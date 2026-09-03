Prognoza meteo, 3 septembrie 2026. Averse torențiale, furtuni și grindină în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru joi, 3 septembrie 2026. Meteorologii anunță o vreme instabilă cu ploi și vijelii în mai multe regiuni ale României.

În sudul și estul țării, dar și în zona montană, sunt așteptate perioade cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Fenomenele vor fi mai probabile după-amiaza și seara, însă în extremitatea sudică a țării acestea se pot manifesta și în a doua parte a nopții.

Pe alocuri, ploile pot avea caracter torențial, iar izolat sunt posibile cantități importante de apă într-un timp scurt. În intervale de 1 până la 3 ore, se vor putea acumula 10…15 l/mp, iar izolat valorile pot depăși 20…30 l/mp. Meteorologii prognozează și condiții de grindină în unele zone afectate de instabilitatea atmosferică.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar probabilitatea apariției unor manifestări de instabilitate atmosferică va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul ploilor vor apărea intensificări de scurtă durată, cu viteze în general de 40…50 km/h.

Temperaturile se mențin ridicate în unele regiuni, chiar dacă vremea devine instabilă. Maximele termice se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Banatului. Minimele vor coborî până la 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 20 de grade pe litoral.

Izolat, dimineața și noaptea se va forma ceață. Evoluția vremii va fi diferită de la o regiune la alta, cu perioade de instabilitate atmosferică mai ales în zonele sudice și estice și în zona montană. Aversele și descărcările electrice sunt așteptate în special în a doua parte a zilei.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, averse și descărcări electrice pe arii restrânse în estul țării. Probabilitatea pentru astfel de fenomene va fi mai mare în jumătatea de nord a Moldovei și în nord-vestul Munteniei.

Cantitățile de apă estimate pentru aceste zone vor fi de 10…15 l/mp, iar izolat pot fi înregistrate valori de peste 20…30 l/mp. De asemenea, vor fi condiții de grindină în timpul ploilor.

Vântul va sufla slab și moderat în cursul nopții, cu intensificări de scurtă durată asociate ploilor. Rafalele vor ajunge, în general, la 40…45 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral.

Izolat se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil, iar în unele intervale pot apărea înnorări. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 15 și 18 grade.

Pentru ziua de 3 septembrie, în regiunile sudice și estice și în zona montană sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică. Înnorările vor fi temporar accentuate, iar pe alocuri vor fi averse torențiale și descărcări electrice, în special după-amiaza și seara.

Fenomenele sunt posibile și în a doua parte a nopții în extremitatea sudică a țării. În intervale scurte, de 1…3 ore, ploile pot aduce 10…15 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 20…30 l/mp. Izolat va cădea grindină.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar șansele pentru manifestări de instabilitate atmosferică vor fi mici. Vântul va avea intensitate slabă și moderată, cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor și al fenomenelor electrice.

Temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade în sudul Banatului, în timp ce în estul Transilvaniei se vor înregistra valori de până la 23 de grade. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî la 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 20 de grade.

Izolat, ceața este posibilă dimineața și noaptea. În București, vremea va fi caracterizată de cer variabil, cu înnorări și posibilitatea apariției unor averse și descărcări electrice, îndeosebi după-amiaza și seara. Cantitățile de apă estimate sunt de 2…5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, iar în timpul ploilor vor exista intensificări de scurtă durată, cu rafale de 35…50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 14 și 17 grade.