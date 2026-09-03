Proprietarii de apartamente, direct vizați. Regula pentru lucrările și modificările făcute la bloc. Se aplică amendă

O firmă care a executat lucrări asupra părților comune ale unui bloc a obținut în instanță anularea unei amenzi aplicate de autoritatea locală în baza Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari. Judecătorul a stabilit că norma invocată pentru sancționare se referă în mod expres la proprietari și că răspunderea contravențională nu poate fi extinsă prin analogie asupra unui terț prestator de servicii, potrivit unui caz prezentat de Consultanță Asociații Proprietari.

În cadrul condominiilor sunt realizate frecvent lucrări, intervenții sau investiții asupra proprietății comune. Pentru executarea acestora, asociațiile de proprietari sau proprietarii pot contracta firme specializate.

În cazul prezentat, o astfel de societate a fost amendată de autoritatea locală pentru o lucrare executată la bloc, sancțiunea fiind aplicată în baza Legii nr. 196/2018.

Firma a contestat procesul-verbal și a invocat faptul că nu poate avea calitatea de subiect activ al contravenției prevăzute de art. 102 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 196/2018.

Instanța i-a dat dreptate.

„În ceea ce privește apărarea petentului (societății care a realizat lucrarea) referitoare la lipsa calității sale de subiect activ al contravenției prevăzute de art. 102 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 196/2018, instanța constată că aceasta este întemeiată.”

Judecătorul a analizat textul normei în baza căreia fusese aplicată amenda. Aceasta sancționează „modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari, precum și a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi”.

Instanța a constatat că formularea legii indică în mod expres proprietarii.

„Din interpretarea literală și sistematică a normei contravenționale rezultă că legiuitorul a avut în vedere conduita proprietarilor din cadrul condominiului, respectiv a persoanelor titulare ale dreptului de proprietate asupra unităților individuale și care pot dispune asupra acestora.”

Prin urmare, faptul că lucrarea a fost executată efectiv de o societate prestatoare nu este suficient pentru ca aceasta să fie sancționată în baza respectivei prevederi.

Un alt argument reținut de instanță privește temeiul juridic folosit de autoritatea locală pentru aplicarea amenzii.

Judecătorul a constatat că norma sancționatoare indică proprietarul drept subiect al contravenției, nu firma contractată pentru efectuarea lucrării.

„În aceste condiții, instanța apreciază că intimații (primăria) nu au justificat temeiul juridic în baza căruia răspunderea contravențională a fost angajată în sarcina petentului (societatea prestatoare), în condițiile în care norma sancționatoare indică în mod expres proprietarul ca subiect activ al contravenției.”

Motivarea pune accent și pe principiul legalității răspunderii contravenționale. Cu alte cuvinte, atunci când legea stabilește cine poate răspunde pentru o anumită contravenție, categoria respectivă nu poate fi extinsă prin analogie asupra altor persoane.

„Or, principiul legalității răspunderii contravenționale impune interpretarea strictă a normelor de sancționare, nefiind permisă extinderea sferei persoanelor răspunzătoare prin analogie. Sub acest aspect, procesul-verbal apare ca fiind nelegal, impunându-se anularea acestuia de către instanța de judecată”.

În consecință, procesul-verbal prin care firma prestatoare fusese sancționată a fost anulat.

Cazul prezentat nu stabilește că firmele care execută lucrări la bloc nu pot fi sancționate în nicio situație. Concluzia instanței privește temeiul juridic concret folosit în acest caz.

Mai exact, o autoritate nu poate sancționa un terț prestator în baza unei norme contravenționale din Legea nr. 196/2018 care indică în mod expres proprietarul drept persoana care răspunde pentru respectiva faptă.

Hotărârea evidențiază astfel importanța identificării exacte atât a faptei sancționate, cât și a persoanei căreia legea îi atribuie răspunderea. În cazul analizat, instanța a considerat că extinderea sancțiunii de la proprietar la societatea care executase lucrarea nu avea temei în norma invocată.