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție, organul fiscal local va stabili perioada în care persoana respectivă nu va putea exercita dreptul de a conduce.

Normele aprobate de Guvern prevăd că perioada de suspendare este calculată proporțional cu valoarea amenzii rămase neachitate. Astfel, pentru fiecare 50 de lei neachitați se aplică o zi de suspendare, fără a fi luate în calcul fracțiile de zi.

„Durata suspendării se calculează proporţional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitaţi, fără luarea în considerare a fracţiilor de zi. Suspendarea începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile şi încetează la ora 24:00 a ultimei zile stabilite.”

Aplicarea măsurii nu se va face în situațiile în care executarea amenzii este suspendată ca urmare a depunerii unei plângeri contravenționale. Termenul de 90 de zile se suspendă pe perioada în care cazul este analizat potrivit procedurilor legale, iar măsura privind dreptul de a conduce nu poate fi aplicată înainte de soluționarea definitivă a cauzei.

„Pentru garantarea dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, normele prevăd că termenul de 90 de zile se suspendă pe perioada în care executarea amenzii este suspendată ca urmare a formulării unei plângeri contravenţionale, în condiţiile legii. Astfel, măsura suspendării dreptului de a conduce nu poate fi aplicată înainte de soluţionarea definitivă a cauzei”, a transmis Guvernul.

Procedura va fi realizată prin intermediul sistemului informatic PatrimVen, platformă utilizată pentru schimbul de informații între instituțiile publice.

Potrivit Executivului, organul fiscal local va introduce în sistem informațiile necesare aplicării suspendării în termen de două zile lucrătoare după expirarea perioadei de 90 de zile. În situația în care amenda este achitată ulterior sau se constată că obligația fusese stinsă integral ori parțial înainte de expirarea termenului legal, datele vor fi actualizate pentru încetarea, revocarea sau modificarea perioadei de suspendare.

„În termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de 90 de zile, organul fiscal local introduce în sistem datele necesare aplicării suspendării. De asemenea, dacă obligaţia de plată este stinsă ulterior sau dacă se constată că aceasta fusese achitată integral ori parţial înainte de expirarea termenului legal, autoritatea fiscală actualizează de îndată informaţiile privind încetarea, revocarea sau modificarea perioadei de suspendare.”

Informațiile din PatrimVen vor fi transmise automat către Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate al Ministerului Afacerilor Interne, pentru înregistrarea suspendării sau pentru restabilirea dreptului de a conduce.

Normele stabilesc și categoria minimă de date care vor fi prelucrate în sistemul PatrimVen. Totodată, acestea prevăd că detaliile tehnice și regulile de securitate privind conectarea sistemelor informatice vor fi stabilite printr-un protocol de colaborare între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va aproba, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii, modelul formularului tipizat pentru somația de plată. Documentul va fi utilizat de toate organele fiscale locale pentru aplicarea aceleiași proceduri.