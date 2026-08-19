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Curs valutar miercuri, 19 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute

Curs valutar miercuri, 19 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute

SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 19 august 2026, 13:36
Din cuprinsul articolului

Curs valutar miercuri, 19 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de miercuri, 19 august 2026. Euro a fost cotat la 5,2452 lei, în timp ce dolarul american a ajuns la 4,5190 lei.

Curs valutar miercuri, 19 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur

Francul elvețian are o valoare de 5,5773 lei, iar lira sterlină este cotată la 6,1269 lei. Dolarul australian a fost stabilit la 3,1994 lei, iar dolarul canadian la 3,2581 lei, potrivit datelor publicate de BNR.

Coroana cehă are un curs de 0,2169 lei, în timp ce coroana daneză este cotată la 0,7016 lei. Lira egipteană are o valoare de 0,0892 lei. În cazul monedelor din regiune, leul moldovenesc este cotat la 0,2631 lei, zlotul polonez la 1,2117 lei, coroana norvegiană la 0,4811 lei, iar coroana suedeză la 0,4753 lei. Rubla rusească are un curs de 0,0530 lei, în timp ce lira turcească este cotată la 0,0942 lei.

BNR a stabilit pentru 100 de forinți maghiari un curs de 1,4375 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi valoarea este de 2,8404 lei. Totodată, 100 de woni sud-coreeni sunt cotați la 0,3252 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0254 lei, iar 100 de coroane islandeze la 3,6886 lei.

Pe lista valutelor internaționale se regăsesc și randul sud-african, cotat la 0,2783 lei, realul brazilian, la 0,8664 lei, renminbi-ul chinezesc, la 0,6707 lei, rupia indiană, la 0,0472 lei, precum și peso-ul mexican, la 0,2653 lei.

Dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6577 lei, dinarul sârbesc este cotat la 0,0447 lei, iar hryvna ucraineană are o valoare de 0,1011 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,2303 lei, bahtul thailandez la 0,1367 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5763 lei.

Shekelul israelian a fost stabilit la 1,5145 lei, peso-ul filipinez la 0,0731 lei, ringgitul malaysian la 1,1133 lei, iar dolarul singaporez la 3,5407 lei.

În ceea ce privește alte cotații publicate de BNR, gramul de aur a fost stabilit la 633,3435 lei. DST, unitatea monetară utilizată de Fondul Monetar Internațional, are un curs de 6,1880 lei.

Monedă / instrument Simbol Curs BNR
Dolar australian AUD 3,1994 lei
Dolar canadian CAD 3,2581 lei
Franc elvețian CHF 5,5773 lei
Coroană cehă CZK 0,2169 lei
Coroană daneză DKK 0,7016 lei
Liră egipteană EGP 0,0892 lei
Euro EUR 5,2452 lei
Liră sterlină GBP 6,1269 lei
100 forinți maghiari HUF 1,4375 lei
100 yeni japonezi JPY 2,8404 lei
Leu moldovenesc MDL 0,2631 lei
Coroană norvegiană NOK 0,4811 lei
Zlot polonez PLN 1,2117 lei
Rublă rusească RUB 0,0530 lei
Coroană suedeză SEK 0,4753 lei
Liră turcească TRY 0,0942 lei
Dolar american USD 4,5190 lei
Rand sud-african ZAR 0,2783 lei
Real brazilian BRL 0,8664 lei
Renminbi chinezesc CNY 0,6707 lei
Rupie indiană INR 0,0472 lei
100 woni sud-coreeni KRW 0,3252 lei
Peso mexican MXN 0,2653 lei
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6577 lei
Dinar sârbesc RSD 0,0447 lei
Hryvna ucraineană UAH 0,1011 lei
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2303 lei
Baht thailandez THB 0,1367 lei
Dolar Hong Kong HKD 0,5763 lei
Shekel israelian ILS 1,5145 lei
100 rupii indoneziene IDR 0,0254 lei
Peso filipinez PHP 0,0731 lei
100 coroane islandeze ISK 3,6886 lei
Ringgit malaysian MYR 1,1133 lei
Dolar singaporez SGD 3,5407 lei
Gram de aur XAU 633,3435 lei
DST XDR 6,1880 lei

La 19 august 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR s-au menținut în mare parte la nivelurile din ziua precedentă

La 19 august 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, publicate pentru ora 11:00, s-au menținut în mare parte la nivelurile din ziua precedentă, 18 august. Singura modificare a fost în cazul ROBOR la o săptămână, care a crescut de la 5,70% la 5,71%.

Ratele ROBID au rămas neschimbate pentru toate perioadele. ROBID overnight (O/N) a fost de 5,34%, ROBID tomorrow/next (T/N) de 5,34%, ROBID la o săptămână de 5,42%, la o lună de 5,45%, la trei luni de 5,54%, la șase luni de 5,59%, iar la 12 luni de 5,63%.

În cazul ROBOR, rata overnight a fost de 5,63%, cea tomorrow/next de 5,63%, iar rata la o săptămână a ajuns la 5,71%, față de 5,70% în 18 august. ROBOR la o lună s-a menținut la 5,74%, cel la trei luni la 5,84%, cel la șase luni la 5,92%, iar rata la 12 luni a rămas la 5,98%.

Prin urmare, comparativ cu 18 august, nu au existat modificări ale ratelor ROBID, în timp ce la ROBOR singura variație a fost creșterea cu 0,01 puncte procentuale a ratei la o săptămână.

Cele mai ridicate valori ROBOR din 19 august au fost cele pentru perioada de 12 luni, de 5,98%, urmată de rata la șase luni, de 5,92%, și cea la trei luni, de 5,84%.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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