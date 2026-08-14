Alertă în Tulcea după descoperirea unei noi drone. MApN a securizat zona în care a fost găsit obiectul
SURSA FOTO: MApN
O nouă dronă a fost descoperită vineri, 14 august, în apropierea localității Plauru, din județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale a trimis specialiști la fața locului, iar zona în care se află obiectul a fost securizată pentru efectuarea verificărilor. Este al doilea caz semnalat în aceeași zi în județ, după identificarea unor resturi în apropiere de Greci, în Munții Măcinului. Autoritățile nu au precizat, deocamdată, proveniența obiectului găsit la Plauru.
O dronă a fost identificată în apropiere de Plauru, iar militarii au securizat perimetrul
O dronă descoperită în zona localității Plauru a determinat Ministerul Apărării Naționale să trimită vineri o echipă de specialiști în județul Tulcea. Militarii au identificat obiectul și au delimitat perimetrul pentru ca verificările să poată fi desfășurate în condiții de siguranță.
Ministerul Apărării a anunțat că informațiile privind cazul vor fi actualizate în funcție de rezultatele cercetărilor efectuate la fața locului.
„O echipă de specialiști din cadrul MApN s-a deplasat la fața locului, a identificat obiectul și a securizat zona. Vom reveni cu informații în funcție de evoluția situației”, a transmis MApN vineri seara.
MApN nu a precizat deocamdată de unde provine obiectul descoperit la Plauru
Informațiile comunicate până în acest moment nu permit stabilirea originii dronei și nici a împrejurărilor în care aceasta a ajuns în apropierea localității Plauru. Ministerul Apărării nu a anunțat dacă obiectul este intact sau dacă specialiștii au identificat elemente care să indice traseul ori proveniența sa.
Verificările continuă în perimetrul securizat, iar MApN a precizat că va furniza informații suplimentare în funcție de evoluția situației și de constatările echipei trimise în teren.
Este a doua dronă descoperită vineri în județul Tulcea
Incidentul de la Plauru este al doilea caz de acest tip înregistrat vineri, 14 august, în județul Tulcea. Cu numai câteva ore înainte, Ministerul Apărării anunțase identificarea resturilor unei alte drone într-o zonă din apropierea localității Greci, în nord-vestul județului, în Munții Măcinului.
Pentru evaluarea resturilor respective, MApN a mobilizat o echipă specializată, transportată la fața locului cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT aparținând Forțelor Aeriene Române. Misiunea specialiștilor include evaluarea componentelor găsite și, dacă situația o impune, neutralizarea acestora.
Urme de combustie au fost găsite în zona în care se aflau resturile de lângă Greci
Operațiunea desfășurată în apropierea localității Greci a implicat, pe lângă personalul Ministerului Apărării, pompieri militari, echipaje ale Poliției de Frontieră și angajați ai ocolului silvic. În perimetrul în care au fost localizate resturile au fost observate și urme de ardere pe o suprafață restrânsă.
Ministerul Apărării precizase anterior detaliile intervenției și instituțiile implicate în operațiunea desfășurată în Munții Măcinului.
„O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor și neutralizarea acestora, dacă situația o impune. La acțiunile de căutare și identificare au participat o echipă a Ministerului Apărării Naționale, pompieri militari, echipaje ale Poliției de Frontieră și personal al ocolului silvic. În zona în care au fost identificate resturile au fost constatate urme de combustie pe o suprafață limitată”, transmitea MAPN cu câteva ore în urmă.
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