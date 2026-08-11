Omul care s-a opus lui Viktor Orban a ajuns președintele Ungariei. Cine este Andras Baka

Andras Baka, fost președinte al Curții Supreme și critic al lui Viktor Orban, a devenit marți, 11 august, noul președinte al Ungariei. El a fost ales de Parlament cu 140 de voturi pentru și șase împotrivă și a depus jurământul imediat după vot.

Andras Baka, în vârstă de 73 de ani, îi succede lui Tamas Sulyok, al cărui mandat a fost scurtat printr-un amendament constituțional adoptat în contextul procesului de reformare a instituțiilor statului. Funcția de președinte al Ungariei este în mare parte ceremonială. Noul șef al statului a făcut apel la unitate în discursul susținut după alegerea sa și a respins ideea folosirii răzbunării ca instrument politic.

„Există un lucru pe care cu siguranță nu-l putem face: nu putem construi noua Ungarie pe răzbunare”, a declarat Baka în fața parlamentarilor.

El a mai spus că va „încuraja dezbaterea publică și profesională, va susține deschiderea și imparțialitatea acesteia și va insista în mod constant că elaborarea constituției nu trebuie să mai devină niciodată proiectul exclusiv al unei singure forțe politice”. Votul pentru alegerea sa a fost boicotat de partidul Fidesz al lui Viktor Orban.

Nominalizarea lui Andras Baka a fost făcută sâmbătă de partidul Tisza, formațiunea aflată acum la guvernare. Tisza deține o majoritate de două treimi în Parlament, ceea ce a permis alegerea lui Baka cu o largă majoritate.

Partidul a câștigat alegerile din aprilie, punând capăt celor 16 ani de putere ai lui Viktor Orban și promovând o platformă politică bazată pe promisiunea unei „schimbare de sistem”. Noua putere urmărește să reducă influența fostului premier asupra instituțiilor statului.

Péter Magyar, premierul conservator pro-UE, l-a prezentat pe Baka drept o persoană potrivită pentru procesul de reformă constituțională. Magyar a spus că activitatea acestuia a reprezentat „ca exemplu de angajament față de statul de drept democratic și principiile constituționale”.

Potrivit premierului, Ungaria trebuie „îndrumată înapoi pe calea statului de drept și a guvernării constituționale”. Alegerea lui Baka are loc după demiterea contestată a fostului președinte Tamas Sulyok, un aliat al lui Orban, procedură care a generat critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a partidului Fidesz, potrivit lemonde.fr.

Andras Baka a fost judecător timp de 17 ani la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, instituție cu sediul la Strasbourg. El a ocupat această funcție din 1991 până în 2008 și a rămas ulterior o figură cunoscută în sistemul judiciar maghiar.

În afara unei scurte perioade petrecute în Parlament, Baka nu a deținut alte funcții politice. El a fost ales parlamentar în 1990 pe lista Forumului Democrat Maghiar (MDF), partid conservator care a avut un rol în perioada de tranziție democratică a Ungariei.

În 2009, Baka a fost nominalizat pentru funcția de președinte al Curții Supreme. Trei ani mai târziu, în 2012, a fost înlăturat din funcție după ce a criticat decizia guvernului condus de Viktor Orban de a reduce vârsta obligatorie de pensionare a judecătorilor de la 70 la 62 de ani.

Baka a calificat atunci măsura drept o epurare judiciară. Uniunea Europeană și Statele Unite au considerat reducerea limitei de vârstă ilegală, iar în 2016 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că demiterea lui Baka a încălcat libertatea sa de exprimare.

În pofida faptului că Andras Baka a fost înlăturat printr-un act legislativ similar celui folosit pentru scurtarea mandatului lui Tamas Sulyok, el nu a criticat direct demiterea fostului președinte. Baka a vorbit însă despre modul în care au fost folosite instituțiile statului în perioada guvernării lui Orban.

„Într-o țară guvernată de statul de drept, astfel de măsuri extraordinare nu pot fi folosite, dar Ungaria a devenit un stat capturat sub Orban”, a declarat Baka pentru Agence France-Presse luna trecută.

El a susținut, de asemenea, că funcționarii statului, inclusiv președintele, „au fost numiți nu pentru a limita puterea guvernului, ci pentru a asigura supraviețuirea politică a fostului sistem chiar și după o înfrângere electorală”.

Organizațiile pentru drepturile omului au criticat demiterea lui Sulyok și au făcut comparații între această procedură și metodele utilizate de Viktor Orban pentru construirea sistemului său autointitulat „iliberal”. Fidesz a calificat îndepărtarea fostului președinte drept „tiranică” și „ilegitimă”.

Andras Baka nu va avea un mandat care să se întindă pe întreaga perioadă constituțională obișnuită. Péter Magyar a precizat că noul președinte va ocupa funcția până la finalizarea procesului de înlocuire a Legii fundamentale adoptate în perioada Orban cu o nouă constituție.

Proiectul ar urma să fie elaborat printr-un proces de participare publică largă. Magyar a estimat că rescrierea constituției va dura aproximativ un an sau un an și jumătate și a anunțat că intenționează să lanseze consultările pe această temă luna viitoare.

Înainte de nominalizarea lui Baka, Péter Magyar îi oferise candidatura la președinție legendarei jucătoare de șah Judit Polgar. Aceasta a refuzat propunerea, după ce premierul s-a confruntat cu critici tot mai puternice pentru faptul că nu a consultat publicul, așa cum promisese.

Alegerea lui Andras Baka are loc, astfel, după schimbarea politică produsă la alegerile din aprilie și în perioada în care noua majoritate parlamentară pregătește modificări ale sistemului constituțional. Fostul președinte al Curții Supreme a depus jurământul marți, după ce a obținut 140 de voturi pentru și șase împotrivă.