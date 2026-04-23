Potrivit unui ordin publicat joi, 23 aprilie, cele 32 de licee selectate vor implementa un nou model de organizare a curriculumului, în cadrul Programului Național pentru pilotarea sistemică a planurilor-cadru. Inițiativa vizează atât învățământul de stat, cât și pe cel privat și confesional, fiind parte dintr-o reformă mai amplă axată pe descentralizare.

Prin acest sistem, unitățile de învățământ vor avea libertatea de a adapta conținutul și structura materiilor în funcție de profilul educațional și specificul comunității. Practic, școlile vor putea ajusta numărul de ore, vor introduce discipline noi sau opționale și vor personaliza parcursul educațional al elevilor.

În centrul reformei se află conceptul de „plan-cadru”, document esențial care stabilește structura procesului educațional: disciplinele studiate, numărul de ore și împărțirea între materii obligatorii și opționale. Acesta reprezintă baza orarului școlar și cadrul general al activității didactice.

Prin introducerea planurilor-cadru alternative, această structură devine mai flexibilă. Liceele incluse în program vor putea modifica distribuția orelor și vor propune materii adaptate intereselor elevilor, păstrând însă un nucleu comun de competențe.

Ministerul explică scopul reformei

„Demersul are scopul de a încuraja abordările inovative și descentralizarea curriculară, pentru o corelare mai strânsă a școlii cu nevoile comunității din care face parte, în acord cu cadrul legal existent în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care stabilește posibilitatea ca în sistemul de învățământ să funcționeze unităţi cu statut de unităţi-pilot, cu scopul de a implementa şi de a evalua intervenţii educaţionale ce pot să cuprindă noi modele curriculare.”, potrivit comunicatului

Ordinul aprobă nu mai puțin de 77 de arhitecturi curriculare dezvoltate la nivel local. Accentul este pus pe flexibilitate și pe alegerea elevilor, prin extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ).

„Modelele propuse prioritizează flexibilitatea (inclusiv a orarului elevilor) și alegerile elevilor, prin extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) în domenii precum: comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică și imprimare 3D, bioetică sau inteligență artificială sau stare de bine. Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) devine relevant în formarea academică și profesională a viitorilor absolvenți.”, precizează Ministerul Educației și Cercetării

Pentru elevii din învățământul tehnologic și dual, documentele școlare vor evidenția clar orele din CDEOȘ asociate calificării profesionale, pentru a facilita recunoașterea competențelor dobândite, inclusiv în cazul transferurilor.

Ministerul a anunțat că lista liceelor-pilot nu este definitivă. Unitățile de învățământ interesate pot solicita includerea în program până la 31 mai 2026, urmând procedura oficială și alegând unul dintre planurile-cadru deja aprobate.

Documentele necesare trebuie transmise exclusiv în format electronic, semnate digital, la adresa pilotare@edu.gov.ro.

Planurile-cadru alternative vor intra în vigoare după publicarea ordinului în Monitorul Oficial. Autoritățile spun că proiectul ar putea deveni un model de reformă la nivel național, dacă rezultatele pilotării vor confirma eficiența noilor metode de organizare a educației.