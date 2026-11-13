Ai cumpărat un teren agricol și vrei să construiești o casă? Ce taxe trebuie să plătească românii și ce cheltuieli suplimentare pot apărea

Românii care intenționează să construiască o casă pe un teren agricol trebuie să ia în calcul, în 2026, o serie de taxe și proceduri administrative înainte de începerea lucrărilor. Transformarea unei parcele în teren construibil poate presupune modificarea regimului urbanistic, obținerea unor avize și realizarea unor investiții în infrastructură. Pentru o suprafață de 1.000 de metri pătrați, tariful aferent scoaterii din circuitul agricol poate ajunge la 4.292 de lei. Costurile totale depind însă de amplasamentul terenului, de caracteristicile solului și de condițiile impuse de autorități.

Construirea unei case pe un teren agricol presupune verificarea regimului juridic și urbanistic al proprietății. O cheltuială suplimentară poate fi tariful pentru scoaterea terenului din circuitul agricol, stabilit în funcție de clasa de calitate a solului.

Conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 10/2026, tarifele aplicabile sunt cuprinse între 2,146 și 4,292 lei pe metru pătrat. Pentru o parcelă de 1.000 de metri pătrați, proprietarul poate ajunge să plătească între 2.146 și 4.292 de lei, în funcție de caracteristicile terenului.

Cele mai ridicate tarife sunt prevăzute pentru terenurile agricole din clasa I de calitate, în timp ce valorile scad progresiv pentru celelalte categorii.

Clasa de calitate a terenului Tarif 2026 (lei/mp) Cost pentru 1.000 mp Clasa I 4,292 4.292 lei Clasa II 3,756 3.756 lei Clasa III 3,219 3.219 lei Clasa IV 2,683 2.683 lei Clasa V 2,146 2.146 lei

Comparativ cu 2025, tarifele au înregistrat o majorare de aproximativ 1,6%. În cazul unui teren de 1.000 mp încadrat în clasa III, de exemplu, suma a crescut de la 3.168 de lei la 3.219 lei.

Aceste valori acoperă exclusiv tarifele legale aferente terenurilor agricole, potrivit informațiilor prezentate de Adevărul. Ele nu includ costul integral al procedurilor necesare pentru construirea unei locuințe.

Deținerea unui teren agricol situat în extravilan nu îi conferă automat proprietarului dreptul de a construi o casă, deoarece legislația limitează categoriile de construcții care pot fi autorizate în afara intravilanului.

În aceste zone sunt permise, în anumite condiții, construcții destinate activităților agricole, precum depozitele, silozurile, serele, solariile și adăposturile pentru animale. Ridicarea unei locuințe permanente este supusă unor reguli diferite, iar simplul drept de proprietate asupra parcelei nu înlocuiește autorizațiile necesare.

Pentru terenurile agricole încadrate în clasele I și II de calitate, restricțiile sunt mai stricte, având în vedere valoarea agricolă ridicată a solului. Proprietarii nu pot declara o locuință drept anexă agricolă pentru a evita cerințele urbanistice, deoarece autoritățile verifică destinația efectivă a construcției și documentația depusă.

Totodată, introducerea unei parcele în intravilan nu echivalează cu obținerea automată a dreptului de construire. Reglementările urbanistice aplicabile pot impune în continuare limitări privind destinația terenului, amplasarea clădirii sau caracteristicile acesteia.

Înainte de achiziționarea unui teren agricol pentru construirea unei case, cumpărătorul trebuie să verifice certificatul de urbanism, document care prezintă regimul juridic, economic și tehnic al proprietății, precum și condițiile aplicabile unei eventuale investiții.

Prin intermediul acestuia pot fi identificate restricțiile de construire, avizele necesare și eventualele documentații urbanistice care trebuie aprobate înainte de autorizarea lucrărilor.

Există situații în care o parcelă aparent potrivită pentru o locuință se află într-o zonă în care această destinație nu este permisă. În alte cazuri, construirea poate deveni posibilă numai după parcurgerea unor proceduri urbanistice suplimentare.

