O decizie neașteptată în educație: țara care taie accesul elevilor la AI

Guvernul norvegian introduce o restricție aproape totală asupra utilizării instrumentelor de inteligență artificială generativă de către elevii din ciclul primar. Măsura vizează limitarea accesului la astfel de tehnologii în educația timpurie, în timp ce utilizarea lor va fi permisă doar în condiții stricte pentru elevii mai mari. Decizia a fost anunțată vineri de prim-ministrul țării și transmisă de Reuters.

Autoritățile explică faptul că noul cadru are rolul de a preveni efectele negative asupra procesului de învățare, într-un context în care rezultatele școlare au înregistrat scăderi pe scară largă în ultimii ani.

Guvernul a subliniat că utilizarea AI poate determina elevii de vârstă mică să sară etape esențiale din formarea educațională. Prim-ministrul Jonas Gahr Stoere a afirmat că accentul trebuie să rămână pe competențele de bază.

„Cel mai important în şcoală este să-i învăţăm pe copiii noştri să citească, să scrie, să calculeze”, a spus Stoere, adăugând că noile reguli vor fi aplicate începând cu următorul an școlar, programat să înceapă la sfârșitul lunii august.

Conform noilor prevederi, elevii cu vârste între 6 și 13 ani, corespunzători claselor I–VII, nu ar trebui să folosească, în mod obișnuit, instrumente de inteligență artificială. Pentru elevii de gimnaziu, cu vârste între 14 și 16 ani, utilizarea este permisă doar în mod limitat și sub supravegherea profesorilor.

Pentru învățământul liceal, destinat elevilor între 17 și 19 ani, autoritățile precizează că aceștia trebuie să învețe să utilizeze AI într-un mod adecvat, astfel încât să fie pregătiți atât pentru etapele ulterioare de educație, cât și pentru piața muncii.

Norvegia a început încă din anii 1990 introducerea computerelor în școli, iar din 2010 a extins utilizarea tabletelor, reducând treptat ponderea cărților tipărite și a scrisului de mână. Noua orientare marchează o ajustare a acestei direcții tehnologice în educație.

Într-un comunicat emis vineri, guvernul a precizat că va propune legislație pentru finanțarea utilizării unui număr mai mare de cărți în sălile de clasă, inversând tendința de digitalizare accelerată.

De asemenea, autoritățile au anunțat în luna aprilie intenția de a interzice accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, măsură care se înscrie într-un trend mai larg de limitare a timpului petrecut de tineri pe dispozitive electronice.