Prețuri carburanți, 29 august. Anunț pentru șoferii care alimentează astăzi. Cât costă benzina și motorina

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate sâmbătă, 29 august 2026. Benzina standard costă în medie 9,55 lei pe litru la nivel național, în timp ce motorina standard ajunge la 10,23 lei pe litru. Față de ziua precedentă nu sunt înregistrate modificări, însă diferențele sunt importante dacă prețurile actuale sunt comparate cu cele de la finalul lunii iunie. Motorina este mai scumpă cu 1,01 lei pe litru, iar benzina cu 89 de bani.

Șoferii care alimentează sâmbătă, 29 august, găsesc prețuri neschimbate față de ziua precedentă, potrivit PretCarburant.ro.

Benzina standard are o medie națională de 9,55 lei pe litru, calculată pe baza prețurilor din 1.556 de stații. Valorile întâlnite la pompă sunt cuprinse între 9,48 și 9,67 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,23 lei pe litru, pe baza datelor din 1.497 de stații. Cel mai mic preț identificat este de 10,09 lei pe litru, în timp ce valoarea maximă ajunge la 10,77 lei pe litru.

GPL-ul costă în medie 4,63 lei pe litru, cu prețuri cuprinse între 4,28 și 4,99 lei pe litru. Datele sunt raportate pentru 383 de stații.

Față de vineri, 28 august, mediile naționale pentru cele trei tipuri de carburant au rămas neschimbate.

Diferențele devin însă considerabile dacă actualele prețuri sunt comparate cu cele înregistrate la sfârșitul lunii iunie.

Benzina standard este cu 89 de bani pe litru mai scumpă față de nivelul din 30 iunie, ceea ce reprezintă o creștere de 10,3%.

O majorare și mai mare se observă în cazul motorinei standard. Prețul mediu este cu 1,01 lei pe litru peste cel de la 30 iunie, echivalentul unei creșteri de 11%.

GPL-ul a avut o evoluție mult mai temperată. Prețul mediu a crescut cu 8 bani pe litru în aceeași perioadă, respectiv cu 1,8%.

Astfel, pentru un plin de 50 de litri, diferența față de nivelurile de la finalul lunii iunie ajunge la aproximativ 44,5 lei în cazul benzinei și la 50,5 lei pentru motorină.

Cele mai mici prețuri identificate sâmbătă diferă în funcție de tipul carburantului.

Pentru benzina standard, cel mai mic preț este de 9,48 lei pe litru și este înregistrat la o stație Rompetrol din Brăila.

În cazul motorinei standard, cel mai redus preț raportat este de 10,09 lei pe litru, la DHR, în Cluj-Napoca.

Pentru GPL, minimul zilei este de 4,28 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț raportat la nivel național este de 19 bani pe litru pentru benzină. La motorină, ecartul este mult mai mare, de 68 de bani pe litru, iar la GPL ajunge la 71 de bani.

În marile orașe ale țării, prețul mediu al benzinei este practic identic. București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Craiova și Oradea înregistrează toate o medie de 9,55 lei pe litru pentru benzina standard.

La motorină există diferențe ușoare. În București și Iași, media este de 10,22 lei pe litru, în timp ce în Cluj-Napoca și Brașov ajunge la 10,23 lei.

Timișoara, Constanța și Oradea au o medie de 10,24 lei pe litru. Dintre orașele mari analizate, Craiova are cea mai redusă medie pentru motorină, de 10,21 lei pe litru.

Diferențele dintre județe sunt relativ reduse în ceea ce privește mediile prețurilor.

Gorjul înregistrează cea mai mică medie județeană pentru benzina standard, de 9,53 lei pe litru. La polul opus se află Bistrița-Năsăud, cu o medie de 9,57 lei pe litru.

Situația este similară pentru motorină. Gorjul are cea mai mică medie, de 10,19 lei pe litru, în timp ce Bistrița-Năsăud ajunge la 10,27 lei pe litru.

Pe piața internațională, petrolul Brent este cotat la 88,23 dolari pe baril, cu 0,25 dolari sub cotația precedentă.

Chiar și după această scădere, prețul petrolului rămâne considerabil peste nivelul înregistrat la finalul lunii iunie. Față de cotația de 73,66 dolari pe baril din 30 iunie, Brent este mai scump cu 19,8%.