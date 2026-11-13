Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a emis prognoza pentru vineri, 13 octombrie 2026. Sunt așteptate ploi însemnate cantitativ în sud, intensificări ale vântului în mai multe zone și precipitații mixte la altitudini mari. Temperaturile vor avea valori scăzute, atât pe timpul zilei, cât și noaptea.

Norii vor acoperi temporar cea mai mare parte a teritoriului, iar ploile vor fi prezente în Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei și Olteniei, în sudul Transilvaniei, precum și în centrul și sudul Moldovei. În celelalte regiuni, precipitațiile vor apărea pe suprafețe restrânse.

Ploile vor avea aspect de aversă, iar în jumătatea sudică a țării se vor înregistra cantități mai importante de apă. Local, acumulările vor ajunge la 10-15 l/mp, în timp ce în unele zone pot depăși 20 l/mp. La munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi temporar slabe, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Regimul vântului va fi predominant slab până la moderat, însă în anumite zone sunt prognozate intensificări temporare. Cele mai mari viteze sunt așteptate în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele pot atinge 70-80 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi posibile și în estul Munteniei, Dobrogea și sudul Moldovei. Aici, vitezele vor ajunge, în general, la 45-50 km/h. Aceste manifestări vor însoți intervalele cu precipitații, în special în regiunile sudice și estice.

În ceea ce privește temperaturile nocturne, valorile minime vor coborî până la 2-4 grade în nord-vestul țării și în zonele depresionare. Pe litoral, aerul va rămâne mai blând, cu temperaturi care pot ajunge la 14 grade. Meteorologii avertizează și asupra posibilității apariției ceții, pe suprafețe izolate.

Pentru restul teritoriului, ANM menține prognoza unei vremi reci, cu diferențe de nebulozitate și precipitații de la o regiune la alta. În vestul și nord-vestul țării, cerul va avea perioade cu înnorări și intervale mai însorite. În celelalte zone, norii vor fi prezenți în cea mai mare parte a perioadei analizate.

Precipitațiile vor apărea temporar în Oltenia și Dobrogea, precum și local în Muntenia și sudul Transilvaniei. În celelalte regiuni, ploile vor fi izolate. La munte, în special în Carpații Meridionali, la altitudini de regulă mai mari de 1.500 de metri, sunt așteptate episoade de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 2 și 8 l/mp. În Dobrogea și sudul Olteniei, pe arii restrânse, acumulările pot trece de 10-15 l/mp. Astfel, sud-estul și sudul țării vor rămâne printre zonele în care precipitațiile vor avea o intensitate mai ridicată.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea sudică a Moldovei și în estul Munteniei. În aceste regiuni, rafalele vor atinge, în general, 40-55 km/h.

Pe parcursul zilei, intensificări ale vântului sunt posibile și în anumite zone din Banat și Crișana, unde vitezele vor ajunge la aproximativ 35-45 km/h. În zonele montane înalte, mai ales în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, rafalele pot atinge 60-80 km/h.

Valorile termice maxime vor rămâne modeste pentru această perioadă. Cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate în estul Transilvaniei, precum și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei, unde se vor înregistra aproximativ 11 grade. În vestul țării, maximele vor fi mai ridicate, ajungând până la 18 grade.

În timpul nopții, temperaturile vor coborî până la -1 grad în zonele depresionare și în nord-vestul teritoriului. La polul opus, pe litoral, minimele vor ajunge la 12 grade. În vestul, nord-vestul și centrul țării, pe suprafețe restrânse, sunt posibile ceață și brumă.

În Capitală, vremea va fi rece și predominant închisă. Cerul va rămâne noros, iar precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului. Cantitățile de apă estimate vor fi de 6-8 l/mp, cu posibilitatea depășirii pragului de 10 l/mp pe suprafețe izolate.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante. Temperatura minimă prognozată pentru București va fi de 9-10 grade, potrivit datelor meteorologice.

Pentru intervalul următor, meteorologii estimează menținerea unui regim termic mai rece decât cel obișnuit pentru această dată. Cerul va avea înnorări, iar ploile vor apărea trecător, însă vor fi slabe cantitativ, cu acumulări estimate între 2 și 5 l/mp.

Vântul va avea o intensitate în general moderată. Temperaturile maxime vor ajunge la 14-16 grade, valori situate sub cele specifice perioadei calendaristice, în timp ce minimele nocturne vor coborî la 6-7 grade.