Proiectul Legii salarizării introduce creșteri de salarii pentru angajații din sectorul public și stabilește o ierarhie clară a veniturilor pentru personalul bugetar. În domeniul educației, salariile profesorilor depășesc pragul de 10.000 de lei, în timp ce în cazul clerului, veniturile se apropie de 7.000 de lei.

Documentul, inclus ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), intră în vigoare la 1 iulie 2027 pentru personalul bugetar. La momentul aplicării, valoarea de referință utilizată pentru calculul salariilor se stabilește la 4.325 de lei. Proiectul rămâne în lucru la nivelul Ministerului Muncii și al Ministerului Finanțelor, ceea ce permite ajustări până la forma finală.

Venitul unui angajat din sectorul public include salariul de bază, componenta fixă, și o componentă variabilă. Aceasta cuprinde sporuri, majorări, indemnizații, premii, prime și alte forme de recompensă. Componenta variabilă se acordă în funcție de performanță, de modul de îndeplinire a atribuțiilor și de condițiile în care se desfășoară activitatea, inclusiv pentru situații precum munca în condiții vătămătoare.

În învățământ, proiectul prevede majorarea salariilor de bază pentru toate funcțiile. Salariul unui profesor debutant din învățământul preuniversitar reprezintă 23% din indemnizația președintelui României. Un profesor cu grad didactic I, studii superioare și o vechime de peste 25 de ani primește un salariu brut lunar de 10.163,75 lei, în timp ce un profesor cu același grad, dar cu o vechime între 1 și 5 ani, ajunge la 8.520,25 lei. Un profesor debutant cu studii superioare câștigă 7.958 de lei, iar unul cu studii superioare de scurtă durată obține 7.785 de lei.

În alte domenii, diferențele salariale rămân vizibile. Un asistent stagiar cu studii medii are un venit lunar de 5.968,5 lei, sub nivelul unui preot debutant cu studii medii, care ajunge la 6.141,5 lei. Un preot de gradul I, cu studii superioare, încasează până la 6.920 de lei pe lună.

Pentru funcțiile didactice auxiliare la care gradul sau treapta profesională nu mai apare în anexă, salariul de bază se stabilește la gradația corespunzătoare vechimii în muncă, raportată la gradul ori treapta profesională imediat superioară funcției în care este încadrată persoana.

Ministerul Educației și Cercetării stabilește gradul funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar și din alte instituții sau unități aflate în subordine, prin ordin al ministrului emis în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii salarizării.

Personalul didactic calificat de predare și conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate primește o indemnizație de până la 15% din salariul de bază, în funcție de zona geografică. În același timp, personalul didactic din învățământul special și special integrat beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază.

Cadrele didactice desemnate să coordoneze și să desfășoare practica pedagogică pentru formarea viitoarelor educatoare, învățători, institutori și profesori primesc un spor cuprins între 10% și 25% din salariul de bază. Nivelul acestuia depinde de timpul efectiv lucrat și de numărul elevilor sau studenților practicanți, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, în situația în care nu beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore pe săptămână.

Personalul didactic care asigură predarea simultană la mai multe clase în învățământul primar sau gimnazial primește un spor diferențiat din salariul de bază, stabilit în funcție de numărul claselor: până la 5% pentru două clase, până la 7% pentru trei clase, până la 10% pentru patru clase și până la 15% pentru cinci clase.

Pentru personalul didactic și nedidactic din învățământul superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferențiate, cu un spor de până la 20% din salariul de bază, în funcție de specificul și calitatea activității desfășurate. Aceste sume se plătesc exclusiv din venituri proprii ale instituțiilor.

Personalul didactic de predare din învățământul superior beneficiază de un spor acordat conducătorilor de doctorat, de până la 1% pentru fiecare student-doctorand coordonat, fără ca acest spor să depășească 10% din salariul de bază.