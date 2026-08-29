Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, 29 august. Tradiții respectate de generații. Ce nu este bine să faci

Credincioșii ortodocși prăznuiesc sâmbătă, 29 august 2026, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre sărbătorile importante din calendarul creștin-ortodox, marcată cu cruce roșie. Este o zi de post, rugăciune și reculegere, în care Biserica amintește martiriul celui care L-a botezat pe Iisus Hristos. De-a lungul timpului, în jurul acestei sărbători s-au format și numeroase tradiții și credințe populare.

Data de 29 august este dedicată în calendarul ortodox Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea amintește de moartea martirică a prorocului și reprezintă, pentru credincioși, un îndemn la credință, pocăință și apărarea adevărului.

Este și ultima mare sărbătoare a anului bisericesc. Acesta se încheie la 31 august, iar noul an bisericesc începe la 1 septembrie.

Sfântul Ioan Botezătorul ocupă un loc deosebit în creștinism. Este considerat prorocul care a pregătit venirea lui Iisus Hristos și care i-a îndemnat pe oameni să se pocăiască și să renunțe la păcat.

Activitatea sa s-a desfășurat în apropierea râului Iordan, unde îi boteza pe cei care răspundeau chemării sale la schimbarea vieții. Unul dintre cele mai importante momente relatate de Noul Testament este Botezul Domnului, când Ioan L-a botezat pe Iisus Hristos.

Ioan Botezătorul a rămas cunoscut și pentru fermitatea cu care și-a susținut convingerile. El l-a criticat pe Irod Antipa pentru relația cu Irodiada, soția fratelui său, considerând această legătură contrară rânduielilor morale și religioase.

Criticile sale au dus la întemnițarea prorocului.

Potrivit relatării biblice, în timpul unui ospăț organizat de Irod, fiica Irodiadei a dansat în fața acestuia. Irod i-a promis că îi va îndeplini o dorință, iar tânăra, cunoscută în tradiție drept Salomeea, la îndemnul mamei sale, a cerut capul lui Ioan Botezătorul.

Irod a poruncit atunci executarea prorocului. Biserica Ortodoxă comemorează acest martiriu în fiecare an, pe 29 august, zi pentru care este rânduit postul.

Dincolo de comemorarea unui episod tragic, sărbătoarea are o puternică semnificație spirituală. Credincioșii sunt îndemnați să privească exemplul Sfântului Ioan Botezătorul drept unul al curajului, credinței și refuzului compromisului.

„Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul are o profundă semnificație duhovnicească și reprezintă un moment de reflecție asupra credinței, pocăinței, adevărului și vieții veșnice. Prin martiriul prorocului, biserica amintește puterea convingerilor religioase și curajul de a apăra dreptatea chiar și în fața suferinței. Ziua de 29 august îi cheamă pe credincioși la îndreptarea vieții și apropierea de Dumnezeu prin rugăciune, pocăință și asumarea valorilor creștine. Exemplul Sfântului Ioan Botezătorul rămâne unul al statorniciei și al refuzului de a accepta compromisul. Sărbătoarea are și o dimensiune eshatologică, fiind așezată în calendarul ortodox alături de Schimbarea la Față a Domnului și Adormirea Maicii Domnului, momente care vorbesc despre destinul omului și speranța vieții veșnice. Din această perspectivă, data nu amintește doar de un martiriu, ci constituie și un îndemn la o existență trăită cu nădejdea mântuirii.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu.

Pentru credincioșii ortodocși, ziua de 29 august este una de post. Accentul este pus însă nu numai pe abținerea de la anumite alimente, ci și pe rugăciune, reculegere și îndreptarea vieții.

Participarea la slujbele bisericești, spovedania și, pentru cei pregătiți, împărtășania se numără printre practicile religioase asociate acestei zile.

„De Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii sunt îndemnați să țină post, să se roage și să participe la slujbele bisericești. Data de 29 august poate fi un prilej pentru spovedanie și, în cazul celor pregătiți, pentru împărtășanie, dar și pentru o apropiere mai profundă de viața bisericii. Totodată, această zi trebuie întâmpinată cu smerenie, liniște și reculegere, acordându-se mai multă atenție vieții sufletești și propriilor alegeri. Postul nu este privit doar ca o restricție alimentară, ci și ca un exercițiu de disciplină și îndreptare interioară. Oamenii sunt chemați să urmeze exemplul Sfântului Ioan Botezătorul și să rămână fideli adevărului, fără compromisuri. Aceasta înseamnă să susțină ceea ce este drept, să nu accepte nedreptatea și să păstreze sinceritatea în relațiile cu cei din jur. Sărbătoarea poate reprezenta și un moment în care să aducem bucurie persoanelor apropiate, să manifestăm iubire și să fim mai atenți la cei care au nevoie de sprijin. Rugăciunea, apropierea de familie și participarea la viața comunității creștine întregesc dimensiunea spirituală a zilei.”, a mai adăugat preotul.

În paralel cu rânduielile religioase, în comunitățile din România s-au transmis de-a lungul generațiilor numeroase obiceiuri legate de ziua de 29 august.

Una dintre cele mai cunoscute tradiții populare spune că în această zi nu ar trebui folosit cuțitul pentru tăierea alimentelor. În unele zone ale țării, oamenii obișnuiau să rupă mâncarea cu mâna, gest asociat simbolic cu modul în care a murit Sfântul Ioan Botezătorul.

O altă credință populară este legată de alimentele rotunde. În anumite regiuni se spune că acestea ar trebui evitate, forma lor fiind asociată simbolic cu capul Sfântului Ioan.

Printre cele mai răspândite superstiții se numără și evitarea alimentelor de culoare roșie sau a fructelor și legumelor rotunde.

Astfel, în unele comunități se spune că pe 29 august nu ar trebui consumate roșii sau pepene. Culoarea roșie a fost asociată în tradiția populară cu sângele, iar forma rotundă cu martiriul Sfântului Ioan Botezătorul.

Aceste interdicții nu reprezintă însă reguli ale Bisericii, ci credințe populare perpetuate de-a lungul generațiilor.

În unele regiuni ale țării există și tradiția evitării muncilor grele în gospodărie. Ziua era rezervată rugăciunii, liniștii și reculegerii, iar anumite activități erau amânate.

Alte obiceiuri populare sunt legate de plantele de leac. În anumite comunități, acestea erau culese în această perioadă, existând credința că ar avea puteri deosebite și că ar putea aduce sănătate sau protecție familiei.

Este importantă însă diferențierea dintre tradiția populară și rânduiala religioasă. Interdicțiile referitoare la folosirea cuțitului, consumul alimentelor rotunde sau roșii și alte asemenea practici nu sunt porunci bisericești.

Din perspectiva Bisericii, semnificația zilei de 29 august este legată de postul rânduit, rugăciune, pocăință, participarea la slujbe și comemorarea martiriului Sfântului Ioan Botezătorul.