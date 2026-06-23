Încă 11 licee intră în programul-pilot al Ministerului Educației. Elevii ar putea studia inteligență artificială, robotică și antreprenoriat digital

Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a planurilor-cadru alternative pentru licee. Alte 11 unități de învățământ au fost incluse în proiect, care oferă mai multă flexibilitate în organizarea orelor și introduce discipline adaptate noilor cerințe ale pieței și tehnologiei.

Ministerul Educației a anunțat includerea a încă 11 licee în cadrul „Programului Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învățământul liceal de stat, particular și confesional”. Acestea se alătură celor 32 de unități școlare care participau deja la proiect.

Planurile-cadru reprezintă documentele care stabilesc disciplinele studiate de elevi și numărul de ore alocat fiecărei materii într-o săptămână. Prin noul program, școlile beneficiază de o libertate mai mare în organizarea curriculumului și în adaptarea ofertei educaționale la nevoile elevilor.

Potrivit Ministerului Educației, obiectivul principal este creșterea flexibilității în procesul de învățare și oferirea unor opțiuni mai variate pentru elevii de liceu.

Una dintre cele mai importante modificări vizează extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ). Prin acest mecanism, liceele pot introduce discipline noi, adaptate intereselor elevilor și cerințelor actuale ale societății.

Printre domeniile care pot fi incluse în oferta educațională se numără comunicarea în era digitală, antreprenoriatul digital, robotica și imprimarea 3D, bioetica, inteligența artificială și discipline dedicate stării de bine.

Ministerul susține că aceste schimbări permit școlilor să construiască programe mai apropiate de realitățile actuale și să ofere elevilor competențe relevante pentru viitor.

Totodată, pilotarea permite reorganizarea disciplinelor pe ani de studiu și ajustarea numărului de ore alocate săptămânal, inclusiv în ceea ce privește structura orarului elevilor.

Noile unități de învățământ care vor implementa planurile-cadru alternative sunt:

Colegiul Economic din Arad, Liceul Internațional IOANID din București, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, Colegiul Tehnic INFOEL din Bistrița, Liceul Politehnica din București, Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din București, Liceul Internațional PREMS din Brașov, Liceul Danubius din Călărași, Școala Liberă Waldorf „Sophia” din Brașov, Liceul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș și Colegiul Național „Doamna Stanca” din Satu Mare.

Dintre acestea, majoritatea sunt unități de stat, însă în program sunt incluse și instituții particulare.

Prin extinderea proiectului, numărul total al liceelor care testează planuri-cadru alternative ajunge la 43.

Programul lansat de Ministerul Educației are rolul de a testa modele noi de organizare a învățământului liceal înainte de eventuale modificări la nivel național.

Autoritățile urmăresc să analizeze impactul unei flexibilități mai mari în alcătuirea programelor școlare și în alegerea disciplinelor opționale. Rezultatele obținute în cadrul acestor licee ar putea contribui la definirea unor viitoare reforme ale învățământului preuniversitar.