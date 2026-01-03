Începând cu 1 ianuarie 2026, pensionarii români care primesc pensii din sistemul italian vor beneficia de o ajustare automată a indemnizațiilor, ca urmare a mecanismului obișnuit de corectare legat de inflație. Această actualizare vine într-un moment în care creșterea prețurilor la bunurile de bază face fiecare euro mai important, iar impactul asupra bugetelor pensionarilor este semnificativ.

Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF) din Italia a stabilit un coeficient provizoriu de 1,4%, publicat în Monitorul Oficial, care va fi aplicat imediat. În funcție de evoluția indicelui de prețuri definitivat de Istat, ajustarea poate fi corectată ulterior, în 2027, astfel încât pensiile să reflecte cât mai fidel inflația reală. În plus, o majorare extraordinară de 1,3% va sprijini pensionarii cu venituri mici, contribuind la menținerea puterii de cumpărare pentru cei mai vulnerabili.

Pentru 2026, pensia minimă din Italia va ajunge la aproximativ 611,85 euro lunar prin indexarea standard și poate crește până la 619,80 euro cu majorarea suplimentară, în timp ce indemnizația socială se va situa în jurul a 545 euro.

Majorările vor fi aplicate progresiv, în funcție de nivelul pensiei, pentru a favoriza pensiile mici și medii.

Astfel, sporurile lunare brute vor varia între 14 și aproximativ 60 de euro, în funcție de cuantumul pensiei, oferind un sprijin real celor care simt cel mai puternic efectele inflației.

Persoanele care primesc pensii sub pragul de 611,85 euro și nu au alte surse de venit vor putea beneficia de un supliment care să le aducă indemnizația la acest nivel. Spre exemplu, cine primește o pensie de 300 euro va putea primi un adaos de până la 211,85 euro. Este important de menționat că acest beneficiu nu se aplică pensiilor calculate integral prin sistemul contributiv.

O altă noutate se referă la pensionarii cu venituri peste pensia minimă: dacă în 2025 au fost excluși de la ajustare, în 2026 vor putea reveni la beneficiul complet al indexării.

Per ansamblu, aceste măsuri urmăresc să protejeze în special categoriile cele mai afectate de creșterea prețurilor, oferind o ajustare moderată, dar semnificativă, care să mențină cât mai bine puterea de cumpărare a pensionarilor români din Italia.