Garsoniera care a devenit virală: are doar 20 mp și fără ferestre. Cât cere proprietarul pentru chirie
SURSA FOTO: Dreamstime - Blocuri, apartamente
Garsoniera care a devenit virală. O ofertă imobiliară din centrul Florenței a atras atenția pe rețelele de socializare, după ce un fost spațiu comercial, cu o suprafață de doar 20 de metri pătrați și fără ferestre, a fost scos la închiriere pentru 1.000 de euro pe lună.
Garsoniera fără ferestre din centrul Florenței: cât costă chiria pentru cei 20 de metri pătrați
Proprietarul susține că imobilul poate fi utilizat drept locuință, deși fotografiile publicate în anunț prezintă un spațiu extrem de restrâns, amenajat pentru a servi drept garsonieră.
Oferta vizează un fost magazin situat pe Via Fiesolana, în centrul orașului italian. Proprietarul solicită 1.000 de euro lunar pentru închiriere, însă este dispus și să vândă garsoniera, pentru suma de 140.000 de euro. Anunțul a devenit viral după ce a fost distribuit în mai multe grupuri de pe rețelele de socializare.
Fostul magazin din Florența, oferit spre închiriere ca garsonieră
Potrivit informațiilor publicate în anunț, spațiul are o suprafață de 20 de metri pătrați și dispune de baie. Proprietarul îl prezintă drept o posibilă locuință, precizând că fostul magazin a fost deja utilizat în scop rezidențial.
Acesta susține că sora sa a amenajat spațiul ca garsonieră în perioada studenției și că a locuit acolo timp de aproximativ 20 de ani. Argumentul este folosit pentru a susține că imobilul poate avea destinație de locuință, chiar dacă inițial a funcționat ca spațiu comercial.
În anunț sunt menționate ambele variante de tranzacționare: închirierea pentru 1.000 de euro pe lună sau cumpărarea pentru 140.000 de euro. Proprietarul a făcut publice numele și numărul său de telefon și a precizat că nu dorește să colaboreze cu agenții imobiliare, preferând să gestioneze direct discuțiile cu persoanele interesate.
Cum arată locuința de 20 de metri pătrați, fără ferestre
Fotografiile atașate anunțului cu garsoniera prezintă un interior foarte mic, în care fiecare obiect ocupă o parte importantă din suprafața disponibilă. Amenajarea include o bucătărie, un dulap amplasat foarte aproape de aceasta, un pat de o persoană și o masă poziționată în centrul încăperii.
Spațiul beneficiază și de o baie de dimensiuni reduse. Unul dintre aspectele care au atras atenția celor care au văzut oferta este lipsa ferestrelor. Din imaginile publicate, lumina naturală pare să pătrundă exclusiv prin zona de acces, fără să fie vizibile alte deschideri către exterior.
Deși unii utilizatori au descris proprietatea drept o „mini-casă”, anunțul face referire la un fost magazin prezentat acum ca posibilă locuință. Suprafața redusă, configurația interioară și absența ferestrelor au alimentat discuțiile privind condițiile în care un asemenea spațiu poate fi folosit pentru locuit.
Anunțul, verificat după ce a devenit viral. Ce spune proprietarul
Oferta imobiliară a ajuns în atenția publicului după ce a fost distribuită în mai multe grupuri de pe rețelele de socializare. Ulterior, jurnaliștii au verificat existența anunțului și au constatat că proprietatea este într-adevăr disponibilă, atât pentru închiriere, cât și pentru vânzare.
Reacțiile celor care au analizat fotografiile au fost în mare parte critice. Mai mulți utilizatori au pus sub semnul întrebării posibilitatea ca fostul spațiu comercial să poată fi utilizat automat drept garsonieră, atrăgând atenția asupra diferenței dintre destinația inițială a imobilului și utilizarea rezidențială propusă în anunț.
Proprietarul a răspuns comentariilor și a precizat că persoanele interesate pot vizita spațiul înainte de a lua o decizie. Acesta a respins astfel îndoielile privind posibilitatea utilizării imobilului, invocând experiența surorii sale, care ar fi locuit acolo timp de două decenii.
În discuția cu un utilizator care a contestat destinația rezidențială a fostului magazin, proprietarul a transmis: „Pot face inspecții oricând doresc”. Acesta a reiterat disponibilitatea de a organiza vizionări pentru cei care vor să vadă direct spațiul de pe Via Fiesolana, propus spre închiriere pentru 1.000 de euro pe lună sau spre vânzare pentru 140.000 de euro.
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