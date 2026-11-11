Alertă de viituri în România! Opt județe, sub cod galben. Râurile pentru care hidrologii au emis avertizarea

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare hidrologică de Cod galben, care vizează riscul producerii unor inundații pe mai multe râuri din țară. Avertizarea intră în vigoare joi, 12 noiembrie, la ora 6:00, și rămâne valabilă până vineri, 13 noiembrie, la ora 12:00.

Potrivit specialiștilor, precipitațiile prognozate pentru următoarele 48 de ore, dar și condițiile hidro-meteorologice actuale pot favoriza apariția unor fenomene hidrologice periculoase. Sunt vizate mai multe bazine hidrografice, unde se pot înregistra creșteri importante ale debitelor și nivelurilor de apă.

Hidrologii avertizează că ploile pot determina scurgeri semnificative de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și formarea unor viituri rapide. De asemenea, pe anumite cursuri de apă există posibilitatea depășirii Cotelor de atenție.

Printre râurile pentru care a fost emisă atenționarea se numără Someșul Mic, în bazinul superior și pe afluenții din bazinul mijlociu și inferior, unde fenomenele pot afecta județele Bihor și Cluj. Totodată, riscul hidrologic vizează și Crișul Repede, în bazinul superior și pe afluenții din sectoarele mijlociu și inferior, în aceleași două județe.

Atenționarea Cod galben include și râul Crișul Negru, unde sunt posibile creșteri de debite și niveluri în județele Bihor și Arad. Un alt curs de apă monitorizat este Crișul Alb, pentru bazinul situat în amonte de stația hidrometrică Vața de Jos și afluenții aferenți sectorului cuprins între aval de această stație și amonte de stația hidrometrică Ineu. Zonele vizate se află în județele Hunedoara și Arad.

Fenomene hidrologice similare sunt prognozate și pe râul Arieș, în bazinul superior și pe afluenții din bazinul mijlociu și inferior. Avertizarea se aplică pentru județele Alba și Cluj, unde precipitațiile pot provoca scurgeri importante de pe versanți și creșteri rapide ale nivelurilor de apă.

Pe râul Mureș, atenționarea vizează afluenții aferenți sectorului situat în aval de confluența cu râul Târnava. Sunt incluse zone din județele Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad, unde evoluția debitelor va depinde de cantitățile de precipitații și de propagarea viiturilor.

Lista cursurilor de apă aflate sub atenționare continuă cu râul Bega, pentru bazinul situat în amonte de stația hidrometrică Făget și afluenții aferenți sectorului dintre aval de stația Făget și amonte de stația Chizătău. În acest caz, județele vizate sunt Timiș și Arad.

De asemenea, avertizarea hidrologică se aplică și pe râul Timiș, în bazinul situat în amonte de stația hidrometrică Sadova, precum și pe afluenții aferenți sectorului aval de această stație și amonte de stația hidrometrică Lugoj. Zonele respective se află în județele Caraș-Severin și Timiș.

Potrivit INHGA, intervalul cu risc hidrologic se desfășoară de joi dimineața, de la ora 6:00, până vineri, la ora 12:00. Fenomenele prognozate sunt generate de precipitațiile anunțate și de propagarea apei pe cursurile râurilor menționate în avertizare.