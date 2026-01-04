Pensiile rămân un subiect central pentru milioane de germani în 2026. În funcție de calculele oficiale, pensiile ar putea crește cu aproximativ 3,7% în vara acestui an.

Această majorare ar depăși rata inflației, oferind pensionarilor o ajustare mai bună a veniturilor. Totuși, cifrele finale vor fi anunțate abia după analiza completă a datelor privind evoluția salariilor la nivel național, ceea ce înseamnă că suma exactă rămâne incertă.

Cancelarul Friedrich Merz propune un pachet de reforme axat pe conceptul de “pensiile active” (Aktivrente), care presupune reduceri fiscale pentru persoanele care aleg să lucreze după vârsta standard de pensionare. Această măsură urmărește să încurajeze menținerea activității profesionale și să sprijine sustenabilitatea sistemului de pensii.

Totuși, aprobarea reformei nu este garantată, iar propunerea continuă să fie discutată în spațiul public și legislativ, potrivit BR.de.

Programul actual de ajutor social Bürgergeld va fi înlocuit cu Noua Protecție Socială, care promite un cadru administrativ mai eficient și un control mai bun al abuzurilor.

Noua structură va implica o colaborare mai mare din partea beneficiarilor, însă nu sunt prevăzute majorări ale sumelor acordate, astfel că impactul financiar direct asupra acestora va fi limitat.

În 2026, salariul minim va fi majorat semnificativ, crescând de la 12,82 euro la 13,90 euro pe oră. Această măsură va afecta direct veniturile angajaților cu salarii mici și va avea efect asupra celor care lucrează în mini-joburi, unde limita lunară va fi ridicată de la 556 la 603 euro. Milioane de persoane vor beneficia astfel de un venit mai mare, ceea ce poate contribui la reducerea sărăciei în rândul angajaților cu venituri reduse.

Impactul acestei creșteri se va resimți atât în veniturile lunare, cât și în puterea de cumpărare a persoanelor afectate. Analizele economice preliminare indică faptul că majorarea salariului minim va avea efect și asupra angajatorilor, care vor trebui să adapteze bugetele pentru salarii, dar va oferi totodată un stimulent pentru menținerea angajaților în sectorul formal de muncă.

Familiile din Germania vor primi un ajutor suplimentar în 2026 prin creșterea alocației pentru copii (Kindergeld). Aceasta va urca cu 4 euro, ajungând la 259 euro pe lună pentru fiecare copil. În plus, suplimentul Kindersofortzuschlag va crește la 25 de euro pe lună, comparativ cu 20 de euro în prezent.

O altă modificare fiscală importantă vizează Kinderfreibetrag, deducerea pentru copii, care va crește cu 156 de euro și va ajunge la 9.756 de euro per copil.

În Bavaria, deși Kinderstartgeld nu va fi implementat, familiile cu copii născuți înainte de 2025 vor continua să primească 250 de euro pe lună sub forma Familiengeld. Aceste măsuri urmăresc să ofere un sprijin concret familiilor și să contribuie la echilibrul financiar al gospodăriilor cu copii.

Pentru contribuabili, 2026 aduce un prag neimpozabil mai generos, care va urca la 12.348 de euro. Aceasta înseamnă că venitul neimpozabil crește, lăsând mai mulți bani în buzunarul angajaților. De exemplu, o persoană singură cu un salariu mediu brut de 4.600 de euro va câștiga în medie 10 euro în plus lunar, după aplicarea noilor reguli fiscale.

Și navetiștii vor beneficia de ajustări: deducerea pentru deplasările zilnice la locul de muncă (Pendlerpauschale) va fi majorată la 38 de cenți pe kilometru încă de la primul kilometru.

Un angajat care parcurge zilnic 30 km va putea economisi aproximativ 352 de euro anual, prin reducerea impozitului pe venit. Aceasta măsură urmărește sprijinirea mobilității forței de muncă și reducerea presiunii financiare asupra celor care călătoresc zilnic la serviciu.