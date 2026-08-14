Adio TikTok și Instagram pentru minorii sub 15 ani? Decizia neașteptată care dă peste cap planul autorităților

Consiliul Constituțional al Franței a respins vineri legea care interzicea accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale. Actul normativ fusese adoptat în iulie și reprezenta una dintre inițiativele importante susținute de președintele Emmanuel Macron în ultima parte a mandatului său. Măsura, prezentată drept o premieră la nivel european, urma să înceapă să fie aplicată de la 1 septembrie 2026.

Minorii sub 15 ani nu pot fi împiedicați să utilizeze rețelele sociale în baza prevederilor adoptate de Parlamentul francez, după ce Consiliul Constituțional a stabilit că restricțiile prevăzute de lege depășesc limitele acceptabile în raport cu drepturile fundamentale.

Judecătorii constituționali au apreciat că măsura afectează în mod disproporționat libertatea de exprimare și de comunicare de care beneficiază minorii.

În motivarea deciziei, Consiliul Constituțional a stabilit că o asemenea interdicție „constituie o restricţie care nu este adecvată, necesară şi nici proporţională” în raport cu libertatea de exprimare şi comunicare a minorilor.

Protejarea copiilor în mediul digital rămâne un obiectiv recunoscut de judecătorii constituționali, însă amploarea interdicției adoptate de Parlament a fost considerată excesivă în raport cu serviciile pe care urma să le acopere.

Deşi recunoaşte „exigenţa constituţională de a proteja interesul superior al copilului”, Consiliul Constituţional consideră că această interdicţie prea largă „este susceptibilă să se aplice serviciilor de comunicaţii online ale căror riscuri pentru sănătatea şi siguranţa minorilor (…) nu au fost stabilite”, transmite Agerpres.

Decizia pune astfel sub semnul întrebării mecanismul ales de autoritățile franceze pentru protejarea copiilor, nu obiectivul de a limita expunerea acestora la anumite riscuri din mediul online.

Calendarul prevăzut de lege presupunea introducerea rapidă a restricțiilor pentru minorii sub 15 ani, cu reguli diferite pentru conturile nou-create și cele deja existente.

Pentru conturile noi, interdicția urma să intre în vigoare la 1 septembrie 2026, iar pentru conturile existente, de la 1 ianuarie 2027. Măsura viza accesul persoanelor sub 15 ani la platforme precum TikTok, Snapchat, X și Instagram.

Restricțiile mergeau însă mai departe de rețelele sociale propriu-zise. Erau incluse funcționalitățile sociale ale unor site-uri foarte populare, printre care canalele de partajare și secțiunile de comentarii de pe YouTube, dar și aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Messenger, precum și anumite jocuri video online.

Actul normativ permitea anumite excepții de la interdicția generală, însă Consiliul Constituțional a considerat că acestea nu sunt suficiente pentru a compensa amploarea restricțiilor impuse.

Printre serviciile exceptate se aflau enciclopediile online, precum și conținuturile cu caracter educațional sau științific. Judecătorii constituționali au apreciat însă că aceste excepții sunt prea „limitate”.

Legea nu stabilea sancțiuni pentru copiii care ar fi încălcat interdicția și nici pentru părinții acestora. Obligațiile reveneau în principal platformelor digitale.

Aplicarea efectivă a restricțiilor pentru minori urma să depindă de introducerea unor mecanisme prin care companiile din domeniul tehnologiei să poată determina vârsta persoanelor care încearcă să utilizeze serviciile lor.

Platformele de social media ar fi fost obligate să implementeze un sistem de verificare a vârstei. Legea permitea inclusiv existența simultană a mai multor asemenea metode, astfel încât utilizatorii să poată alege între diferite variante de verificare.

Franța a adoptat legea pe fondul avertismentelor tot mai numeroase referitoare la efectele utilizării excesive a rețelelor sociale de către copii și adolescenți. Printre problemele invocate se numără captarea excesivă a atenției și expunerea minorilor la conținuturi considerate problematice.

Inițiativa franceză este urmărită și în alte state europene, unde autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor restricții asemănătoare privind accesul copiilor la platformele sociale.

Decizia Consiliului Constituțional nu afectează automat toate prevederile actului normativ, deoarece sesizarea depusă de parlamentari a vizat în mod specific articolul referitor la accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale.

Judecătorii nu s-au pronunțat asupra interdicției privind utilizarea telefoanelor mobile în licee, deși această prevedere face parte din aceeași lege.

Sesizarea privind constituționalitatea restricțiilor pentru rețelele sociale a fost formulată de parlamentari socialiști și reprezentanți ai stângii radicale.

Președinția Franței a reacționat după decizia Consiliului Constituțional, iar Palatul Élysée a anunțat că Emmanuel Macron dorește ca proiectul să fie revizuit, astfel încât observațiile formulate de judecători să fie integrate în noua variantă.

Potrivit declarației președinției franceze, Macron i-a cerut premierului Sébastien Lecornu să revizuiască actul normativ pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Consiliul Constituțional.

Șeful statului francez dorește ca noua formă a legii să poată intra în vigoare înainte de primăvara anului 2027, când sunt programate alegerile prezidențiale din Franța.

Emmanuel Macron nu va mai putea candida la acel scrutin, întrucât își va fi încheiat cele două mandate prezidențiale consecutive permise de Constituția Franței.