Problemele tehnice care au afectat serviciile Microsoft, inclusiv Outlook, Teams și Copilot, s-au prelungit până în programul de lucru din regiunea Asia-Pacific, vineri dimineață. Incidentul a afectat anterior mii de utilizatori din Statele Unite, în timp ce compania a continuat intervențiile pentru remedierea defecțiunilor infrastructurii de servere, considerate responsabile pentru întreruperea serviciilor.

Printre organizațiile afectate s-au numărat instituții guvernamentale din Australia, Japonia și Statele Unite, dar și companii din sectorul tehnologic, precum OpenAI și Anthropic. Incidentul reprezintă a doua întrerupere majoră a serviciilor Microsoft 365 în acest an, situație care readuce în atenție fiabilitatea platformelor companiei și dependența clienților corporativi de infrastructura unui singur furnizor.

În cea mai recentă informare privind evoluția incidentului, Microsoft (MSFT.O) a precizat că a efectuat modificări asupra serverelor afectate, însă intervențiile nu au condus la restabilirea stabilă a tuturor serviciilor. Compania a raportat totuși o îmbunătățire parțială în anumite regiuni în care au fost aplicate ajustările.

„Analizăm ce acțiuni suplimentare putem întreprinde pentru a îmbunătăți stabilitatea generală a infrastructurii”, a transmis Microsoft pe platforma X.

Datele publicate de Downdetector, platformă care monitorizează întreruperile serviciilor digitale pe baza raportărilor utilizatorilor și a informațiilor din mai multe surse, indicau peste 18.000 de sesizări privind problemele Outlook în Statele Unite, joi, la ora 23:30 ET (04:30 GMT). În același timp, au fost semnalate disfuncționalități pentru mai multe servicii Microsoft în regiunea Asia-Pacific, inclusiv în India, Australia și Japonia, în cursul dimineții de vineri, potrivit orei locale.

Amploarea incidentului a fost și mai mare în perioada de vârf. Joi, în jurul orei 13:00 ET, Downdetector înregistrase peste 130.000 de raportări privind funcționarea defectuoasă a Outlook în Statele Unite. Întreruperea principală a durat aproximativ 12 ore, însă problemele au continuat să fie semnalate și ulterior, inclusiv în alte regiuni ale lumii.

Într-o notificare referitoare la starea serviciilor, Microsoft a explicat că au fost afectate funcționalitățile Microsoft 365 care depind de Exchange Online și de sistemele de e-mail. În schimb, componentele care nu utilizează această infrastructură au continuat să funcționeze.

Exchange Online este platforma de mesagerie în cloud dezvoltată de Microsoft, prin intermediul căreia utilizatorii beneficiază de servicii de e-mail, calendar, gestionarea contactelor și a activităților. Defecțiunea acestei componente a avut, astfel, efecte asupra mai multor instrumente utilizate în activitatea zilnică a organizațiilor.

Compania a mai precizat că „nu are cunoștință” de existența unor activități rău intenționate care să fi provocat întreruperea serviciilor. Informația a fost comunicată în contextul verificărilor desfășurate pentru identificarea cauzei tehnice a incidentului, potirivt Reuters.

Ministrul australian al Afacerilor Interne și Securității Cibernetice, Tony Burke, a declarat că informațiile primite de la Microsoft indicau că incidentul nu ar fi fost provocat de un atac informatic. Oficialul a făcut referire la o posibilă problemă apărută în urma unei actualizări, comparând situația cu defecțiunea majoră asociată companiei CrowdStrike în 2024.

„Ei cred că se comportă într-un fel similar cu ceea ce am văzut în cazul CrowdStrike, unde există o actualizare care a mers prost”, a declarat Burke într-o conferință de presă.

Ministrul australian a precizat că principalele dificultăți întâmpinate de organizațiile afectate sunt legate de sistemele de corespondență electronică. „Impactul cu care se confruntă… este în mare măsură asupra sistemelor de e-mail”, a adăugat acesta.

Printre instituțiile australiene afectate de întreruperea serviciilor s-au numărat agenția de spionaj a țării și poliția federală. Incidentul a avut, astfel, implicații și asupra unor structuri publice care utilizează infrastructura Microsoft pentru desfășurarea activităților administrative și operaționale.

Referirea la CrowdStrike vizează unul dintre cele mai ample incidente tehnologice din 2024. Atunci, o actualizare defectuoasă a produs perturbări extinse în sistemele informatice utilizate de spitale, bănci, aeroporturi și alte organizații, evidențiind riscurile generate de interconectarea infrastructurilor digitale.

