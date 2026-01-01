CNPP indică o scădere moderată a numărului total de beneficiari de pensii și indemnizații speciale. În luna noiembrie 2025, 402.604 persoane primeau aceste drepturi, înregistrându-se o diminuare cu 1.495 față de octombrie. Această statistică reflectă dinamica lunară a sistemului de protecție socială și evidențiază modificările înregistrate în categoria beneficiarilor.

Majoritatea beneficiarilor, 197.445 de persoane, erau îndreptățiți la indemnizații conform D.L. nr. 118/1990, care se adresează persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată începând cu 6 martie 1945, precum și celor deportate sau constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare. Indemnizația medie primită de această categorie era de 1.511 lei, evidențiind sprijinul financiar acordat celor afectați de regimul politic anterior.

Totodată, 11.432 de persoane beneficiau de indemnizații conform Legii nr. 49/1991 și Legii nr. 44/1994, dedicate veteranilor de război, invalizilor și văduvelor acestora, suma medie fiind de 912 lei. Această categorie primește sprijin constant pentru contribuția lor în perioada conflictelor armate, consolidând recunoașterea oficială a serviciului lor.

Un alt segment semnificativ include cei 62.496 de beneficiari care primesc indemnizații conform Legii nr. 189/2000, care aprobă modificările la Decretul-Lege nr. 118/1990 pentru persoanele persecutate din motive politice. Indemnizația medie acordată acestei categorii era de 854 lei, reflectând eforturile continue de compensare a efectelor trecutului asupra vieții acestor persoane.

De asemenea, 36.762 de foști militari care au efectuat stagiul în Direcția Generală a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 beneficiau de drepturi conform Legii nr. 309/2002. Indemnizația medie a fost de 80 de lei, valoarea reflectând caracterul simbolic al sprijinului acordat, în contextul rolului lor istoric în structurile militare ale vremii.

Această categorie de beneficiari, deși mai restrânsă numeric, evidențiază preocuparea statului de a recunoaște formal contribuția diferitelor grupuri de cetățeni în diverse perioade istorice.

CNPP menționează că 12.411 persoane erau beneficiare ale indemnizațiilor conform Legii nr. 341/2004, dedicate eroilor-martiri și luptătorilor care au contribuit la victoria Revoluției din decembrie 1989. Suma medie primită de aceștia a fost de 2.179 lei, reflectând recunoștința instituțională pentru rolul lor în evenimentele care au marcat istoria recentă a României.

În paralel, 537 de artiști primeau indemnizații conform Legii 109/2005, în valoare medie de 345 lei, iar 14.066 persoane beneficiau de drepturi conform Legii 8/2006 privind uniunile de creații, cu o indemnizație medie de 1.933 lei. Aceste sume susțin activitatea profesională și recunosc contribuția culturală a artiștilor și creatorilor în societate.

De asemenea, CNPP a raportat 67.455 de beneficiari ai indemnizațiilor conform Legii 578/2004 pentru soțul supraviețuitor, suma medie primită fiind de 128 lei. Aceasta reprezintă un sprijin pentru cei care și-au pierdut partenerul și depind de ajutorul instituțional pentru menținerea unui nivel minim de trai.