O altă condiție importantă este existența accesului legal la un drum public. Lipsa unui acces corespunzător poate împiedica autorizarea construcției sau poate determina cheltuieli suplimentare pentru amenajarea acestuia.

Pe lângă tariful pentru scoaterea terenului agricol din circuitul agricol, proprietarul poate avea de suportat cheltuieli pentru întocmirea documentațiilor tehnice și administrative necesare realizării proiectului.

Printre acestea se numără ridicarea topografică, documentațiile cadastrale, studiul pedologic și agrochimic, proiectarea construcției și obținerea avizelor solicitate de instituțiile competente.

În funcție de situația urbanistică a parcelei, poate fi necesară elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ). Acesta presupune întocmirea unei documentații de specialitate, parcurgerea etapelor de avizare și obținerea aprobărilor prevăzute de legislație.

Modificarea limitei intravilanului se realizează prin documentațiile urbanistice permise de lege, inclusiv prin Planul Urbanistic General (PUG) sau Planul Urbanistic Zonal (PUZ), în condițiile specifice fiecărei situații.

Cheltuielile pentru aceste proceduri nu sunt uniforme la nivel național. Ele variază în funcție de localitate, suprafața terenului, amplasamentul proprietății și complexitatea documentației solicitate.

Achiziționarea unui teren agricol la un preț redus poate deveni o investiție costisitoare atunci când parcela nu beneficiază de infrastructura necesară construirii și utilizării unei locuințe.

Proprietarul trebuie să verifice posibilitățile efective de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică. Existența unor conducte sau linii electrice în apropierea terenului nu garantează că branșarea poate fi realizată rapid ori la costuri reduse.

În anumite situații, racordarea presupune extinderea rețelelor existente, executarea unor lucrări tehnice suplimentare sau amenajarea căilor de acces.

Finanțarea acestor investiții poate reveni proprietarului sau poate fi stabilită printr-o soluție comună cu administrația locală, în condițiile prevăzute de lege.

În consecință, cheltuielile pentru asigurarea utilităților și realizarea infrastructurii pot depăși considerabil suma achitată pentru scoaterea terenului din circuitul agricol.

Schimbarea încadrării unui teren agricol poate influența și obligațiile fiscale anuale ale proprietarului, deoarece impozitul se stabilește în funcție de suprafață, categoria de folosință, rangul localității și zona fiscală.

Pentru anul 2026, valorile de referință prevăzute în grila legală diferă în funcție de categoria terenului.

Categoria terenului din extravilan Valori de referință pentru 2026 Teren arabil 112–134 lei/hectar Pășuni 54–75 lei/hectar Fânețe 54–75 lei/hectar

Aceste valori nu reprezintă neapărat impozitul final datorat de proprietar. Calculul poate fi influențat de coeficienții prevăzuți de legislația fiscală și de hotărârile adoptate de consiliile locale.

Introducerea unui teren în intravilan poate determina modificarea impozitului, însă nu conduce automat la încadrarea parcelei în categoria terenurilor pentru curți-construcții.

Pentru stabilirea obligațiilor fiscale contează și categoria de folosință înscrisă în evidențele autorităților. Proprietarii pot solicita direcției locale de taxe și impozite informații privind suma datorată după schimbarea încadrării terenului.

Persoanele care intenționează să cumpere un teren agricol pentru construirea unei locuințe trebuie să analizeze atât prețul de achiziție, cât și condițiile legale și tehnice care pot influența realizarea investiției.

Verificările trebuie să includă actele de proprietate, documentația cadastrală, categoria de folosință a terenului, clasa de calitate a solului și regimul urbanistic aplicabil.

Consultarea unui arhitect sau a unui urbanist poate clarifica dacă parcela permite construirea locuinței dorite, ce restricții trebuie respectate și care sunt documentațiile necesare pentru autorizare.

De asemenea, viitorul proprietar trebuie să solicite informații de la primărie și să estimeze separat cheltuielile pentru avize, documentații, racordarea la utilități și eventualele lucrări de infrastructură.

Legislația prevede și anumite scutiri de la plata tarifelor aferente terenurilor agricole, însă acestea sunt aplicabile numai categoriilor de investiții care îndeplinesc condițiile legale specifice.