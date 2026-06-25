Schimbări la admiterea în liceu: proces digitalizat și selecție prin concurs

Admiterea în clasa a X-a pentru anul de studii 2026-2027 va începe pe 13 iulie și se va realiza prin concurs, pe baza unui proces digitalizat și transparent, conform cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova. Autoritățile locale mai anunță că înscrierea se va face exclusiv online, prin platforma eȘcoală.

Elevii vor avea posibilitatea să opteze pentru maximum trei instituții de învățământ liceal. Întregul proces este organizat astfel încât să permită gestionarea centralizată a cererilor.

Dosarele candidaților vor fi transmise exclusiv în format digital, prin platforma dedicată. Acestea vor include cererea de înscriere și copia certificatului de absolvire a gimnaziului. De asemenea, este necesară copia actului de identitate sau a certificatului de naștere, precum și adeverința medicală. Dosarul va mai conține o fotografie tip 3×4 centimetri și, după caz, copii ale diplomelor obținute la olimpiade și concursuri.

Admiterea se va realiza prin concurs, pe baza mediei de admitere stabilite pentru fiecare candidat. Media va include rezultatele școlare obținute pe parcursul studiilor gimnaziale. În anumite situații, vor fi luate în calcul și performanțele la disciplinele de profil. Procesul de evaluare este conceput pentru a reflecta atât rezultatele academice generale, cât și competențele specifice ale elevilor, potrivit celor relatate de radiomoldova.md.

O parte dintre candidați vor putea fi admiși fără concurs, în limita a 10% din locurile disponibile pentru fiecare profil. În această categorie intră copiii rămași fără îngrijire părintească și cei din familii în care părinții au dizabilități severe sau accentuate.

Sunt incluși și elevii cu cerințe educaționale speciale care au urmat curriculumul general, precum și copiii gemeni, atunci când unul dintre ei are performanțe școlare. De asemenea, sunt vizați copiii lucrătorilor migranți din state terțe și copiii cetățenilor Republicii Moldova aflați în diasporă.

Elevii vor putea selecta până la trei licee, indicând ordinea preferințelor. Repartizarea locurilor se va realiza automat, în funcție de media de concurs și de numărul de locuri disponibile. Sistemul digital va procesa opțiunile exprimate de candidați. Rezultatele vor fi generate pe baza criteriilor stabilite pentru fiecare profil.

Procesul de admitere va fi organizat în două etape distincte. Prima etapă este programată în perioada 13 iulie – 1 august. A doua etapă se va desfășura între 3 și 14 august și este destinată locurilor rămase neocupate. Fiecare etapă va respecta aceleași reguli de înscriere și repartizare.

Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale celor de absolvire a gimnaziului sunt anunțate pe 25 iunie. Candidații nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații, iar lucrările vor fi reevaluate de comisii republicane special constituite, 18 pentru bacalaureat și cinci pentru examenele de gimnaziu.

Termenul de depunere este de 48 de ore pentru bacalaureat și 24 de ore pentru absolvenții de gimnaziu. Elevii vor putea consulta lucrările verificate pe platforma electronică dedicată examenelor, utilizând datele de acces furnizate de instituțiile de învățământ. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 3 iulie.