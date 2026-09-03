Prețuri carburanți joi, 3 septembrie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină. Lista noilor tarife

Prețuri carburanți joi, 3 septembrie. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile la benzină și motorină înregistrate joi, 3 septembrie 2026, precum și cele mai mici prețuri la carburanți în principalele orașe din țară.

În cazul benzinei, cel mai mic preț identificat joi este de 9,48 lei pe litru. Acesta este înregistrat la o stație Socar din Oradea, județul Bihor, situată pe Bd. Decebal nr. 42.

Pentru motorină, cel mai mic preț este de 9,96 lei pe litru. Prețul este afișat la o stație VhExtraOil din Agigea, județul Constanța, de pe Strada Meduzei, 905350.

Datele Peco Online indică și cele mai mici prețuri disponibile la benzină, motorină și GPL în primele cinci orașe din România după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț la benzină este de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina costă cel puțin 9,97 lei pe litru, iar GPL-ul are un preț minim de 4,60 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită la un preț minim de 9,49 lei pe litru, motorina la 9,96 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,59 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,48 lei pe litru. Motorina are un preț minim de 9,97 lei pe litru, iar GPL-ul este disponibil de la 4,64 lei pe litru.

În Iași, prețul minim pentru benzină este de 9,51 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată cu cel puțin 9,97 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 4,64 lei pe litru.

În Constanța, benzina are un preț minim de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 9,97 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic preț indicat este de 4,62 lei pe litru.

Prețurile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, zona în care aceasta este amplasată și momentul actualizării datelor. Pentru un preț cât mai exact, șoferilor le este recomandat să verifice tariful înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților înregistrează modificări frecvente.