Tabăra Națională „Părintele Teofil Părăian”: 180 de tineri s-au adunat pentru a învăța cum să se pregătească pentru viața de familie

La Mănăstirea Oașa, 180 de tineri au lăsat pentru zece zile zgomotul lumii deoparte și au ales rugăciunea, munca și dialogul. Tema taberei, „Pregătirea pentru viața de familie”, a deschis discuții despre iubire, responsabilitate și credință. La plecare, participanții au mărturisit că experiența le-a schimbat perspectiva asupra vieții și relațiilor.

În perioada 8-17 august 2026, la Mănăstirea Oașa, din județul Alba, s-a desfășurat Tabăra Națională „Părintele Teofil Părăian”, eveniment care a reunit 180 de tineri din întreaga țară, precum și câțiva tineri din diaspora. Tabăra a fost organizată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa.

În fiecare vară, Oașa devine pentru sute de tineri un loc al întâlnirii cu Dumnezeu, cu ceilalți și cu ei înșiși. Rugăciunea, munca făcută împreună și prieteniile au creat un cadru în care ritmul obișnuit al vieții a fost înlocuit, pentru câteva zile, de un timp mai așezat și mai apropiat de ceea ce este esențial.

La Oașa, participanții au descoperit că formarea nu se realizează doar prin idei și conferințe, ci și prin slujire, responsabilitate, răbdare, ascultare și comuniune. Viața creștină a fost prezentată nu ca o simplă teorie, ci ca un mod concret de a trăi alături de Dumnezeu și de ceilalți. Tema ediției din acest an a fost „Pregătirea pentru viața de familie”.

Într-o societate marcată de instabilitate relațională, nesiguranță și confuzie în privința iubirii, fidelității și asumării, tabăra și-a propus să le ofere tinerilor repere pentru înțelegerea familiei creștine ca spațiu al iubirii, responsabilității și creșterii duhovnicești.

Pe parcursul celor zece zile, participanții au luat parte la programul liturgic al Mănăstirii Oașa, la ascultări și activități gospodărești, repetiții de muzică psaltică, ateliere, drumeții, seri culturale și întâlniri de dialog. Astfel, familia nu a rămas doar o temă discutată în cadrul conferințelor, ci a fost prezentată prin experiența de zi cu zi, prin rugăciunea comună, munca împreună, bucuria slujirii, atenția față de ceilalți și relațiile construite între participanți.

Programul conferințelor a adus în fața tinerilor invitați care au abordat teme precum familia, iubirea, identitatea și credința din perspective diferite. Seria întâlnirilor a fost deschisă cu o conferință dedicată „Tâlcuirii Psaltirii”, susținută de Arhimandritul Iustin Miron și Ieromonahul Pantelimon Șușnea. Întâlnirea a oferit un început de tabără pus sub semnul rugăciunii, al cuvântului Scripturii și al apropierii de Dumnezeu.

Duminică, 9 august, dr. Virgiliu Gheorghe a susținut conferința „Pregătirea pentru viața de familie”. Acesta a vorbit despre faptul că pregătirea pentru familie nu începe în momentul căsătoriei, ci odată cu asumarea responsabilității și a fidelității și cu învățarea iubirii ca formă de dăruire, într-o societate marcată de individualism și de diminuarea capacității de comuniune.

Luni, 10 august, academicianul Ioan-Aurel Pop a susținut conferința „Biserica și lupta de emancipare națională a românilor din Transilvania (secolele XVI-XX)”. El a evidențiat rolul Bisericii în păstrarea identității, a conștiinței naționale și a unității românilor. Marți, 11 august, Părintele Vasile Ioana a abordat tema „Familia, spațiu al mântuirii”, prezentând familia nu doar ca pe o formă de conviețuire, ci ca pe un spațiu al iubirii jertfelnice, al maturizării și al creșterii împreună în Hristos.

Miercuri, 12 august, Părintele Dănuț Suciu, din Statele Unite ale Americii, a susținut conferința „Taina pocăinței – împăcarea familiei”. El a pus accent pe rolul iertării, pocăinței și schimbării inimii în vindecarea relațiilor și în obținerea unei împăcări autentice în familie.

Joi, 13 august, Părintele Benedict Both a abordat tema „De la chimie la comuniune”, oferindu-le tinerilor repere pentru a înțelege diferența dintre entuziasmul de început al unei relații și o iubire matură, responsabilă și statornică.

Pe 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, tinerii au participat la hramul Mănăstirii Oașa, sărbătorit prin Sfânta Liturghie săvârșită în bisericuța de lemn din curtea mănăstirii. Seara, programul a continuat cu o sinaxă alături de Părintele Silvan Cablea, starețul mănăstirii. Întâlnirea a avut un caracter cald și părintesc, apropiat de sufletul participanților, și a reprezentat un moment de încheiere și de așezare după zilele petrecute în tabără.

Tinerii au fost îndemnați să ducă mai departe, în viața de acasă, ceea ce au învățat la Oașa: seriozitatea, rugăciunea, responsabilitatea, buna rânduială, hărnicia și decența în relațiile cu ceilalți. Ziua hramului s-a încheiat astfel printr-un mesaj despre sensul profund al taberei, care nu s-a rezumat la bucuria de a fi împreună, ci a urmărit și transformarea lăuntrică și continuarea experiențelor trăite la Oașa în viața de zi cu zi.

În zilele de 16 și 17 august, programul taberei a continuat cu două excursii organizate cu prilejul sărbătoririi ocrotitorilor celor două așezăminte. Participanții au mers la Mănăstirea Obârșia Lotrului, unde au fost prăznuiți Sfinții Martiri Brâncoveni, și la Schitul „Sfântul Gheorghe Pelerinul” de pe Vârful Oașa Mare, unde a fost sărbătorit Sfântul Gheorghe Pelerinul.

După zece zile de rugăciune, muncă, dialog și prietenie, participanții au plecat spre casele lor cu mai mult decât amintirea unei tabere. Au plecat cu experiența unei vieți trăite împreună, cu răspunsuri la întrebări importante, cu prietenii curate și cu încredințarea că pregătirea pentru viața de familie începe prin apropierea de Dumnezeu, prin așezarea lăuntrică și prin învățarea iubirii responsabile.

La Oașa, tinerii nu au primit doar câteva răspunsuri despre familie. Au descoperit că familia se pregătește, mai întâi, în inimă: prin rugăciune, prin comuniune și prin învățarea unei iubiri care știe să se dăruiască. Ca în fiecare an, experiența trăită la Oașa a lăsat urme adânci în sufletele participanților.