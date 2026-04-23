Schimbări pe piața muncii. Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență care reformează semnificativ modul de acces al muncitorilor străini pe piața muncii. Noile reglementări introduc digitalizarea completă a procesului de angajare, măsuri suplimentare de control și mecanisme financiare menite să reducă abuzurile și migrația ilegală.

Una dintre cele mai importante schimbări este implementarea unei platforme naționale unice online, prin care va fi gestionat întregul proces de recrutare și monitorizare a lucrătorilor din state terțe.

Sistemul, denumit „Working in Romania”, va funcționa ca un hub digital centralizat și va fi administrat de Ministerul Afacerilor Interne. Autoritățile afirmă că această măsură va crește transparența, va reduce birocrația și va permite un control mai eficient al fluxurilor de muncitori străini.

”Noile reglementări facilitează accesul antreprenorilor din România la forţa de muncă din state terţe, simplifică procedurile, reduce termenele de avizare, în condiţiile în care ştim că e nevoie de forţă de muncă pe piaţa din România”, a arătat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Executivul a aprobat și un contingent de 90.000 de lucrători străini care vor putea fi aduși legal în România în anul 2026. Acesta va fi adaptat în funcție de deficitul de forță de muncă din economie și de nevoile sectoarelor critice.

De asemenea, va fi introdusă o listă a ocupațiilor deficitare, actualizată de două ori pe an pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în consultare cu partenerii sociali.

”Această platformă va fi gestionată de MAI pe hub MAI.gov. Este introdusă lista ocupaţiilor deficitare, aprobată prin hotărâre de guvern şi actualizată semestrial, pe baza datelor ANOFM şi INS şi a consultării partenerilor sociali. Va fi instituit un depozit financiar, un mecanism de protecţie preventivă obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflaţi în situaţii de risc şi executării amenzilor contravenţionale aplicate agenţiilor de plasare care nu-şi îndeplinesc obligaţiile legale”, a subliniat Ioana Dogioiu.

O altă noutate majoră este instituirea unui depozit financiar obligatoriu pentru agențiile de recrutare și angajatori. Acesta are rol de garanție și va acoperi eventuale costuri precum:

repatrierea lucrătorilor străini în situații speciale

sprijin financiar în cazuri de vulnerabilitate

sancțiuni contravenționale aplicate agențiilor care nu respectă obligațiile legale

Măsura este gândită ca un instrument de prevenire a abuzurilor și de creștere a responsabilității în procesul de recrutare internațională.

Guvernul introduce și standardizarea contractelor de muncă, pentru a limita interpretările abuzive și practicile neunitare din piață. Totodată, procedurile de angajare vor putea fi inițiate doar pentru ocupațiile incluse în lista oficială a deficitului de forță de muncă, cu excepția unor domenii înalt calificate.

Potrivit autorităților, noul cadru legislativ urmărește trei direcții principale:

combaterea migrației ilegale și a rețelelor neautorizate de recrutare

creșterea transparenței și funcționarea corectă a pieței muncii

prevenirea abuzurilor și a concurenței neloiale în angajarea forței de muncă

Oficialii subliniază că România a întâmpinat în ultimii ani probleme legate de plecarea prematură a lucrătorilor străini, costuri de repatriere și practici ilegale ale unor intermediari.

„Știm că, în acest mod, erau uneori aduși așa-ziși lucrători în România, pe care, ulterior, îi regăseam prin alte țări UE și pentru a căror repatriere România plătea sume importante. Plus problemele pe care le-am avut din această cauză la spațiul Schengen. Este un câștig și pentru lucrătorii străini, care astfel sunt mai protejați de diversele forme de abuz care există. Știm că s-a întâmplat deseori să fie puși să plătească comisioane ilegale, au fost supuși unor forme de presiuni, nu și-au primit banii și așa mai departe. Exceptând anumite zone înalt calificate, procedurile de angajare pot fi inițiate numai pentru ocupațiile care vor fi incluse în acea listă a ocupațiilor deficitare. Principiul este că locurile de muncă trebuie ocupate cu prioritate de lucrători disponibili în țară, pe piața internă, iar apelul la forța de muncă din exterior se face justificat și controlat. Angajatorii care doresc să încadreze în muncă străini trebuie să se înregistreze în acea platformă electronică, iar autoritățile competente pot verifica datele din acea platformă. Este un act normativ important, care aduce ordine într-un domeniu în care anumite perturbații au creat, de-a lungul timpului, multiple probleme, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului”, a declarat Ioana Dogioiu în briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

Conform noilor reguli, toți angajatorii care doresc să recruteze muncitori străini vor fi obligați să se înregistreze în platforma digitală națională. Autoritățile competente vor putea verifica în timp real datele introduse, ceea ce va permite un control mai eficient și reducerea fraudei administrative.

Reforma adoptată de Guvern marchează una dintre cele mai ample schimbări din ultimii ani în domeniul migrației economice. Prin digitalizare, control centralizat și garanții financiare, autoritățile își propun să creeze un sistem mai sigur, mai transparent și mai predictibil pentru angajarea muncitorilor străini în România.