Serverele Fidesz, verificate de procurori într-un dosar de zeci de milioane de euro. Legătura cu finanțările din Transilvania

Procurorii din Ungaria au efectuat marți percheziții la centrul care asigură infrastructura de servere pentru Fidesz, partidul condus de premierul Viktor Orbán. Potrivit nepszava.hu, anchetatorii au urmărit confiscarea sistemului de comunicații și a bazelor de date ale formațiunii politice, în contextul investigației privind scandalul NKA, cu o valoare estimată la 17 miliarde de forinți.

Acțiunea procurorilor s-a desfășurat fără notificare prealabilă la centrul tehnic care gestionează serviciile de server pentru Fidesz. Autoritățile investighează mai multe posibile infracțiuni, printre care administrarea frauduloasă, în legătură cu modul în care au fost distribuite fondurile prin Fondul Cultural Național al Ungariei (Nemzeti Kulturális Alap – NKA).

Marianna Bodó, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Județean Bács-Kiskun, a confirmat desfășurarea unor proceduri judiciare, însă a precizat că nu poate oferi informații suplimentare din cauza intereselor anchetei.

Percheziția a fost făcută publică de Bertalan Havasi, directorul de comunicare al Fidesz. Potrivit acestuia, partidul consideră că situația reprezintă un precedent fără echivalent în ultimele decenii. „Dictatura a atins astăzi un nou nivel”, a declarat politicianul, potrivit comunicatului transmis de formațiune.

Scandalul NKA se referă la suspiciuni privind distribuirea ilegală a unor fonduri publice prin intermediul Fondului Cultural Național, instituție responsabilă de finanțarea unor programe culturale în Ungaria și în afara țării. Anchetatorii Parchetului General al comitatului Bács-Kiskun verifică fapte care ar fi fost comise după luna decembrie 2024 și care ar putea reprezenta administrare defectuoasă și prejudicierea patrimoniului.

Conform informațiilor prezentate de autorități, suspecții ar fi aprobat nelegal peste 1.079 de decizii de finanțare pentru proiecte culturale. Procurorii verifică modul în care au fost acordate aceste fonduri și dacă procedurile de transparență prevăzute de lege au fost respectate.

În acest dosar, instanța a dispus arestarea preventivă a șase persoane implicate în procesul de luare a deciziilor. Printre cei reținuți se află Balázs Bús, fost vicepreședinte al NKA și fost primar Fidesz al districtului Óbuda-Békásmegyer, precum și persoane aflate în structurile de conducere și evaluare ale instituției.

Fondul Cultural Național este una dintre principalele instituții prin care statul ungar finanțează proiecte culturale. Activitatea sa include programe destinate atât instituțiilor din Ungaria, cât și unor organizații din afara granițelor.

Ancheta a atras atenția și în regiune, deoarece NKA a fost unul dintre mecanismele prin care Guvernul Viktor Orbán a susținut financiar proiecte culturale și comunitare ale maghiarilor din afara Ungariei.

Prin intermediul fondului au fost acordate anual finanțări către organizații, instituții media, asociații culturale și biserici ale comunității maghiare din România. Investigația actuală poate determina verificări suplimentare asupra programelor de finanțare derulate prin această instituție.

Premierul Péter Magyar a comentat situația și a declarat că așteaptă informații oficiale din partea procurorilor. Liderul politic a manifestat interes și pentru modul în care au fost distribuite subvențiile guvernamentale destinate proiectelor din Transilvania.

Dosarul NKA continuă să fie investigat de autoritățile judiciare din Ungaria, iar procurorii analizează documentele și deciziile care au stat la baza acordării finanțărilor contestate.