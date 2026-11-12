Prognoza meteo, 12 noiembrie. Unde ajung temperaturile la 23 de grade și în ce zone sunt așteptate ploi urmate de ninsori

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru joi, 12 noiembrie 2026. Potrivit meteorologilor, valorile termice vor crește în numeroase zone ale țării, urmând să se înregistreze temperaturi peste mediile climatologice ale perioadei. Schimbarea vremii va fi însoțită însă de precipitații, care vor cuprinde treptat o mare parte din teritoriu.

În vestul țării, dar și în zonele montane din Carpații Occidentali și grupa vestică a Carpaților Meridionali, ploile vor putea aduce cantități de apă de 15-20 l/mp, iar izolat se vor depăși 25 l/mp. Înnorările se vor accentua pe parcursul intervalului, iar precipitațiile vor deveni prezente în tot mai multe regiuni.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată în cea mai mare parte a țării, însă la munte sunt așteptate intensificări temporare. În zona montană înaltă, rafalele vor atinge, în general, 60-70 km/h. Temperaturile minime vor coborî până la 1 grad în unele regiuni, în timp ce în vestul țării și pe litoral vor ajunge la 12 grade. În anumite zone, dimineața se va forma ceață.

Pentru București, meteorologii estimează un cer predominant noros, cu posibilitatea unor ploi slabe și trecătoare. Cantitatea de precipitații va fi redusă, în jurul valorii de 1 l/mp. Vântul va rămâne slab, iar condițiile de formare a ceții vor fi favorabile. Temperatura minimă prognozată pentru Capitală este de 5-6 grade.

Joi, vremea va deveni considerabil mai caldă decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii noiembrie, în special în vestul, centrul, sudul și sud-estul României. Cu toate acestea, regimul precipitațiilor va fi unul variabil, iar în mai multe regiuni ploile vor persista pe parcursul unei bune părți din intervalul de prognoză.

În vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, cerul va rămâne mai mult noros, iar precipitațiile vor fi frecvente. În celelalte zone, înnorările vor apărea temporar, în timp ce ploile sunt așteptate mai ales în cursul nopții și vor avea caracter local. Spre finalul intervalului, în anumite zone din Banat și Crișana se pot produce și descărcări electrice.

Cele mai importante cantități de precipitații sunt prognozate în nord-vestul țării, respectiv în Maramureș, nordul Transilvaniei și nordul Crișanei. De asemenea, la munte, în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, acumulările de apă vor ajunge la 20-25 l/mp. În anumite puncte, în special în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali, valorile pot depăși 40-50 l/mp.

Regimul termic va fi caracterizat de maxime cuprinse între 7 și 23 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în extremitatea sudică a țării. Pe timpul nopții, minimele se vor situa între 5 și 17 grade, iar în unele localități ceața își va face apariția în primele ore ale dimineții.

În Capitală, tendința de încălzire se va menține și joi. Cerul va avea înnorări temporare, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante, iar temperaturile vor fi mai ridicate față de cele din intervalul precedent.

Meteorologii estimează o temperatură maximă de aproximativ 19 grade Celsius în București. Noaptea, valorile termice vor coborî la 7-10 grade. Ceața ar putea apărea dimineața, în condițiile unei probabilități ridicate de formare a acestui fenomen.

La munte, vremea va avea caracteristici diferite în funcție de altitudine și de zona geografică. La altitudini mari, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, iar pe anumite suprafețe se va depune un strat de zăpadă. În nordul și nord-vestul Moldovei sunt posibile, temporar, precipitații mixte.

Cantități mai importante de apă sunt prognozate în nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni. În intervale scurte sau prin acumulare, precipitațiile vor însuma 20-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Vântul va prezenta intensificări în prima parte a intervalului în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 50-60 km/h. Intensificări de scurtă durată sunt posibile și în timpul ploilor, iar în cursul nopții fenomenul va fi prezent în special în sudul și sud-estul țării. La munte, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h, iar pe creste, în timpul zilei, vor depăși temporar 100 km/h.