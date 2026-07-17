Frauda care l-a lăsat pe un pensionar fără 740.000 de euro. Un suspect a fost reținut de anchetatori

Un pensionar în vârstă de 83 de ani din Chișinău a rămas fără 740.000 de euro după ce ar fi fost convins de un bărbat să investească în presupuse proiecte imobiliare din raionul Dubăsari. Suspectul, în vârstă de 51 de ani, a fost reținut de autorități.

Potrivit anchetatorilor, presupusa schemă de înșelăciune s-ar fi desfășurat pe parcursul perioadei 2023–2025, conform informațiilor publicate de Moldova1.

Oamenii legii susțin că bărbatul de 51 de ani ar fi reușit să câștige încrederea victimei prezentând documente și înscrisuri falsificate. Folosindu-se de acestea, el l-ar fi determinat pe pensionar să îi transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 740.000 de euro.

Anchetatorii afirmă că banii au fost însușiți de suspect. În cadrul investigației, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul și în autoturismul bărbatului. Cu această ocazie au fost ridicate mai multe mijloace de probă, care urmează să fie analizate în cadrul dosarului penal.

Suspectul a fost reținut pentru o perioadă de 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat de faptele de care este acuzat, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 8 și 15 ani.

Persoanele care iau în calcul investiții de valoare ar trebui să verifice cu atenție identitatea celor care le propun astfel de oportunități și autenticitatea proiectelor prezentate. Este recomandată consultarea unor surse independente, solicitarea documentelor oficiale și, atunci când este vorba despre sume importante, obținerea opiniei unui avocat, notar sau consultant financiar înainte de efectuarea oricărei plăți.

De asemenea, este indicat ca transferurile de bani să nu fie făcute în grabă sau exclusiv pe baza promisiunilor de câștig. Dacă apar presiuni pentru luarea rapidă a unei decizii, dacă sunt prezentate documente care nu pot fi verificate ori promisiuni de profit neobișnuit de mari, acestea pot reprezenta semnale de alarmă. În cazul în care există suspiciuni de fraudă, autoritățile trebuie sesizate cât mai repede, deoarece o intervenție rapidă poate crește șansele recuperării prejudiciului și poate preveni apariția altor victime.