O pensionară din Brașov trebuie să achite 4.324 de lei către Casa de Pensii, la doar câteva zile după ce a încasat prima pensie pentru limită de vârstă. Femeia a primit o notificare oficială prin care instituția îi solicită plata unor contribuții de asigurări sociale (CAS) restante, aferente unei perioade de patru luni, deși susține că achitase deja o parte din suma prevăzută în contractul de asigurare socială.

Situația a apărut după ce femeia a încheiat un contract cu Casa Județeană de Pensii Brașov pentru completarea stagiului de cotizare necesar pensionării. Ulterior, aceasta a plătit contribuția aferentă unei luni, a depus dosarul de pensionare și a primit decizia prin care i-a fost acordată pensia pentru limită de vârstă.

La scurt timp după încasarea primilor bani, a primit însă o adresă prin care era informată că figurează cu obligații de plată în valoare de 4.324 de lei. Notificarea a generat nedumerire, deoarece femeia considera că, odată cu aprobarea dosarului de pensionare, formalitățile legate de contractul de asigurare socială fuseseră încheiate.

Pensionara a prezentat situația pe un forum, unde a cerut explicații cu privire la solicitarea primită din partea instituției. Principala sa nemulțumire este legată de faptul că trebuie să achite contribuții suplimentare, deși a primit deja decizia de pensionare și primele drepturi bănești.

„Am primit pensia la limită de vârstă și mi-au venit și banii dar la vreo două zile mi-a venit o scrisoare cum că aș fi datoare cu CAS și trebuie să depun într-un cont toți banii pe care i-am primit. E posibil așa ceva?”, a afirmat pensionara pe un forum.

Cazul are la bază un contract de asigurare socială încheiat cu Casa Județeană de Pensii Brașov, în conformitate cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Femeia a apelat la această posibilitate pentru a-și completa stagiul de cotizare și pentru a îndeplini condițiile necesare pensionării.

Demersul a vizat inclusiv îndeplinirea criteriilor referitoare la reducerea vârstei standard de pensionare în funcție de numărul de copii. După semnarea contractului, femeia a achitat contribuția pentru o lună, iar apoi a depus documentele necesare stabilirii dreptului la pensie.

Casa de Pensii a emis decizia de pensionare pentru limită de vârstă, iar beneficiara a început să încaseze pensia. La numai câteva zile distanță, însă, instituția i-a transmis o notificare în care figurează un debit de 4.324 de lei, potrivit celor relatate de newsweek.ro.

Potrivit adresei primite de pensionară, obligațiile restante sunt legate de contractul de asigurare socială nr. 24759, încheiat la data de 19 mai 2026. Documentul menționează că acesta a fost semnat în baza articolului 6, alineatul (2), din Legea nr. 360/2023.

Suma solicitată reprezintă contribuția de asigurări sociale (CAS) pentru perioada 1 iulie – 31 octombrie 2026. Prin urmare, calculul transmis de instituție vizează patru luni pentru care Casa Județeană de Pensii consideră că există obligații de plată.

Notificarea stabilește un termen de 15 zile de la primirea documentului pentru achitarea integrală a debitului. Femeia poate efectua plata în contul indicat de instituție, deschis la Trezoreria Brașov, sau direct la casieria Casei Județene de Pensii.

În adresă este precizat și ce se întâmplă dacă suma nu este achitată în intervalul comunicat. Potrivit notificării, neplata obligațiilor în termenul stabilit atrage rezilierea contractului de asigurare socială, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru pensionară, întrebarea principală este de ce mai figurează cu datorii după ce a primit decizia de pensionare și a început să încaseze drepturile stabilite de instituție. Aceasta dorește să afle dacă mai are obligația de a achita contribuțiile aferente perioadei menționate în notificare.

Cei 4.324 de lei reprezintă o sumă importantă, mai ales în contextul în care femeia tocmai a trecut la statutul de pensionar. În plus, notificarea a fost primită într-un moment în care aceasta considera că procedura de pensionare și formalitățile aferente contractului fuseseră finalizate.

Pentru a înțelege situația, trebuie analizată legătura dintre contractul de asigurare socială și data la care a fost deschis dreptul la pensie. Legea nr. 360/2023 permite persoanelor care nu au realizat stagiul de cotizare necesar să încheie contracte de asigurare socială, în condițiile prevăzute de actul normativ.

Prin aceste contracte, persoanele interesate pot completa perioadele de cotizare, asumându-și plata contribuțiilor corespunzătoare intervalelor pentru care se asigură. În cazul pensionarei din Brașov, Casa de Pensii indică obligații financiare pentru perioada iulie-octombrie 2026.

Stabilirea caracterului datorat al sumei presupune verificarea mai multor elemente. Printre acestea se află data de la care a fost acordată pensia, intervalul pentru care a fost încheiat contractul, clauzele referitoare la încetarea acestuia și momentul în care modificările au fost operate în evidențele instituției.

Emiterea deciziei de pensionare nu este, în sine, suficientă pentru a stabili dacă toate obligațiile contractuale au încetat automat. Situația trebuie analizată în funcție de prevederile contractului și de dispozițiile legale aplicabile.

Pe de altă parte, informațiile prezentate în notificarea transmisă femeii nu explică motivul pentru care sunt solicitate contribuții pentru cele patru luni ulterioare perioadei în care aceasta a început demersurile pentru pensionare. Tocmai această neclaritate stă la baza întrebărilor adresate de beneficiară.

Un alt aspect important privește natura contribuției solicitate. Cei 4.324 de lei reprezintă CAS, adică plata destinată sistemului public de pensii, și nu CASS, contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Cele două contribuții au destinații diferite și sunt reglementate distinct. CAS este asociată sistemului public de pensii, în timp ce CASS finanțează sistemul de asigurări de sănătate.

În cazul femeii din Brașov, contractul de asigurare socială a fost încheiat pentru completarea stagiului de cotizare necesar pensionării. Din acest motiv, obligațiile financiare trebuie analizate în raport cu perioada efectivă de asigurare și cu prevederile documentului semnat cu Casa Județeană de Pensii.

Legislația prevede și posibilitatea denunțării unilaterale a contractului de către persoana asigurată. În consecință, una dintre chestiunile care trebuie clarificate este dacă pensionara trebuia să transmită o cerere expresă pentru încetarea contractului după obținerea pensiei.

De asemenea, este necesar să se stabilească dacă instituția trebuia să înregistreze încetarea contractului în urma pensionării sau dacă există alte prevederi care mențin obligațiile de plată pentru perioada menționată în notificare.

Aceste detalii sunt esențiale pentru verificarea modului în care a fost calculat debitul și pentru stabilirea temeiului legal al solicitării. Pensionarii care primesc notificări privind contribuții restante în astfel de situații pot solicita Casei Teritoriale de Pensii explicații referitoare la perioada de asigurare, obligațiile contractuale, calculul CAS și condițiile în care contractul poate înceta.