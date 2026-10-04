Exclusiv. Restructurările se înmulțesc în România. Domeniile cu cel mai mare risc și când poate AI să ducă la concedieri

Piața muncii din România traversează o perioadă în care companiile acordă o atenție tot mai mare costurilor, inclusiv celor generate de personal. Mihaela Nițu, Avocat senior, Gruia Dufaut și Asociații, spune, într-un interviu acordat Capital.ro, că se observă o creștere a reorganizărilor care au drept consecință reduceri de personal. Auto, IT, retail și construcții se află printre sectoarele afectate. În același timp, introducerea inteligenței artificiale și automatizarea pot ajunge să stea la baza unei reorganizări, însă simpla invocare a AI nu justifică juridic o concediere.

Reducerea costurilor a devenit una dintre preocupările companiilor, iar bugetele pentru personal nu sunt exceptate de la această analiză. Reorganizările pot avea efecte diferite, de la eliminarea unor posturi care sunt deja vacante până la concedieri individuale sau colective.

Mihaela Nițu spune că se observă deja o creștere a numărului unor astfel de reorganizări pe piața muncii din România.

Mihaela Nițu: Observăm o creștere a numărului de reorganizări având drept consecință reduceri de personal; care se traduc prin desființarea posturilor vacante, concedieri individuale sau colective.

Societățile sunt foarte atente la bugete, analizând toate cheltuielile, inclusiv cele cu personalul. Logica este reducerea costurilor oriunde este posibil.

Riscul restructurărilor nu este însă distribuit în mod egal între domeniile de activitate. Potrivit avocatului, există patru sectoare care se confruntă în mod special cu această presiune.

În spatele situației se află mai mulți factori, printre care evoluția consumului, inflația și costurile cu energia și carburanții, dar și contextul de securitate.

Mihaela Nițu: Sectoarele de activitate cele mai afectate rămân : auto, IT, retail, construcții, în condițiile unui consum în scădere, cauzat atât de creșterea inflației, creșterea prețului la carburanți și energie, problemele de securitate regională și mondială.

O altă schimbare care începe să aibă efect asupra modului în care companiile își organizează activitatea este utilizarea inteligenței artificiale și automatizarea unor procese.

Din perspectivă juridică există însă o diferență importantă între simpla decizie a unei companii de a utiliza AI și existența unei cauze reale și serioase care să conducă la reorganizare.

Pentru ca introducerea noilor tehnologii să poată sta la baza unei astfel de măsuri trebuie să existe o analiză la nivelul companiei, arată Mihaela Nițu.

Mihaela Nițu: Din perspectivă juridică, simpla invocare a inteligenței artificiale nu justifică o concediere.

Însă, în măsura în care, printr-o analiză la nivelul companiei, se constată că, odată cu introducerea acestor noi tehnologii, se poate optimiza randamentul, pot scădea costurile, automatizarea și inteligența artificială pot constitui o cauză reală și serioasă care să stea la baza reorganizării, respectiv concedierii unui salariat. Astfel, pot fi îndeplinite condițiile prevăzute de Codul Muncii pentru concedierea unui salariat pentru motive neimputabile acestuia.