Problemele Microsoft au fost semnalate și în Statele Unite. Camera Reprezentanților a confirmat că utilizatorii săi au fost afectați de întrerupere, iar echipele tehnice ale instituției au început să colaboreze cu specialiștii companiei pentru remedierea defecțiunilor.

În Japonia, secretarul șef adjunct al cabinetului, Masanao Ozaki, a declarat presei că întreruperea a afectat infrastructura sistemelor informatice utilizate de guvern. Situația a demonstrat extinderea problemelor dincolo de sectorul privat, către instituții publice din mai multe state.

Efectele incidentului au ajuns și în sectorul comercial. Companiile americane de inteligență artificială OpenAI și Anthropic au raportat dificultăți în funcționarea conectorilor Microsoft, în timp ce transportatorii aerieni indieni IndiGo (INGL.NS) și Akasa Air au anunțat probleme care au afectat serviciile de asistență prin e-mail.

Întreruperea a provocat disfuncționalități și în sectorul financiar din Taiwan. Activitățile de administrare a fondurilor au fost afectate în cazul unor firme de valori mobiliare, societăți de asigurări de viață și companii de investiții fiduciare.

Impactul asupra operațiunilor financiare a inclus inclusiv amânarea unor tranzacții deja programate. O companie a ajuns să anuleze o operațiune de răscumpărare a unor obligațiuni, potrivit unei surse familiarizate cu situația, care a oferit informații pentru Reuters, dar a refuzat să dezvăluie numele societății implicate.

Problemele au ridicat semne de întrebare și în rândul investitorilor, în special în ceea ce privește frecvența incidentelor care afectează serviciile Microsoft. Josh Gilbert, analist de piață în cadrul platformei de tranzacționare eToro, a declarat că reacția inițială a pieței ar putea fi limitată, însă repetarea unor astfel de situații ar putea avea consecințe asupra percepției privind compania.

„Cred că investitorii vor accepta acest lucru cu ușurință deocamdată, deoarece foarte puțini dintre acești clienți pot părăsi în mod realist ecosistemul Microsoft peste noapte”, a afirmat Gilbert.

Analistul a atras atenția că problema principală este reprezentată de repetarea întreruperilor serviciilor Microsoft 365 în același an. În opinia sa, astfel de incidente ar putea determina departamentele IT ale companiilor să reevalueze gradul de dependență față de un singur furnizor de servicii tehnologice.

„Cea mai mare îngrijorare este că aceasta nu este prima întrerupere a serviciului 365 din acest an și, dacă fiabilitatea începe să pară o problemă recurentă, acest lucru oferă fiecărui departament IT un motiv să se gândească de două ori înainte de a-și încredința și mai multă afacere unui singur furnizor. Piața va dori să vadă Microsoft demonstrând că poate menține activitatea activă înainte de a le cere clienților să cheltuiască mai mult pe Copilot.”

Întreruperea actuală nu este primul incident de amploare care afectează infrastructura Microsoft în ultima perioadă. Compania a raportat probleme ale serviciilor Microsoft 365 în luna ianuarie a acestui an, după ce o altă întrerupere similară fusese înregistrată în octombrie anul trecut. De asemenea, în luna precedentă, Microsoft a anunțat o defecțiune a platformei sale de servicii cloud Azure. Incidentul a afectat suita de software destinată productivității, dar și activitățile mai multor industrii din diferite regiuni ale lumii.

Repetarea problemelor tehnice a readus în atenție vulnerabilitățile infrastructurilor cloud și efectele pe care le poate avea indisponibilitatea unor servicii utilizate simultan de numeroase companii și instituții. În cazul Microsoft 365, dependența de Exchange Online pentru funcționarea unor instrumente esențiale a făcut ca problemele sistemului de e-mail să se reflecte asupra mai multor activități desfășurate de organizațiile afectate.

Consecințele au ajuns inclusiv la companii ale căror operațiuni depind de accesul permanent la instrumentele digitale. Producătorul de camioane electrice Workhorse Group (WKHS.O), care avea programată prezentarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea la 12 noiembrie, a decis să reprogrameze evenimentul pentru 16 noiembrie. Compania a invocat perturbările operaționale provocate de întreruperea globală a serviciilor Microsoft drept motiv pentru modificarea calendarului de raportare financiară.