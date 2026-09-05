Vremea se schimbă radical la început de septembrie. Meteorologii au emis cod galben de caniculă și vijelii în mai multe regiuni din țară
SURSA FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea - Ploi
Meteorologii au emis mai multe atenționări Cod galben pentru zilele de sâmbătă, 5 septembrie, și duminică, 6 septembrie. Sunt prognozate temperaturi ridicate, caniculă și disconfort termic, dar și vijelii și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.
Vremea se schimbă la început de septembrie
Sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10:00 și 21:00, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și sudul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și, local, caniculă.
Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală, ITU, se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge la 30-36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat și Oltenia, potrivit informațiilor publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Sâmbătă sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii în mai multe regiuni din țară
În același timp, sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii în Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei.
Vântul va avea viteze de 50-70 km/h în aceste regiuni. În zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, rafalele vor ajunge, în general, la 70-90 km/h.
Astfel, în timp ce mai multe regiuni se vor confrunta cu temperaturi ridicate și caniculă, alte zone vor fi afectate de fenomene meteo asociate instabilității atmosferice, respectiv vijelii și vânt puternic.
Cod galben de vânt în zonele montane
O altă atenționare Cod galben este valabilă din seara zilei de sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 21:00, până duminică, 6 septembrie, la ora 09:00, pentru zonele montane.
În acest interval, vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze de 70-80 km/h. Pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor depăși 90 km/h.
Intensificări ale vântului vor fi posibile local și în regiunile estice. Aici, vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.
O nouă atenționare de vânt este valabilă duminică
Duminică, 6 septembrie, între orele 09:00 și 21:00, o nouă atenționare Cod galben vizează sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei și zonele montane din Carpații Orientali și Meridionali.
În aceste regiuni, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h. În zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, rafalele vor depăși temporar 80-90 km/h.
Și în restul țării sunt posibile intensificări ale vântului, în general cu viteze de 40-50 km/h.
Avertizările emise de meteorologi sunt valabile de sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 10:00, până duminică, 6 septembrie, la ora 21:00, în funcție de fenomenul meteorologic și zona afectată.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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