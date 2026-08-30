Control de amploare la benzinării. ANPC verifică de ce au crescut prețurile carburanților

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a început controale în stațiile de carburanți din România, în contextul prețurilor ridicate la benzină și motorină. Inspectorii verifică adaosurile comerciale practicate de companii și modul în care prețurile au evoluat de la o zi la alta. În cazul încălcării legislației, sancțiunile pot ajunge până la 500.000 de lei.

Inspectorii ANPC au început verificările la operatorii din sectorul carburanților, controalele având ca obiect respectarea prevederilor Legii nr. 162/2026 și analiza modului în care au evoluat prețurile.

„Prețul combustibililor ne «arde» la buzunar pe toți”, a transmis ANPC, potrivit informării citate.

Autoritatea urmărește inclusiv modul în care operatorii stabilesc prețurile zilnice pentru benzină și motorină și adaosurile comerciale practicate.

ANPC anunțase anterior că va analiza evoluția acestor indicatori pe o perioadă de trei luni. Operatorii economici trebuie să transmită lunar informațiile solicitate de instituție.

Controalele pot avea consecințe importante pentru companiile la care inspectorii descoperă nereguli.

În cazul constatării unor încălcări ale legislației, amenzile pot ajunge până la 500.000 de lei.

ANPC urmează să stabilească rezultatele analizei după încheierea procedurii și centralizarea informațiilor furnizate de operatorii economici.

Verificările au loc într-o perioadă în care șoferii continuă să plătească sume ridicate pentru alimentarea mașinilor.

Duminică, 30 august, în București, benzina standard se vindea cu aproximativ 9,51 lei pe litru, iar motorina ajungea la aproximativ 10,14 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina costa aproximativ 9,49 lei pe litru, în timp ce motorina standard era în jurul valorii de 10,09 lei pe litru.

La Iași și Constanța, nivelurile erau apropiate de cele înregistrate în Capitală.

Dintre marile orașe menționate, unele dintre cele mai mici prețuri erau în Timișoara, unde benzina standard ajungea la aproximativ 9,48 lei pe litru, iar motorina la 10,10 lei.

La nivel național, prețul mediu al unui litru de GPL era de aproximativ 4,60 lei.

Astfel, controalele ANPC vin într-un moment în care evoluția prețurilor la pompă și modul de formare a acestora sunt atent urmărite, iar operatorii din domeniu trebuie să furnizeze autorității datele solicitate pentru analiza adaosurilor comerciale.