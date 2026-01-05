Bărbatul primește o pensie foarte redusă și beneficiază de „Grundsicherung”, un ajutor social care asigură un venit minim garantat persoanelor în vârstă cu resurse financiare limitate. În luna septembrie, acesta a reușit să obțină aproape 60 de euro din returnarea sticlelor cu garanție, bani pe care i-a declarat autorităților. În loc ca gestul de corectitudine să fie încurajat, suma respectivă a fost scăzută din ajutorul social pe care îl primea.

Biroul districtual din Altona a confirmat că, în această zonă, veniturile obținute din colectarea sticlelor reciclabile sunt luate în calcul la stabilirea prestațiilor sociale. Administrația locală a precizat că nu există excepții legale care să permită excluderea acestor câștiguri din calculul ajutorului social, iar sumele sunt deduse integral, potrivit informațiilor publicate de Hinz&Kunzt.

„În Altona, și veniturile din colectarea sticlelor cu garanție sunt luate în considerare la calcularea prestațiilor și sunt scăzute din ajutor”, a transmis biroul districtual din Altona pentru publicația menționată.

O interpretare diferită a fost oferită de Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale (BMAS) din Germania. Instituția a subliniat că, deși orice venit trebuie declarat, legislația prevede excepții pentru câștiguri foarte mici.

Potrivit ministerului, veniturile provenite din colectarea sticlelor pot fi exceptate de la reducerea ajutorului social. Această abordare a fost confirmată și de o decizie judecătorească din anul 2020, într-un caz similar, în care era vorba despre aproximativ 100 de euro obținuți din garanții pentru sticle.

„Grundsicherung” este un sistem de sprijin social din Germania destinat persoanelor care nu își pot asigura un nivel minim de trai din venituri proprii. Acesta se adresează în principal persoanelor vârstnice care au atins vârsta legală de pensionare, dar și adulților cu capacitate de muncă redusă sau cu dizabilități permanente, ale căror venituri și economii sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor de bază.

Scopul principal al „Grundsicherung” este garantarea unui venit minim care să permită beneficiarilor să își acopere nevoile esențiale, precum alimentația, îmbrăcămintea, igiena personală și participarea minimă la viața socială. Pe lângă suma de bază acordată lunar, acest ajutor poate include și acoperirea costurilor de locuire, cum ar fi chiria și cheltuielile de încălzire, în limite considerate rezonabile de autorități.

Nivelul sprijinului este stabilit în funcție de situația individuală a fiecărei persoane. Veniturile existente, inclusiv pensiile, sunt luate în calcul, iar ajutorul social completează diferența până la pragul minim stabilit de lege. De asemenea, sunt evaluate economiile și bunurile deținute, existând plafoane peste care accesul la „Grundsicherung” este limitat.

Administrarea acestui sistem revine autorităților locale, care analizează cererile și verifică periodic situația beneficiarilor.