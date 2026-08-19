Curs valutar miercuri, 19 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar miercuri, 19 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de miercuri, 19 august 2026. Euro a fost cotat la 5,2452 lei, în timp ce dolarul american a ajuns la 4,5190 lei.
Curs valutar miercuri, 19 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur
Francul elvețian are o valoare de 5,5773 lei, iar lira sterlină este cotată la 6,1269 lei. Dolarul australian a fost stabilit la 3,1994 lei, iar dolarul canadian la 3,2581 lei, potrivit datelor publicate de BNR.
Coroana cehă are un curs de 0,2169 lei, în timp ce coroana daneză este cotată la 0,7016 lei. Lira egipteană are o valoare de 0,0892 lei. În cazul monedelor din regiune, leul moldovenesc este cotat la 0,2631 lei, zlotul polonez la 1,2117 lei, coroana norvegiană la 0,4811 lei, iar coroana suedeză la 0,4753 lei. Rubla rusească are un curs de 0,0530 lei, în timp ce lira turcească este cotată la 0,0942 lei.
BNR a stabilit pentru 100 de forinți maghiari un curs de 1,4375 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi valoarea este de 2,8404 lei. Totodată, 100 de woni sud-coreeni sunt cotați la 0,3252 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0254 lei, iar 100 de coroane islandeze la 3,6886 lei.
Pe lista valutelor internaționale se regăsesc și randul sud-african, cotat la 0,2783 lei, realul brazilian, la 0,8664 lei, renminbi-ul chinezesc, la 0,6707 lei, rupia indiană, la 0,0472 lei, precum și peso-ul mexican, la 0,2653 lei.
Dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6577 lei, dinarul sârbesc este cotat la 0,0447 lei, iar hryvna ucraineană are o valoare de 0,1011 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,2303 lei, bahtul thailandez la 0,1367 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5763 lei.
Shekelul israelian a fost stabilit la 1,5145 lei, peso-ul filipinez la 0,0731 lei, ringgitul malaysian la 1,1133 lei, iar dolarul singaporez la 3,5407 lei.
În ceea ce privește alte cotații publicate de BNR, gramul de aur a fost stabilit la 633,3435 lei. DST, unitatea monetară utilizată de Fondul Monetar Internațional, are un curs de 6,1880 lei.
|Monedă / instrument
|Simbol
|Curs BNR
|Dolar australian
|AUD
|3,1994 lei
|Dolar canadian
|CAD
|3,2581 lei
|Franc elvețian
|CHF
|5,5773 lei
|Coroană cehă
|CZK
|0,2169 lei
|Coroană daneză
|DKK
|0,7016 lei
|Liră egipteană
|EGP
|0,0892 lei
|Euro
|EUR
|5,2452 lei
|Liră sterlină
|GBP
|6,1269 lei
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4375 lei
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8404 lei
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2631 lei
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4811 lei
|Zlot polonez
|PLN
|1,2117 lei
|Rublă rusească
|RUB
|0,0530 lei
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4753 lei
|Liră turcească
|TRY
|0,0942 lei
|Dolar american
|USD
|4,5190 lei
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2783 lei
|Real brazilian
|BRL
|0,8664 lei
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6707 lei
|Rupie indiană
|INR
|0,0472 lei
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3252 lei
|Peso mexican
|MXN
|0,2653 lei
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6577 lei
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0447 lei
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1011 lei
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2303 lei
|Baht thailandez
|THB
|0,1367 lei
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5763 lei
|Shekel israelian
|ILS
|1,5145 lei
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0254 lei
|Peso filipinez
|PHP
|0,0731 lei
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,6886 lei
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1133 lei
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5407 lei
|Gram de aur
|XAU
|633,3435 lei
|DST
|XDR
|6,1880 lei
La 19 august 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR s-au menținut în mare parte la nivelurile din ziua precedentă
La 19 august 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, publicate pentru ora 11:00, s-au menținut în mare parte la nivelurile din ziua precedentă, 18 august. Singura modificare a fost în cazul ROBOR la o săptămână, care a crescut de la 5,70% la 5,71%.
Ratele ROBID au rămas neschimbate pentru toate perioadele. ROBID overnight (O/N) a fost de 5,34%, ROBID tomorrow/next (T/N) de 5,34%, ROBID la o săptămână de 5,42%, la o lună de 5,45%, la trei luni de 5,54%, la șase luni de 5,59%, iar la 12 luni de 5,63%.
În cazul ROBOR, rata overnight a fost de 5,63%, cea tomorrow/next de 5,63%, iar rata la o săptămână a ajuns la 5,71%, față de 5,70% în 18 august. ROBOR la o lună s-a menținut la 5,74%, cel la trei luni la 5,84%, cel la șase luni la 5,92%, iar rata la 12 luni a rămas la 5,98%.
Prin urmare, comparativ cu 18 august, nu au existat modificări ale ratelor ROBID, în timp ce la ROBOR singura variație a fost creșterea cu 0,01 puncte procentuale a ratei la o săptămână.
Cele mai ridicate valori ROBOR din 19 august au fost cele pentru perioada de 12 luni, de 5,98%, urmată de rata la șase luni, de 5,92%, și cea la trei luni, de 5,84%.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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