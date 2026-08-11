Două drone Gerbera, distruse de scafandrii Armatei Române în zona Neptun Deep. MApN: Sistemele nu aparțineau Ucrainei

Două drone de tip Gerbera au fost distruse controlat, marți după-amiază, de scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române, după ce au fost descoperite în zona economică exclusivă a României, în apropierea perimetrului Neptun Deep. Sistemele aeriene fără pilot au fost observate în derivă în Marea Neagră de personalul unei nave civile care efectua lucrări în zonă.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că dronele au fost identificate la aproximativ 90 de mile marine de Constanța. Potrivit acestuia, MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni pentru verificarea originii aparatelor, iar partea ucraineană a confirmat că acestea nu îi aparțin.

„Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la ~90NM distanță travers de Constanța, în zona Neptun Deep. Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă. Au fost identificate două sisteme UAV în derivă (poza din cadrul video) și alte câteva resturi. MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin. Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare”, a transmis Radu Miruță.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că cele două sisteme au fost semnalate în jurul orei 08.00, în zona economică exclusivă a României. Descoperirea a avut loc la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep.

„Două sisteme aeriene fără pilot, aflate în derivă în Marea Neagră, au fost distruse controlat, marţi, 11 august, de scafandrii EOD ai Forţelor Navale Române. Sistemele au fost semnalate în jurul orei 08.00, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanţa, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, de personalul unei nave civile care efectua lucrari în zonă”, a trasmis MApN.

După semnalarea sistemelor aeriene, o navă a Gărzii de Coastă s-a deplasat către zona indicată. La bordul navei s-a aflat o echipă specializată în intervenții EOD din Forțele Navale, care a avut misiunea de a identifica și neutraliza sistemele găsite în derivă.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, operațiunea a vizat două sisteme aeriene fără pilot de tip GERBERA, despre care exista posibilitatea să aibă încărcătură explozivă. În aceeași zonă a fost găsită și o aripă provenită de la o dronă.

Identificarea celor două drone a fost urmată de o intervenție a scafandrilor EOD, care au procedat la distrugerea controlată a acestora. Decizia a fost luată pentru siguranța navigației și a activităților desfășurate în zona platformei.

„În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum şi o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată de scafandrii EOD, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord. Operaţiunea s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă. Comandamentul Componentei Navale a luat legătura cu partea ucraineană, care a confirmat ca aparatele nu aparţin forţelor ucrainene”, a transmis MApN.

Fragmentul de dronă identificat în zonă nu prezenta risc pirotehnic și a fost preluat la bordul navei Gărzii de Coastă. Cele două UAV-uri au fost neutralizate prin detonare controlată de scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române.

Intervenția s-a desfășurat în zona economică exclusivă a României, în apropierea perimetrului Neptun Deep, unde nave civile efectuau lucrări. Potrivit MApN, operațiunea de neutralizare s-a desfășurat în condiții de siguranță.